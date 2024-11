EA FC 2024: ecco le carte oro più forti

Quali sono le carte oro più forti di EA FC 2024? Ecco la lista dei giocatori più forti in ogni ruolo per sapere chi cercare per il proprio Ultimate Team

Fonte foto: EA Sports

In EA FC 24 i giocatori non sono tutti uguali. Alcuni giocatori, semplicemente, sono più forti di altri e possono risultare decisivi per il proprio Ultimate Team, dando un contributo fondamentale per raggiungere il successo. Le differenze, ruolo per ruolo, possono essere significative.

Per questo motivo è importante sulle carte ore più forti di FC 24 per poter raggiungere i migliori risultati possibili. Naturalmente, ogni videogiocatore ha il suo stile e anche le sue preferenze, in termini di caratteristiche dei giocatori. Un titolo come FC 24 mette a disposizione un numero incredibile di opzioni, permettendo la massima personalizzazione.

Di seguito andremo a riepilogare quali sono le carte oro di FC 24 con il punteggio migliore andando a considerare i portieri, i difensori, sia centrali che i termini, i centrocampisti e gli attaccanti, centrali ed esterni.

EA FC 2024: i migliori portieri

Per quanto riguarda il (fondamentale) ruolo del portiere, tra le carte oro più forti di EA FC 2024 troviamo Schmeichel, con 97, oltre a Cech e Casillias, con un punteggio complessivo di 96. Da tenere d’occhio c’è anche Courtois, che raggiunge un punteggio di 95.

EA FC 2024: i migliori difensori

Passiamo alla difesa, la “base” su cui costruire un Ultimate Team di successo. Tra le migliori carte oro disponibili in FC 24, per quanto riguarda i centrali, troviamo Van Dijk e Lucio, con 99, oltre che Saliba e Ferdinand, con 98. Per il ruolo di terzino destro ci sono Frimpong, con 99, e Walker, con 97, mentre per il terzino sinistro è possibile puntare su Theo Hernandes, con 98, e su Mendy, con 96.

EA FC 2024: i migliori centrocampisti

Le migliori carte per il centrocampo in EA FC 24 possono fare la differenza, anche andando a considerare il modulo e il posizionamento in campo. Come CDC, troviamo Camavinga con un punteggio di 98. Da segnalare anche Vieira e De Jong oltre a Rodri, Rice e Valverde, con 97. Per il ruolo di CC, invece, è possibile puntare su Bellingham, con 98, e su Gullit, con 97. Come COC, invece, troviamo un gruppetto di icone del mondo del calcio come Messi, Pelé e Ronaldinho con 99. Con lo stesso punteggio c’è anche Wirtz.

EA FC 2024: i migliori attaccanti

Gli attaccanti possono fare la differenza nel calcio reale come in EA FC 24. Per quanto riguarda le migliori carte ore nel ruolo di ATT/AT ci sono Haaland e Cristiano Ronaldo con 99. Come ED/AD, invece, è possibile puntare su Barcola, con 96, oppure su Saka, 98, o ancora Griezmann, con 97. Più sopra ci sono Beckham e Salah con 99. Per il ruolo di ES/AS, le migliori opzioni sono Mbappé, con 98, e Ronaldinho, con 98, oltre a Neymar JR e Son, con 99.