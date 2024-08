Fatturazione elettronica per professionisti del fitness: guida completa

Fonte foto: Shutterstock

Il mondo del fitness è composto da professionisti diversi tra loro: dai personal trainer a istruttori e istruttrici, gli allenatori di sport di squadra, fino ai fisioterapisti che, oltre a offrire i propri servizi mirati all’allenamento o al benessere fisico, devono concentrarsi anche sulla gestione del proprio business.

In questo ambito, la fatturazione elettronica per professionisti del fitness diventa cruciale perché permette di gestire guadagni e ricavi in modo trasparente e a norma di Legge. A tal proposito, è importante ricordare che a partire dal 1° gennaio 2024 tutti i possessori di Partita IVA devono emettere fatture elettroniche, anche i forfettari. Per gestire al meglio questo tipo di attività è cruciale affidarsi a un buon software gestionale di fatturazione elettronica in linea con la normativa, che permetta di trasmettere la documentazione al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate in modo semplice e veloce. Vediamo i vantaggi della fatturazione elettronica e come scegliere il software di fatturazione elettronica più adatto alle proprie esigenze.

L’importanza della fatturazione elettronica nel settore fitness

I personal trainer e tutti i professionisti del mondo del fitness sono persone generalmente molto attive, che non eseguono un lavoro d’ufficio, ma si muovono tra diverse palestre e centri sportivi. Perciò raramente si trovano davanti a un computer. Per tale motivo, devono poter gestire la burocrazia in modo veloce e semplice. Questi vantaggi sono offerti dalla fatturazione elettronica, un sistema ormai obbligatorio per tutte le Partite IVA.

Grazie alle fatture elettroniche, i professionisti possono gestire la contabilità in via telematica. Innanzitutto, non è più necessario compilare ogni fattura cartacea manualmente e trasportarla dal cliente o commercialista. Tutto il processo avviene online. Le e-fatture vengono trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che poi si occuperà di trasmetterle ai clienti.

Inoltre, ogni documento può essere compilato in modo automatico, prelevando i dati dall’anagrafica dei clienti preparata precedentemente. Di conseguenza, i refusi sono eliminati ed è meno probabilmente trasmettere fatture con errori.

Grazie alla digitalizzazione della burocrazia, non è più necessario avere un archivio fisico di grandi dimensioni, un problema reale per i tanti personal trainer, per i fisioterapisti e allenatori che di fatto non hanno un ufficio, perché il loro lavoro si svolge in vari spazi. Le fatture elettroniche sono conservate in un archivio digitale accessibile in ogni momento, che non occupa spazio e che rende più semplice il reperimento della documentazione al bisogno.

I vantaggi da enumerare sarebbero tanti, ma vale la pena mettere l’accento anche sul risparmio, non solo di tempo, ma di denaro. Con la fatturazione elettronica si elimina la necessità di stampare e spedire fatture cartacee, si riducono i costi associati alla carta, all’inchiostro e alla spedizione postale. Si evitano spostamenti verso il commercialista, che può ricevere e gestire la documentazione online. Tutto ciò porta a un risparmio a livello finanziario, ma anche a una maggiore sostenibilità ambientale della propria attività, un elemento a cui i professionisti del fitness tengono particolarmente.

Alla luce di tali vantaggi, vediamo perché utilizzare un software gestionale per gestire la fatturazione elettronica.

Quali caratteristiche deve avere il gestionale di fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è conveniente, ma lo è ancora di più se viene gestita tramite un software gestionale ad hoc. Questo tipo di programma permette di curare la burocrazia in modo ancora più facile e veloce. Contiene tutte le funzioni per creare, emettere e ricevere le e-fatture a norma di Legge e in completa trasparenza. Basta avviare il software per creare direttamente all’interno la fattura desiderata.

Il sistema riduce al minimo il rischio di errore perché consente di compilare i dati della fattura in modo automatico prelevandoli da diversi spazi. Per esempio, se si è creata un’anagrafica del destinatario della fattura, è possibile compilare i suoi dati automaticamente, evitando così refusi. Il software permette di trasmettere il documento XML al Sistema di Intercambio dell’Agenzia delle Entrate oppure al Sistema Tessera Sanitaria. Quest’ultimo viene usato da medici e professionisti del settore sanitario, come i fisioterapisti o gli specialisti in medicina sportiva. In seguito, il sistema informa il successo dell’operazione ed eventuali errori.

Ma oltre a questo processo standard, i migliori software hanno funzioni aggiuntive. Per esempio, i professionisti del fitness, che hanno molto a cuore i progressi fisici, potranno avere a disposizione dei report di monitoraggio della fatturazione in modo da avere sempre sotto controllo eventuali sviluppi del proprio business.

Insomma, con un gestionale di questo tipo, non solo si trasmettono e ricevono le fatture elettroniche in modo facile e sicuro, ma si hanno anche ulteriori input per far crescere il proprio business. Ecco, quindi, che la scelta del giusto software diventa cruciale per fisioterapisti, personal trainer e così via.

Come scegliere il software di fatturazione elettronica più adatto

Il software di fatturazione elettronica per personal trainer può essere diverso dal software di fatturazione elettronica per fisioterapisti: non tutti i professionisti del fitness possono avere le stesse necessità. È importante scegliere un sistema su misura, anche per evitare di spendere inutilmente denaro in un programma non adatto. Un po’ come succede quando si esegue un esercizio che non aiuta a migliorare il proprio fisico.

I requisiti fondamentali rimangono la facilità d’uso, gli standard di sicurezza, la possibilità di far accedere il commercialista con un suo account al software, ma anche la possibilità di affidarsi all’assistenza clienti quando si hanno domande o dubbi.

Libero SiFattura è il software di fatturazione elettronica ideale per il mondo del fitness, perché si adatta ai bisogni del singolo professionista mantenendo alti livelli di sicurezza, facilità d’uso e trasparenza.

Il gestionale di Libero è disponibile in diversi piani di abbonamento, da scegliere in base alle proprie necessità.

La versione Basic è gratuita ed è particolarmente indicata a personal trainer, fisioterapisti e allenatori alle prime armi, consentendo la ricezione illimitata di fatture e l’invio di 10 fatture all’anno, con l’opzione di acquistare un pacchetto extra di fatture.

La versione Lite è proposta a soli 29€ all’anno più IVA. È la soluzione migliore per i professionisti che hanno un’attività avviata, compresi quelli con Partita IVA forfettaria. Questa opzione aggiunge la possibilità di inviare e ricevere fatture B2B in modo illimitato, offre funzionalità di personalizzazione e garantisce assistenza prioritaria.

Infine, il piano Pro al costo di 49€ all’anno con IVA inclusa, consente di inviare in modo illimitato fatture anche alla Pubblica Amministrazione (PA), oltre a garantire ricezione illimitata e accesso a funzionalità avanzate. Questa versione è particolarmente adatta alle grandi palestre e centri sportivi polivalenti.

In collaborazione con Libero SiFattura.