Si registra un'invasione di polpi in Inghilterra: il fenomeno è dannoso per l'equilibrio dell'ecosistema marino e per la pesca: qual è la causa?

Fonte foto: 123RF

Negli ultimi mesi, lungo le coste meridionali del Regno Unito, si sta verificando un fenomeno insolito: un’invasione di polpi in Inghilterra. Centinaia di esemplari, per lo più polpi comuni (Octopus vulgaris), stanno affiorando frequentemente vicino alle spiagge, destando preoccupazione tra scienziati, pescatori e bagnanti. Ma cosa c’è dietro questo strano comportamento? E perché una crescita così improvvisa della popolazione può risultare pericolosa per l’ecosistema?

I polpi si moltiplicano: boom legato al cambiamento climatico

La crescita anomala della popolazione di polpi lungo le coste inglesi non è un caso isolato: episodi simili sono già stati documentati nel Mediterraneo e in Giappone. Secondo molti ricercatori, la causa principale sarebbe l’innalzamento delle temperature marine, una diretta conseguenza del cambiamento climatico.

Le acque più calde favoriscono la riproduzione dei polpi, abbreviano i cicli vitali e rendono più abbondante la disponibilità di prede, come crostacei e piccoli pesci. Un mare più caldo rappresenta un ambiente ideale per una specie adattabile e opportunista come il polpo. Tuttavia, questa improvvisa sovrabbondanza non è priva di conseguenze.

Perché l’invasione di polpi è pericolosa per l’ecosistema

Un aumento eccessivo di una sola specie in un habitat marino può rompere delicati equilibri ecologici. Nel caso specifico, l’invasione di polpi in Inghilterra rischia di compromettere l’equilibrio tra predatori e prede. I polpi sono cacciatori voraci e, in grandi numeri, possono decimare le popolazioni di granchi, molluschi e altri invertebrati marini, elementi chiave per la biodiversità delle coste inglesi.

Inoltre, i polpi competono con altri predatori naturali, come le foche e le orate, generando una vera e propria pressione sulle risorse alimentari. Alcuni biologi marini parlano di dominanza ecologica, cioè un’unica specie finisce per occupare una nicchia ecologica troppo vasta a scapito di molte altre.

Impatto sulla pesca e sull’economia locale

Se da un lato la presenza di più polpi potrebbe sembrare una fortuna per i pescatori, la realtà è più complessa. L’imprevedibilità dell’esplosione numerica dei polpi crea discontinuità nel mercato. In alcune aree, i pescatori si sono trovati con reti danneggiate e prede abituali diminuite. Il polpo, con il suo becco potente, riesce a distruggere le trappole da pesca e a svuotarle dei granchi.

Inoltre, l’eccesso dell’offerta sul mercato può far crollare i prezzi, rendendo la pesca meno redditizia. E c’è anche una componente culturale: il polpo non fa parte della tradizione alimentare inglese, quindi gran parte della cattura viene esportata, con tutti i problemi logistici e ambientali connessi.

Un indicatore biologico da non ignorare

Al di là dell’aspetto curioso, l’invasione di polpi in Inghilterra è un campanello d’allarme biologico. Gli scienziati marini considerano questi eventi come segnali di squilibrio climatico e ambientale. Il polpo è una specie estremamente sensibile ai cambiamenti, e la sua rapida proliferazione potrebbe anticipare trasformazioni più ampie nei mari del Nord Atlantico.

Monitorare questo fenomeno non è solo importante per la biodiversità marina, ma anche per comprendere come il clima stia alterando dinamiche ecologiche che un tempo erano stabili. L’attenzione crescente della comunità scientifica è quindi giustificata: dietro questa invasione si nasconde un potenziale pericolo che merita studio, prevenzione e informazione.