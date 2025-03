Festa delle Offerte di Primavera, ecco le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Dalla mezzanotte di martedì 25 marzo è cominciata la Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento di Amazon dedicato agli sconti che durerà una settimana. Termina, infatti, lunedì 31 marzo alle ore 23:59. Sette giorni da vivere al massimo approfittando delle ottime occasioni che Amazon ha pensato per noi. Tantissimi prodotti disponibili al minimo storico e con un risparmio che in molti casi sfiora anche i 1000 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento pagandoli a rate.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto in questo articolo tutte le migliori offerte per le categorie tech più ricercate dagli utenti: smartphone, smart TV, smartwatch, computer e tablet, ma abbiamo aggiunto anche alcuni elettrodomestici (robot aspirapolvere, scope elettriche, macchine per il caffè espresso) che oramai sono diventati sempre più intelligenti e utili nella vita di tutti i giorni. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Festa delle Offerte di Primavera 2025: date e modalità

La Festa delle Offerte di Primavera 2025 è il primo evento del 2025 dedicato agli sconti. Per quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande, riservando all’evento praticamente una settimana. Si comincia martedì 25 marzo alle ore 00:00 e si termina lunedì 31 marzo alle ore 23:59. Una settimana in cui è possibile fare ottimi affari in vista della Pasqua, approfittando di molti prodotti al minimo storico e con la possibilità in alcuni casi di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Tornano per questo evento anche le offerte WOW, una selezione di dispositivi e prodotti disponibili per un tempo limitatissimo a un prezzo stracciato. Ogni giorno sarà dedicato a una categoria differente e si comincerà con i dispositivi tech, i più desiderati e venduti solitamente in questi eventi speciali di Amazon.

I migliori smartphone

Se c’è un prodotto tech che da sempre è l’emblema di eventi come la Festa delle Offerte di Primavera, è sicuramente lo smartphone. In occasioni di questo genere si trovano ottime offerte per tantissimi modelli con la possibilità anche di fare degli ottimi affari. Tra le promo più interessanti, ci sono anche alcuni degli smartphone più richiesti dagli utenti in questi ultimi mesi. Parliamo da un lato della gamma iPhone 16, disponibile con tutti i modelli in promo al minimo storico e con sconti molto interessanti, dall’altro lato del Galaxy S25 Ultra, la versione premium dello smartphone Samsung. Lo smartphone è disponibile con un’offerta irripetibile: oltre allo sconto superiore ai 250 euro presente in pagina, puoi richiedere in regalo il Galaxy A16, telefono economico di Samsung dal valore di circa 200 euro.

Per chi vuole spendere un po’ di meno, invece, c’è il Redmi Note 13 Pro+ in offerta con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Altrettanto ottima l’offerta per il Moto g85: con lo sconto del 46% lo paghi praticamente la metà e approfitti di una delle migliori promo di questo evento. Chiudiamo con un’offerta per uno dei telefoni più particolari usciti negli ultimi mesi: il Motorola RAZR 50, telefono pieghevole di Samsung, disponibile con uno sconto del 47% e risparmi più di 400 euro.

I migliori smartwatch

Tra i dispositivi più venduti durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon troviamo sicuramente anche gli smartwatch. E non potrebbe essere altrimenti. Gli orologi smart hanno conquistato sempre più spazio sui polsi delle persone e il merito è delle tante funzioni utili sviluppate negli ultimi anni. Oramai lo smartwatch è in grado di tenere sotto controllo i principali parametri vitali (i modelli più avanzati effettuano anche un ECG per il ritmo cardiaco), monitorano il sonno e supportano tantissime modalità di allenamento. Le funzionalità variano in base al modello, ma queste le troviamo su praticamente qualsiasi modello presente nella guida all’acquisto.

