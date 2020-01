Negli ultimi anni sempre più appassionati lettori scelgono di abbandonare la carta stampata per passare ai più pratici eBook digitali. Superate le titubanze iniziali infatti scoprirai che i libri elettronici costituiscono un’innovazione sorprendente e possono ampliare notevolmente il concetto stesso di editoria: grazie alle pubblicazioni digitali chiunque può affacciarsi al mondo della scrittura e online esistono numerosi pratici strumenti per l’autoproduzione di eBook. Con Libero Tecnologia scopri come creare il tuo eBook grazie a ePubEditor!

Cos’è un eBook

Un eBook non è altro che un libro in formato digitale, accessibile tramite computer o altri dispositivi multimediali come smartphone, tablet o gli appositi eReader. I libri in formato digitale presentano numerosi vantaggi che negli ultimi anni li hanno resi estremamente popolari: innanzitutto si possono leggere su una vasta gamma di dispositivi, sono accessibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza comportare ingombro e in più sono spesso più economici della versione cartacea.

Per leggere in tutta comodità un eBook su un qualsiasi dispositivo è necessario però che il libro sia salvato nel formato giusto. Esistono svariati formati di file per gli eBook, i quali presentano diverse caratteristiche e compatibilità con software e dispositivi di lettura: l’ePub, abbreviazione di electronic publication ossia pubblicazione elettronica, è uno dei formati più diffusi a livello mondiale per la pubblicazione di libri digitali; si tratta di uno standard aperto dotato di grande flessibilità che permette di adattare i file al display in maniera semplice e immediata.

Creare un eBook

Per far fronte alla crescente domanda di strumenti, dispositivi e programmi dedicati all’editoria digitale, sono stati sviluppati numerosi software per scaricare e leggere eBook, convertirli ed esportarli su più piattaforme ed effettuare autonomamente la pubblicazione del proprio libro digitale. In questo ambito, ePubEditor è uno dei migliori strumenti per l’autoproduzione di eBook.

La semplicità d’uso nonché la gratuità del servizio fanno di ePubEditor un alleato prezioso per chiunque abbia intenzione di pubblicare un libro elettronico. Grazie a questo programma non dovrai scaricare nessuna applicazione sul tuo PC: basta andare sul sito, registrarsi o accedere con un qualsiasi account social, e potrai subito cominciare a creare il tuo eBook online; il software consente inoltre di condividere i file sul web ed esportarli in più formati a seconda della finalità.

Come utilizzare ePubEditor

Creare un libro elettronico partendo da zero può essere un’operazione lunga e difficile, soprattutto se non sei molto pratico del campo: oltre ad elaborare i contenuti del tuo libro, infatti dovrai assicurati anche di formattarli nel modo corretto. Proprio per questo ePubEditor ha sviluppato un’interfaccia estremamente semplice ed intuitiva che consente di creare e scaricare il tuo eBook con pochi rapidi click. Segui questa breve guida di Libero Tecnologia per scoprire come utilizzare al meglio ePubEditor.

Una volta effettuata la registrazione al sito vedrai comparire un menù dove sarà possibile sia realizzare il tuo ePub, sia visualizzare la vetrina di libri digitali messi a disposizione dagli altri utenti. A questo punto, cliccando sul tasto Nuovo eBook potrai cominciare a stendere la tua opera. Innanzitutto il software ti chiederà di inserire i dati generali del lavoro e la copertina: titolo, autore, argomento, a che fascia d’età è indirizzato, lingua e metadati. I metadati sono le informazioni sul tuo libro come data di pubblicazione, editore, descrizione, genere ecc.

Stesura del testo con ePubEditor

Una volta compilati i dati generali, nel menù a tendina della sezione Contenuti, seleziona la voce Nuovo Testo generico con immagine/audio/video. Si aprirà quindi una nuova finestra, simile a qualsiasi altra interfaccia di scrittura, con comandi molto semplici da usare. Se hai già redatto il testo con un altro programma come Microsoft Word, Apple Pages o Google Docs non dovrai fare altro che importare il testo nella nuova schermata, altrimenti questo è il momento di scrivere il tuo libro! Tutte le modifiche apportate vengono salvate automaticamente cliccando sulla X in alto destra.

Per organizzare il testo in più capitoli non dovrai far altro che tornare al menù principale e selezionare un nuovo blocco di Testo generico con immagine/audio/video per ogni sottosezione del tuo libro; ePubEditor creerà automaticamente un indice dei capitoli, che potrai controllare in qualsiasi momento accedendo alla sezione Contenuti. Per visualizzare un’anteprima del libro clicca sull’icona a forma di occhio.

Il software consente anche di inserire immagini, collegamenti multimediali, file audio e video, elenchi e tabelle; in più potrai curare l’aspetto grafico scegliendo lo stile dei paragrafi, il font, i colori e la formattazione. Una volta ultimati anche gli ultimi dettagli, clicca Esporta eBook e scegli il formato che preferisci. A questo punto il tuo libro digitale è già disponibile online, ma acquistando la versione Premium a partire da 36€ al mese potrai usufruire di alcuni utili servizi aggiuntivi, come editing per EPUB da distribuire, creazione di PDF professionali per stampa tipografica e conversione in formati Kindle Amazon.