Luci laser verdi nel cielo: l'avvistamento lascia senza fiato

Fonte foto: Official English account Twitter of Subaru Telescope

Cosa sono quei misteriosi fasci di luce verde che qualche giorno fa hanno fatto la loro comparsa nei cieli sopra le Hawaii? Il telescopio Subaru li ha avvistati mentre scrutava nello spazio, e la foto che gli esperti hanno condiviso sui social lascia tutti sgomenti. Sembrano quasi provenire da un altro mondo, e ricordano un po’ le stringhe di codici (anch’esse verdi brillanti) del film Matrix. Scopriamo qualcosa in più su questo affascinante fenomeno.

Cosa sono le luci laser verdi avvistate in cielo

Qualche giorno fa, il telescopio Subaru ha immortalato uno spettacolo incredibilmente affascinante e misterioso. Si tratta di una serie di raggi laser verdi che, spostandosi rapidamente da sinistra a destra, sembrano scendere dal cielo nuvoloso sopra Mauna Kea, alle Hawaii. Le immagini, condivise sul profilo social dedicato al telescopio, sono senza dubbio sorprendenti. Che cosa può aver causato la comparsa di questo fenomeno? Secondo gli esperti, non ci sarebbe nulla di soprannaturale: no, non sono gli alieni venuti in visita sulla Terra.

Sembrerebbe invece che i raggi laser verdi siano stati provocati da un satellite altimetrico, una tecnologia largamente impiegata dalla NASA e dalle altre agenzie aerospaziali per misurare l’altezza degli oceani e la topografia terrestre. In particolare, il responsabile di questi fasci di luce dovrebbe essere l’ICESat – 2: si tratta di un satellite orbitante lanciato dalla NASA nel 2018, come strumento fondamentale per la missione satellitare volta a misurare l’elevazione della calotta glaciale e lo spessore del ghiaccio marino.

ICESat – 2 è dotato di un lidar spaziale chiamato ATLAS (Advanced Topographic Laser Altimeter System), che è proprio un satellite altimetrico funzionante attraverso l’irradiazione di ben 10.000 impulsi laser al secondo. Potrebbe dunque essere questo strumento ad aver emesso quei raggi verdi così misteriosi. Secondo quanto affermato dagli scienziati che hanno avvistato il fenomeno verificatosi alle Hawaii, questa sarebbe la spiegazione più plausibile. E anche se non ha nulla di alieno, è comunque estremamente affascinante.

Il telescopio Subaru e i suoi avvistamenti

Il telescopio Subaru è uno strumento giapponese installato presso l’Osservatorio di Mauna Kea, nelle Hawaii. Lavora sulle lunghezze d’onda ottiche e infrarosse, potendo così studiare una vasta gamma di fenomeni astronomici come la nascita delle stelle e l’evoluzione delle galassie. Attivo sin dalla fine degli anni ’90, è dotato di numerosi strumenti all’avanguardia che gli permettono di scandagliare lo spazio più profondo, catturando immagini splendide (come quella, recente, che immortala i raggi laser verdi) e fornendo agli scienziati molti dati su cui studiare.

Negli ultimi mesi, il telescopio Subaru è stato protagonista di diversi avvistamenti interessanti. Uno dei più affascinanti risale solo a pochi giorni fa: gli scienziati hanno potuto ammirare una sfera brillante che si muoveva lentamente, avvicinandosi sempre di più. Stagliandosi contro il cielo notturno, ha pian piano assunto le sembianze di una spirale di luce bianca dalle sfumature azzurrognole, diventando sempre più grande per poi affievolirsi e scomparire completamente nel nulla. Secondo gli esperti, a causare questo fenomeno è stato il lancio di un satellite da parte di SpaceX: in effetti, nel giugno 2022 era stato lanciato un altro razzo e una spirale simile era stata avvistata in Nuova Zelanda.