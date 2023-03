Queste due stelle battono ogni record: mai vista una cosa del genere

L’Universo ha ancora molte sorprese da rivelarci: di recente, gli scienziati hanno scoperto due nuove stelle che presentano delle caratteristiche decisamente particolari, tanto da poter essere definite da record. In effetti, finora nessuno aveva mai visto qualcosa di simile. Ecco di che cosa si tratta.

Scoperto un sistema binario mai visto prima

Una nuova scoperta ha lasciato a bocca aperta gli scienziati. Ma per capire che cosa è successo, dobbiamo fare un passo indietro. Nell’Universo ci sono moltissimi sistemi binari di stelle, formati da due astri che orbitano attorno a quello che è il loro centro di massa. Sono già oltre due secoli che gli astronomi studiano questo interessante fenomeno, ma fino ad oggi non avevano mai potuto osservare un sistema come quello chiamato LP 413-53AB, che si trova nella costellazione del Toro. Formato da una coppia di nane ultrafredde, ovvero stelle che emettono solamente luce nell’infrarosso (e sono quindi invisibili all’occhio umano), ha una caratteristica molto particolare.

Gli scienziati della Northwestern University e dell’Università della California hanno potuto studiare queste stelle binarie grazie all’Osservatorio Keck, dotato di due grandi telescopi situati sulla cima del vulcano Mauna Kea (alle Hawaii). E hanno così scoperto che le due nane ultrafredde sono così vicine da ruotare l’una attorno all’altra in meno di un giorno terrestre: il loro anno (inteso come il periodo di tempo necessario ad un corpo per compiere un’orbita completa attorno alla sua stella) dura appena 17 ore. Questo fa del sistema binario appena scoperto il più compatto mai osservato. Gli astronomi hanno descritto nel dettaglio questa rarità in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Le caratteristiche principale delle "stelle da record"

Non è la prima volta che gli scienziati scoprono un sistema binario di nane ultrafredde piuttosto compatto, anche se questi continuano a rappresentare una rarità nell’Universo a noi conosciuto. In passato, sono state catalogate altre tre coppie di stelle binarie di breve periodo, tutte molto giovani (il sistema più antico risale a 40 milioni di anni fa). LP 413-53AB è un’eccezione anche in questo senso: si stima che abbia miliardi di anni, un’età simile a quella del nostro Sole, ma vanta un periodo orbitale di quattro volte più corto rispetto alle altre stelle binarie nane ultrafredde finora scoperte.

Gli astronomi hanno notato qualcosa di bizzarro analizzando alcuni dati d’archivio, quindi hanno deciso di procedere con delle osservazioni dirette per capire la peculiarità del sistema binario LP 413-53AB. In un primo momento, cogliendo l’attimo in cui le due nane ultrafredde erano praticamente allineate, gli esperti avevano creduto che ci fosse un’unica stella. A seguito di ripetute indagini, tuttavia, hanno individuato il sistema binario. Sulla sua origine c’è ancora un velo di mistero: è possibile che le due stelle siano migrate pian piano nella loro attuale posizione durante la loro crescita, oppure che si siano avvicinate dopo l’espulsione di un terzo corpo celeste.

Ad ogni modo, si tratta di una scoperta davvero eccezionale. "Trovare un sistema così estremo è emozionante. In linea di principio, sapevamo che sistemi di questo genere dovevano esistere, ma mai nessuno li aveva ancora individuati" – ha spiegato Chih-Chun Hsu, astrofisico e ricercatore presso il Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics della Northwestern University, che ha guidato lo studio.