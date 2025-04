Dyson, prezzo crollato per l'aspirapolvere top: offerta esclusiva Amazon

Fonte foto: Dyson

Una sorpresa illumina questa ultima settimana di aprile: da oggi su Amazon è in promo l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute, modello top di gamma con una grande potenza di aspirazione e adatta a qualsiasi pavimento. Si tratta di una novità sul sito di e-commerce: trovare un prodotto Dyson in offerta è piuttosto raro e per questo bisogna approfittarne immediatamente. Lo sconto è di ben il 30% e risparmi 150 euro sul prezzo di listino, approfittando anche del minimo storico. Un’occasione unica e che non devi farti sfuggire se sei alla ricerca di una scopa elettrica top di gamma e affidabile.

Il Dyson V8 Absolute è dotato di un motore digitale molto potente e della tecnologia ciclonica che cattura qualsiasi granello di polvere si annidi sul pavimento. Il tutto con il minimo della fatica grazie al peso contenuto e alla maneggevolezza assicurata da un design minimal. La spazzola Motorbar e la tecnologia anti-groviglio di Dyson assicurano una pulizia profonda del pavimento e dei tappeti, catturando anche capelli e i peli degli animali. Non manca un filtro professionale che sigilla il 99,99% delle particelle microscopiche si nascondono sul pavimento. Insomma, un aspirapolvere professionale e che a questo prezzo diventa un vero best-buy.

Trovare un prodotto Dyson su Amazon è già piuttosto complicato, per questo motivo quando è anche in offerta non bisogna farselo scappare. Da oggi l’aspirapolvere top di gamma Dyson V8 Absolute è in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 349 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Puoi già acquistare la scopa elettrica Dyson e la ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, Amazon ti offre ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Così hai tutto il tempo per metterla alla prova, ma già sappiamo che te ne innamorerai in pochissimo tempo.

Dyson V8 Absolute: le caratteristiche tecniche

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute vanta un potente motore digitale in grado di raggiungere fino a 110.000 giri al minuto per generare 115 Air Watt. Una potenza che non lascia scampo allo sporco, anche quello più ostinato. Qualche numero? Cattura la polvere e intrappola il 99,99% delle particelle microscopiche, fino a 0,3 micron. Ciò fa sì che l’aria in casa sia più salubre e pulita, ad appannaggio di tutti, soprattutto per chi soffre di asma e allergie. A dispetto della potenza, non emette fastidiosi rumori grazie al fatto che monti un feltro acustico e una schiuma a cellule chiuse, capaci di assorbire le vibrazioni. Bene l’autonomia, fino a 40 minuti, il che ti consente di usarlo anche in altri contesti: ad esempio, per pulire gli interni dell’auto.

La spazzola Motorbar in dotazione pulisce a fondo i tappeti, rispettandone i tessuti, e raccoglie anche i grovigli dei capelli. La spazzola Fluffy, invece, grazie a un morbido tessuto in nylon, rimuove le particelle più grandi. I filamenti antistatici in fibra di carbonio, invece, rimuovono la polvere fine. Il rullo conico della spazzola anti-groviglio rimuove invece i peli di animali. Il meccanismo a grilletto permette di espellere in modo rapido e igienico polvere e detriti. La bocchetta a lancia è stata progettata da Dyson per pulire con precisione gli angoli più nascosti e stretti.