Abbiamo aggiunto anche qualche smartwatch che si differenzia dalla massa. Come ad esempio il Garmin fenix 7s e il Garmin epix Pro di seconda generazione. Entrambi sono in offerta con sconti interessanti e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Si tratta di due orologi smart super resistenti progettati per gli amanti dell’avventura. Resistono agli sbalzi di temperatura, alle cadute, ai graffi e sono anche impermeabili. Tra le altre offerte da tenere in considerazione c’è l’Apple Watch 10 e l’Apple Watch 9, con quest’ultimo disponibile con uno sconto di ben il 38%. Per un prodotto Apple si tratta di una promo da non farsi sfuggire.

Gli smart TV da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera

Durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, gli smart TV si confermano tra gli elettrodomestici più desiderati. Ormai parte integrante delle case italiane, questi televisori intelligenti hanno trasformato il nostro modo di vivere l’intrattenimento televisivo. Se state pensando di rinnovare il vostro televisore, questo è il momento ideale. L’evento di Amazon offre una vasta gamma di modelli per tutte le esigenze e budget, con un’ampia varietà di dimensioni. Per chi cerca una soluzione compatta, i modelli da 32 pollici sono perfetti per la cucina o la camera da letto, con prezzi che scendono sotto i 200 euro. Per il salotto, invece, sono disponibili smart TV con schermi da 43 a 55 pollici, la dimensione ideale per un’esperienza di visione coinvolgente. Gli sconti sono davvero vantaggiosi, con riduzioni di prezzo che variano dal 35% al 50%, permettendovi di risparmiare centinaia di euro. Inoltre, per alcuni modelli selezionati, è possibile usufruire del servizio di pagamento a rate offerto da Amazon direttamente nella pagina del prodotto, rendendo l’acquisto ancora più accessibile.

PC e tablet in offerta

PC e tablet sono due categorie di prodotto molto seguite durante la Festa delle Offerte di Primavera. Se stavi aspettando il momento giusto per fare un super affare e acquistare il nuovo notebook o il nuovo tablet spendendo poco e approfittando di un ottimo rapporto qualità-prezzo, il momento è arrivato ora. In offerta ci sono sia modelli top di gamma, sia dispositivi con prezzi più alla portata di tutti.

Tra i PC portatili, ad esempio, trovi l’ottimo Galaxy Book4 in promo con uno sconto che supera il 40% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Se, invece, hai bisogno di un po’ più di performance, c’è anche la versione Pro che trovi sempre in offerta con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo e in questo caso il risparmio è intorno ai 900 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno, è disponibile l’Asus Vivobook Go 15 a meno di 500 euro: PC con cui puoi lavorare, studiare e divertiti.

Anche tra i tablet non mancano le occasioni. Come ad esempio il Galaxy Tab A9 che trovi a solo poco più di 100 euro, oppure l’iPad di decima generazione nella versione da 256 GB disponibile al minimo storico. Ottima occasione per il Galaxy Tab S6 Lite che trovi con uno sconto del 42% e lo paghi solamente 210 euro. Un tablet con cui puoi fare di tutto e dotato anche della

Le cuffie Bluetooth da comprare

Per gli amanti della musica, dei podcast o per chi semplicemente desidera isolarsi dal mondo esterno, le cuffie rappresentano un accessorio indispensabile. La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon offre un’occasione imperdibile per aggiornare il proprio setup audio con modelli di alta qualità a prezzi vantaggiosi. L’evento propone una vasta selezione di cuffie, dalle classiche cuffie over-ear ai pratici auricolari true wireless, con sconti significativi e offerte adatte a tutte le esigenze. Per chi cerca un’esperienza audio immersiva, sono disponibili cuffie con cancellazione del rumore, ideali per i viaggi o per concentrarsi in ambienti rumorosi. Gli sportivi, invece, potranno trovare auricolari resistenti al sudore e con un’ottima stabilità, perfetti per l’allenamento. Non mancano, inoltre, modelli economici per chi desidera un buon rapporto qualità-prezzo. Abbiamo selezionato un paio di modelli: a te non resta che scegliere.

