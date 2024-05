Eletrolux annuncia la nuova gamma di lavatrici e asciugatrici smart

Electrolux ha svelato la nuova gamma di lavatrici, lavasciuga e asciugatrici in arrivo in Italia dal prossimo mese di giugno 2024

Fonte foto: Electrolux

Electrolux rinnova la sua gamma per il lavaggio con l’annuncio dell’arrivo in Italia delle nuove serie 600-700-800-900 per le lavatrici, 700-800 per le lavasciuga e 600-700-900 per le asciugatrici. La nuova gamma del brand punta ad offrire semplicità di utilizzo, tanta efficienza, con l’obiettivo di ridurre consumi di elettricità e acqua, e sempre più tecnologia.

Alcuni modelli della nuova gamma dell’azienda entreranno a far parte della selezione Electrolux EcoLine che racchiude i prodotti più efficienti, dal punto di vista energetico, dell’intera gamma. Tutti i sistemi di lavaggio inclusi in questa selezione hanno ottenuto prestazioni superiori alla classe A, sulla base del sistema di valutazione dell’efficienza energetica in UE.

Le novità della gamma Electrolux

La nuova gamma di lavatrici, asciugatrici e lavasciuga di Electrolux punta ad offire ottime prestazioni sia dal punto di vista dell’efficienza che per quanto riguarda la capacità di prolungare la durata degli abiti, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti tessili.

Con la nuova generazione di prodotti per il lavaggio, Electrolux introduce la funzione UltraQuick 59/49/39min che permette la rimozione di oltre 50 macchie più comuni anche con un lavaggio a 30° e con una durata inferiore a un’ora, sfruttando un sistema in grado di migliorare l’efficace di detersivo e ammorbidente.

Questa nuova funzione sarà un’esclusiva delle Serie 800 e 900 e può essere utilizzata con carichi misti di cotone e materiali sintetici. Secondo l’azienda, l’utilizzo di UltraQuick consente di risparmiare fino al 30% di energia elettrica per il lavaggio.

È possibile anche sfruttare la funzione SmartSelect, per risparmiare tempo nella scelta del ciclo da utilizzare, regolando durata e temperatura del lavaggio e dell’asciugatura. Sulle asciugatrici della serie 900 viene introdotta la funzione SmartSave che consente all’utente di selezionare la modalità preferita per trovare il giusto equilibrio tra velocità e consumi del processo di asciugatura (con la possibilità di selezionare i livelli Extra Asciutto, Normale e Pronto Stiro)

Tutta la gamma Electrolux è dotata del DynamicDisplay per la gestione delle varie funzionalità, con la possibilità di personalizzare le impostazioni di lavaggio tramite un apposito pannello di controllo. C’è poi l’app Electrolux che consente l’accesso alle varie funzioni dell’elettrodomestico abbinato.

Nuova gamma Electrolux: quando arriva

I nuovi prodotti annunciati da Electrolux stanno arrivando nei negozi europei. La distribuzione delle nuove lavatrici, asciugatrici e lavasciuga dell’azienda prenderà il via nel corso del prossimo mese di giugno 2024. I nuovi modelli saranno acquistabili tramite tutti i principali rivenditori autorizzati di prodotti Electrolux. Per il momento, non sono stati diffusi dettagli in merito all’elenco di modelli che arriveranno in Italia e ai prezzi di commercializzazione.