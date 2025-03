Festa delle Offerte di Primavera, ecco gli smartwatch da comprare subito

Fonte foto: Garmin / YouTube

Tra i tanti dispositivi in offerta nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci sono anche gli smartwatch. In questi ultimi anni gli orologi intelligenti hanno conquistato sempre più spazio e soprattutto sempre più i polsi degli italiani e delle italiane. Il merito è anche dei produttori che sono stati in grado di migliorare questi dispositivi integrando nuove funzioni che si sono rivelate molto utili. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo orologio smart, non puoi farti scappare le promo disponibili in questi giorni. E non stiamo esagerando. Infatti, tra gli orologi in offerta trovi anche modelli top di gamma tra i più desiderati dagli utenti, come ad esempio l’Apple Watch disponibile con sconti fino al 38% che fanno crollare il prezzo. Altrettanto interessante il Galaxy Watch6 Classic che trovi con uno sconto del 50%, oppure il Google Pixel Watch 2 disponibile sempre a metà prezzo e al minimo storico. E tutti questi modelli li puoi acquistare in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori orologi smart che puoi comprare su Amazon durante la Festa delle Offerte di Primavera. Li trovi tutti qui in basso e ti fanno risparmiare centinaia di euro. Se, invece, vuoi scoprire tutte le promo disponibili puoi cliccare sul link presente qui in basso.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA AMAZON 2025

Apple Watch 10 e Apple Watch 9

Partiamo con le marce altissime. I prodotti Apple sono tra i protagonisti assoluti di questa Festa delle Offerte di Primavera e lo dimostrano i tanti smartwatch disponibili in offerta. Infatti, troviamo in promo non solo l’ultima versione (l’Apple Watch 10), ma anche l’Apple Watch 9 con sconti che sfiorano il 40% e lo fanno diventare di diritto l’orologio smart da comprare oggi.

Andiamo con ordine e vediamo ogni singola offerta. Partiamo con l’Apple Watch 10 nella versione da 46 mm (la più grande tra quelle disponibili in offerta) che trovi su Amazon a un prezzo di 399 euro grazie allo sconto IVA disponibile in questi giorni. Il risparmio netto è inferiore ai 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 79,80 euro al mese. Disponibile in diverse colorazioni.

Apple Watch 10

L’Apple Watch 9 in offerta è una versione molto particolare. Parliamo, infatti del modello GPS + Cellular con schermo da 45mm. Si tratta della versione "più carrozzata" in grado di collegarsi autonomamente alla rete dati senza il supporto dell’iPhone, l’importante è aggiungere una scheda eSim. In offerta ci sono diversi modelli, accomunati da uno sconto eccezionale del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare molto presto.

Apple Watch 9

Apple Watch 9

Galaxy Watch6 Classic

Tra i migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo c’è sicuramente il Galaxy Watch6 Classic. L’orologio smart di Samsung è in offerta speciale a un prezzo di 209 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Lo sconto è del 50% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Come si può intuire dal nome, lo smartwatch di Samsung si caratterizza per un design che ricorda quello degli orologi analogici, con quadrante circolare e ghiera rotante. Puoi personalizzare la watch faces scegliendo una delle tante messe a disposizione da Samsung. Sotto la scocca c’è l’anima moderna dell’orologio: i sensori monitorano in tempo reale i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio è anche uno dei pochi che effettua un’analisi della struttura del tuo corpo con la percentuale di massa grassa e di massa magra. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano su come hai riposato durante la notte. Uno smartwatch versatile da utilizzare in ogni momento della giornata.

Galaxy Watch6 Classic

Google Pixel Watch 2

Un’altra offerta shock da non farsi sfuggire. Solo per pochissimi giorni trovi il Google Pixel Watch 2 a un prezzo di soli 189 euro e con uno sconto che supera il 50%. Per l’orologio di Google si tratta del minimo storico e anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Si tratta indubbiamente di una delle promo della Festa delle Offerte Prime da tenere in considerazione se vuoi acquistare un nuovo orologio smart. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, e anche qualcosa in più. Ti supporta in ogni momento della giornata nel monitoraggio avanzato della salute ed è dotato anche di un’app ECG per valutare il ritmo cardiaco e ti avvisa con una notifica se rileva qualche dato anomalo. Google sfrutta anche i suoi sistemi di intelligenza artificiale per fornirti dati precisi ogni volta che ne hai bisogno.