Le migliori friggitrici ad aria

La regina incontrastata tra gli elettrodomestici per la cucina. Parliamo della friggitrice ad aria, diventata oramai una presenza fissa nelle cucine di tantissime famiglie italiane. Se ancora non ne hai acquistata una, oppure sei alla ricerca di un nuovo modello più performante e grande, la Festa delle Offerte di Primavera ti mette a disposizione tantissime offerte tra cui scegliere. Ci sono friggitrici ad aria per qualsiasi tasca e per qualsiasi famiglia. Economiche, con cestelli piccolissimi o cestelli molto spaziosi, friggitrici ad aria che cuociono di tutto e che sono anche in grado di essiccare il cibo. A te tocca solamente scegliere il modello che risponde maggiormente alle tue esigenze. Approfittane immediatamente, le scorte potrebbero terminare molto presto.

I migliori robot aspirapolvere e scope elettriche

L’accoppiata vincente contro lo sporco casalingo. Robot aspirapolvere e scopa elettrica sono il duo perfetto per avere l’abitazione sempre pulita con il minimo sforzo. Per l’evento Amazon appena cominciato non mancano le offerte su questi elettrodomestici per la cucina e in alcuni casi fai anche degli ottimi affari. Ad esempio, trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Combo i5 a un prezzo mai visto prima e lo paghi veramente poco. Offerta altrettanto ottima per l’Ecovacs T30s Combo Complete. Si tratta di una promo che comprende sia un robot di ultima generazione dotato di stazione per lo svuotamento automatico e di sensori di ultima generazione, sia della scopa elettrica per una pulizia ancora più profonda. Grazie allo sconto del 48% lo paghi praticamente la metà e risparmi centinaia di euro.

Se, invece, stai cercando solamente un aspirapolvere, ci sono alcune offerte che fanno al caso tuo. Come ad esempio la scopa elettrica Tineco FLOOR ONE S5 che trovi al minimo storico e con uno sconto che supera il 30%. Scopa elettrica che ha anche la funzione per il lavaggio del pavimento. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi la scopa elettrica Rowenta Swift Power Cyclonic con uno sconto del 47%.

Le migliori macchine per il caffè

Non mancano le macchine per il caffè espresso tra i piccoli elettrodomestici disponibili in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera. Bere il caffè è un rituale che ogni giorno si ripete per milioni di italiani e per gustare una buona tazzina di caffè bisogna avere una buona macchina per il caffè espresso. Su Amazon hai l’imbarazzo della scelta tra modelli economici e versioni più professionali che macinano chicchi di caffè al momento. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi

Se stavi valutando l’opzione di abbonarti a un servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited è la scelta migliore del momento. Infatti, grazie alla promo attiva in questi giorni, puoi provare il servizio premium gratis per ben tre mesi. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento quando vuoi. Con la versione Unlimited puoi riprodurre senza nessuna pubblicità tutti i tuoi brani preferiti, creare le playlist con le canzoni e gli album del momento, avere skip illimitati dall’app dello smartphone e ascoltare i brani anche in modalità offline. Inoltre, hai accesso ai podcast più popolari senza avere la pubblicità.

Audible è il servizio premium di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi scegliere tra oltre 70.000 titoli e ascoltarli quando vuoi e da qualsiasi dispositivo. Solo per la Festa delle Offerte di Primavera puoi abbonarti ad Audible a un prezzo speciale: tre mesi di abbonamento a soli 0,99 euro. Puoi disattivare l’abbonamento in ogni momento e non hai nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito e ascolta tutti i tuoi libri preferiti.

Hai la passione per i libri e per la lettura? Ecco l’offerta che fa per te. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratuitamente per due mesi a Kindle Unlimited, la piattaforma di Amazon dedicata ai libri. Hai accesso illimitato a milioni di libri e riviste in tutte le lingue del mondo. Puoi leggere sia sul tuo Kindle o tramite l’app dello smartphone. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Torna lo sconto extra del 20% sui prodotti disponibili su Amazon Seconda Mano, la sezione del sito di e-commerce dedicata ai dispositivi ricondizionati. Trovi di tutto, dagli smartphone, ai computer portatili fino a tablet, smartwatch e cuffie. Se vuoi risparmiare ancora di più sull’acquisto di un dispositivo, clicca sul link qui in basso e scopri tutti i dispositivi disponibili.

