Un tonno alalunga dalle incredibile dimensioni è stato pescato in Sardegna: i pescatori non potevano credere ai propri occhi.

Il mondo sta cambiando sempre più e la trasformazione del clima lentamente muta quelli che erano punti fissi del regno animale e vegetale. Partiamo da questo assunto per parlare di un caso molto particolare, quello di un tonno enorme pescato al largo di Bosa, in Sardegna. Il tutto è avvenuto nel cuore della notte, con i pescatori che si sono ritrovati ad avere a che fare con una creatura da 231 kg.

Un tonno alalunga da record

La Capitaneria di Porto ha reso noti i dettagli della cattura. Si legge in una nota: “Il motopesca, partito alle 3:12 del mattino per la quotidiana attività, è rientrato nel primo pomeriggio in porto dopo aver catturato, con un sistema chiamato palangaro, un tonno di 231 chili”.

I lavoratori sono tornati poi in banchina, dove sono stati accolti dal personale della Guardia Costiera. Il motivo è presto spiegato: le norme prevedono che la verifica degli adempimenti connessi alla cattura della specie ittica in questione.

Ciò vale per le attività legate al prelievo di tonno rosso, tonno alalunga e pesce spada. Vale tanto per la pesca professionale quanto per quella sportiva. Lo stesso dicasi per le cattura accidentali o accessorie. Tutto dev’essere comunicato all’autorità costiera locale.

Si tratta di un tonno alalunga ma questa non è stata di certo l’ipotesi avanzata dai pescatori. Al di là dell’aspetto in sé, non c’è nulla che richiami la specie. Sono infatti rari i casi in cui questo pesce riesca a superare i 30 kg. Il fatto che questo esemplare pesi quasi 8 volte tanto, ha dell’incredibile.

Tonno alalunga, le caratteristiche

Il tonno alalunga appartiene alla famiglia Scombridae. Si tratta di un tipo di pesce particolarmente diffuso nelle acque del Mediterraneo. Di fatto è presente in tutti i mari italiani. Non differisce poi molto dal tonno rosso. Di fatto la distinzione principale è rappresentata dalle dimensioni minori. La sua forma poi è meno slanciata del “parente”, mentre le pinne pettorali risultano più lunghe. Si prolungano infatti fino a raggiungere la pinna anale. L’occhio, infine, è molto più grande.

Occorre però uno sguardo esperto per rendersi conto di tutto ciò, dal momento che a prima vista un amatore potrebbe confonderli. Il tonno alalunga vanta una colorazione azzurro scuro, i suoi fianchi invece sono alquanto chiari mentre il ventre è totalmente argenteo. In rari casi riesce a superare i 30 kg di peso, così come il metro di lunghezza.

Ama vivere in grossi banchi, dando la caccia a vari tipi di pesce azzurro. Si pensi ad esempio a sardine e acciughe, così come calamari. Ha un sistema circolatorio molto sviluppato e presenta una temperatura corporea particolarmente elevata. Per quanto riguarda la pesca, è posto un limite minimo di 40 cm. Restando in questo ambito, solitamente si pesce questo tonno da giugno a dicembre.