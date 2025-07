Fonte foto: POCO

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere l’ottimo POCO M7 Pro 5G. Si tratta di un dispositivo che unisce ottime prestazioni, una scheda tecnica completa e senza punti deboli oltre a un prezzo accessibile.

Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, lo smartphone del brand di Xiaomi è ora disponibile con un prezzo ridotto a 189 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate, per gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati.

Si tratta di un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità senza spendere troppo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

POCO M7 Pro 5G – MediaTek Dimensity 7025 Ultra

La scheda tecnica del POCO M7 Pro 5G

La scheda tecnica del POCO M7 Pro 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e con una luminosità di picco pari a 2100 nits. Il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

Sotto la scocca, invece, lo smartphone di POCO può contare sul SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra, che garantisce il supporto alla rete 5G e la possibilità di sfruttare buone prestazioni nell’uso quotidiano. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, espandibile tramite microSD.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel.

Il POCO M7 Pro 5G è dotato del supporto Dual SIM ed è certificato IP64. Da segnalare anche la presenza del jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo dello smartphone è Android 15 con la personalizzazione di HyperOS e altri 3 major update garantiti nel corso dei prossimi anni. Lo smartphone misura 162,4 x 75,7 x 8 mm a fronte di un peso di 190 grammi.

POCO M7 Pro 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO M7 Pro 5G con un prezzo scontato di 189 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello da meno di 200 euro. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.