Google Pixel Watch 2

TicWatch Pro 5

Altro smartwatch disponibile a meno di metà prezzo. Parliamo del TicWatch Pro 5 che trovi a un prezzo di soli 144 euro grazie allo sconto lampo disponibile in questo nuovo evento targato Amazon. Una vera occasione per uno dei migliori smartwatch della sua fascia di prezzo. Anche in questo caso parliamo di un orologio che puoi utilizzare in ogni fase della giornata grazie alle tante funzioni disponibili. Puoi tenere traccia dei tuoi parametri vitali e utilizzarlo durante gli allenamenti grazie alle più di 100 modalità di allenamento disponibili. Il sistema WearOS di Google permette di installare tutte le app di cui hai bisogno, dalle mappe a Google Wallet per i pagamenti digitali. La batteria ti accompagna per un paio di giorni.

TicWatch Pro 5

Garmin epix Pro di seconda generazione

In una guida ai migliori orologi in offerta durante la Festa delle Offerte Prime non possono mancare i dispositivi Garmin. Ne abbiamo selezionati un paio che si mettono in evidenza per l’ottima offerta disponibile.

Partiamo dal Garmin epix Pro di seconda generazione, smartwatch super resistente disponibile con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo a soli 649 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è un orologio progettato per gli amanti dell’avventura: resiste alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca trovi anche una torcia LED da accendere nel momento del bisogno. Controllo avanzato della salute con frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno. Puoi scegliere tra più di 30 app per lo sport, tra cui alcune attività di livello professionale come ad esempio lo sci alpinismo, la mountain bike e il surf. La batteria ha un’autonomia fino a 10 giorni.

Garmin epix Pro

Garmin fenix 7S

Altro smartwatch Garmin disponibile in offerta a un prezzo molto interessante. Parliamo del Garmin fenix 7S disponibile con uno sconto del 28% che fa crollare il prezzo a 430,74 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Anche in questo caso parliamo di un orologio molto resistente e pensato per chi ama andare sempre all’avventura. Dimensioni molto compatte, GPS preciso e che geolocalizza la posizione in poco tempo, monitoraggio avanzato della salute grazie ai sensori smart presenti sotto la scocca. Per chi ama allenarsi, ci sono più di 30 app disponibili. Con l’app Garmin Pay puoi anche pagare il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Batteria con un’autonomia di una decina di giorni.

Garmin fenix 7S

Huawei Watch GT 4

Tra le occasioni di questa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è anche l’Huawei Watch GT4. L’orologio dell’azienda cinese è in offerta con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 159 euro e approfitti del minimo storico. Rapporto qualità-prezzo molto interessante per un orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Schermo abbastanza grande e con watch face che puoi personalizzare scegliendo tra tutte quelle disponibili. Monitoraggio avanzato della salute in tempo reale: se rileva qualche dato anomalo per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue ti avvisa con una notifica. Più di 100 modalità di allenamento e un’autonomia che può superare anche le due settimane.

Huawei Watch GT 4

Polar Ignite 2

Tra i tanti smartwatch disponibili ce ne sono alcuni pensati appositamente per gli appassionati di sport. Si tratta degli sportwatch e negli ultimi anni stanno conquistando sempre più spazio. E non mancano i modelli in offerta nella Festa delle Offerte di Primavera. Come ad esempio il Polar Ignite 2 che trovi con uno sconto che supera il 40% e lo paghi meno di 140 euro. Minimo storico per uno smartwatch molto interessante: ti guida durante gli allenamenti per raggiungere il picco della forma prima di gare amatoriali o semi-professionali. Supporta tantissime attività fisiche, ma dà il meglio di sé con la corsa. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e del recupero post allenamento.

Polar Ignite 2

Garmin Forerunner 165

Altra offerta che riguarda uno sportwatch tra i più venduti su Amazon. Parliamo del Garmin Forerunner 165, orologio smart che, come si può intuire dal nome, è pensato per gli amanti della corsa. Uno smartwatch che monitora i principali parametri vitali a partire proprio da quelli inerenti la corsa: frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Tra le funzioni speciali che offre solamente questo orologio, ci sono dei piani di allenamento per preparare le gare da 5, 10, 21 chilometri. Il Garmin Forerunner 165 misura anche il VO2 Max, statistica avanzata molto utile per chi vuole affrontare gare a livello agonistico. Per la Festa delle Offerte di Primavera lo trovi in promo su Amazon con uno sconto del 25% e lo paghi 209,99 euro.

Garmin Forerunner 165