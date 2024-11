L'asciugatrice Electrolux a prezzo stracciato su Amazon: offerta del giorno

Fonte foto: Damian Lugowski/iStock

Poter avere capi asciutti in poche ore non è solo una richiesta o desiderio: spesso e volentieri è più una necessità, in special modo nelle famiglie con bambini piccoli. Non sempre però, ciò è possibile: nei giorni di pioggia e nei giorni freddi dell’autunno e dell’inverno, infatti, potrebbero essere necessarie ore e ore prima che tutto si asciughi.

L’asciugatrice Electrolux da 8 chilogrammi di carico è l’ideale per una famiglia alla ricerca di un valido aiuto domestico. Capiente ed efficiente, permette di avere abiti asciutti in pochissimo tempo in qualunque stagione dell’anno, anche dovesse piovere per giorni e giorni. Grazie a sensori e tecnologie all’avanguardia, poi, l’asciugatrice è in grado di ridurre notevolmente i consumi di energia, evitando così che le bollette si gonfino a dismisura.

La convenienza di acquistarla oggi su Amazon è doppia. Allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico, infatti, si somma anche la possibilità di comprare l’asciugatrice a tasso 0 senza alcun costo supplementare (niente spese di istruttoria né interessi). In assoluto, una delle migliori promo che troverete oggi su Amazon.

Sconto esagerato sull’asciugatrice Electrolux: offerta e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sull’asciugatrice a pompa di calore del celebre marchio scandinavo. Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 44% al quale si somma un coupon del valore di 60,40€. Comprandola adesso la paghi 429,40€ anziché 869,99€ come da listino. Il risparmio è considerevole: ben 440€ in meno rispetto al prezzo consigliato.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, l’asciugatrice Electrolux in offerta su Amazon costa poco meno di 86 euro al mese per cinque mesi.

Electrolux EDH4825TW scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’asciugatrice Electrolux in offerta su Amazon è l’ideale per chi non vuole rinunciare alle comodità e ai vantaggi garantiti da questo elettrodomestico e, allo stesso tempo, non vuole veder crescere in maniera esponenziale i costi per l’elettricità.

La Electrolux EDH4825TW è infatti progettata per garantire ottimi risultati con un consumo ridotto di energia elettrica. Merito della pompa di calore ad alta efficienza e di una serie di sensori distribuiti all’interno del cestello che monitorano il livello di umidità e la temperatura. I dati ricavati dai sensori vengono analizzati in tempo reale dal "cervellone" dell’elettrodomestico e, nel caso in cui i capi all’interno siano asciutti, l’asciugatrice interromperà il ciclo prima del tempo.

Una tecnologia che consente anche di preservare fibre e colori. La tecnologia SimpliCare permette infatti di asciugare i capi a bassa temperatura, preservandone la forma e prolungandone la durata nel tempo. Inoltre, asciuga anche la seta e la lana con delicatezza, assicurando il trattamento ideale per ogni tipo di tessuto.

