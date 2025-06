Il Samsung Galaxy Watch 7 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con il prezzo più basso di sempre sullo store diventando un best buy assoluto

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di una nuova offerta flash su Amazon. Sfruttando uno sconto al check-out, infatti, lo smartwatch di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 155 euro (a fronte di un listino di 319 euro) andando a scegliere la versione da 40 mm. Con la promo in corso, lo sconto supera il 50%.

Da segnalare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione da 44 mm del modello che, sempre grazie a uno sconto al check-out, è ora acquistabile al prezzo scontato di 175 euro (a fronte di un listino di 349 euro). Per chi preferisce una variante con connettività LTE, invece, si parte da 273 euro.

Tutta la gamma del Samsung Galaxy Watch 7 è venduta e spedita da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L’offerta con lo sconto al check-out praticato da Amazon sullo smartwatch permette di ridurre il costo del dispositivo fino al prezzo minimo storico. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto e poi selezionare la variante desiderata del modello.

Samsung Galaxy Watch 7 – 40 mm – Bluetooth

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Watch 7

Il Samsung Galaxy Watch 7 è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato per chi ha uno smartphone Android. Tra le specifiche troviamo un display circolare con pannello Super AMOLED con risoluzione di 480 x 480 pixel.

A disposizione degli utenti ci sono due varianti, una da 40 mm e una da 44 mm, con la possibilità di optare per la versione con connettività Bluetooth oppure per la versione che aggiunge la connettività LTE, con eSIM.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Exynos W1000, realizzato con processo produttivo a 3 nm e affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 420 mAh. Il sistema operativo è wearOS.

Lo smartwatch può integrarsi al meglio con uno smartphone Android (11 e versioni successive e almeno 1,5 GB di RAM) e può gestire le notifiche e le chiamate. Si tratta, inoltre, di un vero e proprio fitness tracker grazie alle tante funzioni pensate per monitorare l’allenamento e la salute dell’utente.

Samsung Galaxy Watch 7, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 7 al prezzo scontato di:

155 euro per la versione da 40 mm

per la versione da 175 euro per la versione da 44 mm

Entrambi i prezzi indicati valgono solo per alcune colorazioni dello smartwatch e sono ottenibili con uno sconto al check-out. C’è sempre la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateizzati. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 7 – 40 mm – Bluetooth