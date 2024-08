Onyx Boox Go 6 ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Onyx ha presentato il nuovo e-reader della serie Boox Go 6, che va ad arricchire la gamma del produttore con un dispositivo compatto e molto leggero, facilmente trasportabile nonostante abbia (quasi) tutte le funzionalità già viste sui modelli più grandi rispetto ai quali, chiaramente, ha anche un prezzo più accessibile.

La soluzione ideale, insomma, per chi vuole portare così sé i propri ebook preferiti in uno dei moltissimi formati compatibili e non rinunciare mai al piacere della lettura anche quando si sta fuori casa. Il tutto, spendendo una cifra contenuta.

Onyx Boox Go 6: scheda tecnica

Il nuovo Onyx Boox Go 6 ha un display E Ink Carta 1300 in bianco e nero che misura 6 pollici e ha una risoluzione 1.448×1.072 pixel. L’utente può regolare sia l’intensità che la tonalità della retro illuminazione dello schermo.

Onyx non specifica processore in dotazione, limitandosi a dire solo che si tratta di un Octa-core da 2.0 GHz a cui si affiancano 2 GB di RAM e 32 GB di memoria archiviazione, espandibili acquistando una scehda microSD. Tra le connessioni integrate ci sono il WiFi, il Bluetooth 5.0 e l’USB-C.

Onyx Boox Go 6 è compatibile con documenti e le immagini nei seguenti formati:

PDF

CAJ

DJVU

CBR

CBZ

EPUB

AZW3

MOBI

TXT

DOC

DOCX

FB2

CHM

RTF

HTML

ZIP

PRC

PPT

PPTX

EPUB3

PNG

JPG

BMP

TIFF

Il dispositivo è compatibile anche con l’audio nei formati WAV e MP3.

La batteria ha una capacità 1.500 mAh con ricarica tramite USB-C, ma l’azienda produttrice non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo. Il sistema operativo è Android 12 che consente a questo device di utilizzare anche il Google Play Store per scaricare le moltissime delle applicazioni a disposizione.

Molto interessanti le dimensioni estremamente compatte di questo dispositivo, che misura 148x108x6,8 mm per un peso di appena 160 grammi, cosa che lo rende comodo da trasportare anche in borsa per avere sempre con sé i propri libri preferiti con un ingombro irrisorio. Infine, l’Onyx Boox Go 6 è compatibile con la custodia Boox Magnetic Case.

Onyx Boox Go 6: prezzo e disponibilità

Il Boox Go 6 è già disponibile sul sito ufficiale e, prossimamente, anche su Amazon nella sola colorazione Black al prezzo consigliato di 169,99 euro. Inoltre, per chi acquista dal sito ufficiale avrà a disposizione anche la versione in bundle con la custodia magnetica.