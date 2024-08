Amazon ti regala 50 euro: ecco cosa fare per ottenerli

Per la Gaming Week Amazon mette in palio 20 buoni sconto dal valore di 50 euro. Ecco cosa devi fare per essere uno dei fortunati vincitori.

Dal 22 agosto al 28 agosto è tempo di Gaming Week su Amazon. Una settimana dedicata alle promozioni sui videogiochi, sulle console e sugli accessori per i videogiocatori. In mezzo alle centinaia di offerte disponibili, Amazon ha anche lanciato una nuova iniziativa molto interessanti. Prende il nome di "Amazon Gaming Week Prize Draw" e permette ai fortunati vincitori di ottenere un buono regalo su Amazon del valore di ben 50 euro. Non stiamo scherzando, Amazon regala veramente 50 euro da spendere sul sito di e-commerce per l’acquisto di un qualsiasi dispositivo o oggetto. I buoni sconto disponibili sono 20, per un montepremi totale di 1.000 euro.

Cosa fare per partecipare all’estrazione di uno dei 20 buoni regalo Amazon? Molto semplice, basta accedere alla pagina dedicata all’iniziativa, leggere e accettare i Termini e Condizioni e iscriversi alla promozione. Tutto molto semplice e facile, in poco meno di cinque minuti avrai completato la procedura di iscrizione. Ci sono anche delle regole da rispettare per la riscossione del premio, ma non sono limitanti. L’importante è essere veloci nel riscattare il buono sconto nel caso in cui riceverete un’e-mail da parte di Amazon in cui vi avvisa di essere uno dei 20 fortunati vincitori.

Come iscriversi all’iniziativa per ricevere i 50 euro gratis

Pochi e semplici passaggi per partecipare alla nuova promozione Amazon che mette in palio 20 buoni sconto del valore di 50 euro. Ecco quali sono i passaggi da seguire.

Aprire la pagina dedicata all’iniziativa cliccando su questo link. Fare l’accesso su Amazon utilizzando il proprio account. Leggere i Termini e le Condizioni della promozione. Cliccare sul bottone "Accetta e procedi". Aspettare la fine dell’iniziativa (28 agosto alle ore 23:59) e l’eventuale e-mail da parte di Amazon che ti avvisa di essere uno dei 20 vincitori del buono sconto.

Come avete visto, il tutto ti porta via al massimo 5 minuti e partecipare all’iniziativa è veramente molto semplice, con requisiti accessibili a tutti.

50 euro gratis su Amazon: Termini e Condizioni

Quali sono i Termini e le Condizioni per poter partecipare a questa nuova iniziativa di Amazon? Vediamoli insieme.

In primis bisogna essere iscritti ad Amazon con un account verificato

con un account verificato Durata : dalle ore 00:01 del 22 agosto alle 23:59 del 28 agosto

: dalle ore 00:01 del 22 agosto alle 23:59 del 28 agosto Iscriversi all’evento cliccando sul bottone "Accetta e procedi"

20 buoni sconto dal valore di 50 euro , per un montepremi totale di 1.000 euro

dal , per un montepremi totale di 1.000 euro Una volta chiuso il periodo di iscrizione, Amazon procederà all’estrazione dei 20 fortunati vincitori della promozione, più uno di riserva nel caso in cui uno dei vincitori non accetterà il premio. Il risultato verrà notificato ai vincitori entro 14 giorni dalla fine dell’evento sul loro indirizzo e-mail. Il vincitore deve rispondere ad Amazon accettando il premio entro 2 giorni dal secondo tentativo di contatto da parte del sito di e-commerce. Se il vincitore non accetta il premio o non risponde ad Amazon entro 2 giorni dall’invio della seconda e-mail, il premio verrà assegnato al partecipante di riserva.

Gaming Week Amazon, le migliori offerte

L’iniziativa rientra nella più ampia Gaming Week di Amazon, una settimana di promo che riguarda tantissimi prodotti per i videogiocatori. In questo paragrafo trovi alcune delle migliori promo attive, con sconti che superano anche il 50%. Non perdere l’occasione per fare dei super acquisti.

