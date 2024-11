Black Friday 2024: gli smartwatch da comprare oggi

Dall'Apple Watch all'ultimo modello Garmin: Scopri tutti i migliori orologi smart in offerta per il Black Friday 2024 di Amazon.

Saranno dieci giorni all’insegna delle grandi offerte e naturalmente non potevano mancare gli smartwatch tra i prodotti in offerta nel Black Friday 2024 di Amazon. Le promo sono veramente tante e tutte molto interessanti e permettono a chiunque di fare un ottimo acquisto spendendo il giusto. Inoltre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Che, oltre ad avere più tempo per testarlo, puoi anche decidere di acquistarlo oggi in vista dei regali di Natale.

Puoi scegliere tra un’ampia offerta di orologi smart che vanno dal "classico" Apple Watch fino al più "sofisticato" orologio Garmin dedicato agli amanti dell’avventura. Per quanto riguarda l’Apple Watch, il modello in offerta è il 9, lanciato sul mercato lo scorso anno, ma ancora molto valido. Per chi vuole spendere di meno c’è in offerta anche l’Apple Watch SE di seconda generazione, ottima alternativa per chi vuole un orologio dell’azienda di Cupertino senza spendere una cifra elevata. Samsung risponde con il Galaxy Watch 7 (lo smartwatch con l’intelligenza artificiale) e con il Galaxy Watch FE, la versione lowcost lanciata quest’anno (lo paghi solamente poco più di 100 euro). Per chi ama l’avventura all’aperto e vuole un orologio super resistente c’è il Garmin epix Pro di seconda generazione oppure il Garmin Instinct 2X Solar. A voi la scelta!

Gli Apple Watch in offerta al Black Friday

Anche Apple è protagonista del Black Friday di Amazon con alcuni dei suoi orologi di punta. Le occasioni per fare degli ottimi affari non mancano, l’importante è scegliere il modello più adatto a te. Le offerte si concentrano soprattutto sull’Apple Watch 9, uscito sul mercato da circa un anno ma che resta uno dei migliori sul mercato. Lo smartwatch dell’azienda di Cupertino è dotato di una serie di funzionalità e di sensori che ti permettono di tenere sotto controllo tutti i tuoi parametri vitali e di raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento grazie alle tante modalità sportive che hai a disposizione. Oltre a tutto questo è anche molto di più: collegandolo al tuo smartphone ti permette di gestire velocemente le notifiche e i messaggi in entrata senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. E con lo schermo Retina di nuova generazione non avrai problemi a guardarlo anche sotto la luce diretta del sole. In offerta e al minimo storico trovi diversi modelli che si differenziano per grandezza del display (41 o 45 mm) e per la presenza o meno del modulo Cellular. Puoi navigare nelle pagine prodotto di Amazon anche per scegliereil coloro più adatto a te.

Apple Watch 9 – 45mm

Apple Watch 9 – 41mm

Apple Watch 9 – 45mm + Cellular

Apple Watch 9 – 41mm + Cellular

Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi in offerta per il Black Friday anche l’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost dello smartwatch di Apple. Il rapporto qualità-prezzo del dispositivo è veramente buono, a maggior ragione oggi che è disponibile anche in offerta. Le prestazioni sono leggermente inferiori rispetto a quelle di un Apple Watch 9, ma anche il prezzo è molto più basso. A bordo trovi comunque tutto quello che ti serve, da un processore potente a tante funzioni utili per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. A meno di 300 euro e con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero è una delle migliori occasioni che puoi trovare.

Apple Watch SE di seconda generazione – 40 mm

Apple Watch SE di seconda generazione – 44 mm

Apple Watch SE di seconda generazione – 40 mm + Cellular

Apple Watch SE di seconda generazione – 44 mm + Cellular

Galaxy Watch 7

Samsung risponde ad Apple con il miglior smartphone della sua lineup: il Galaxy Watch 7. L’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda sud-coreana è in promo con uno sconto speciale del 20% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il Galaxy Watch 7 è a suo modo un orologio rivoluzionario, il primo ad avere a bordo il sistema Galaxy Ai sviluppato da Samsung appositamente per gli orologi. L’intelligenza artificiale studia il tuo corpo e ti fornisce un’analisi precisa del tuo stato di salute, a partire da una misurazione esatta della frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e per la tua attività fisica hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento. Il sistema operativo WearOS di Google mette a disposizione tante app con cui personalizzare lo smartwatch.

Galaxy Watch 7

Amazfit GTS 2

Banalmente uno dei migliori orologi lowcost che puoi acquistare oggi. Amazfit ha da sempre conquistato un vasto pubblico grazie ai suoi wearable economici e con ottime funzionalità. Non è un caso che in questo Black Friday sono diventati tra gli orologi più acquistati, come ad esempio l’Amazfit GTS 2. Si tratta di un orologio in offerta a un prezzo di 59,90 euro con uno sconto del 45% che te lo fa pagare praticamente la metà. Design che ricorda molto l’Apple Watch, schermo con un’ottima luminosità e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Hai a disposizione anche 90 modalità sportive per restare sempre in forma cambiando continuamente sport. A questo prezzo è un affare irripetibile.

Amazfit GTS 2

Garmin epix Pro (Gen 2)

Garmin è oramai l’azienda di riferimento per tutti coloro che vogliono acquistare un orologio super resistente da utilizzare mentre fai delle avventure all’aperto. In questo Black Friday trovi in promo l’ottimo Garmin epix Pro (Gen 2) con schermo da 42 mm in promo con uno sconto di ben 150 euro rispetto a quello di listino. Parliamo di un orologio che non ha tanti paragoni sul mercato e che include anche una torcia LED stroboscopica e un sensore cardio di ultima generazione in grado di misurare perfettamente il tuo battito cardiaco. Hai a disposizione anche tante funzioni Pro che ti aiutano a migliorare le prestazioni nel tempo. Grazie alla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero, diventa un affare che non devi farti scappare.

Garmin epix Pro (Gen 2)

Galaxy Watch FE

Nel mercato degli orologi lowcost si è buttata anche Samsung con il nuovo Galaxy Watch FE. Lanciato sul mercato da pochi mesi, in questo Black Friday lo trovi a un prezzo di soli 119 euro con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi veramente meno di un caffè al giorno. Ha tutto quello che ti serve per tenere sotto controllo il tuo stato di salute grazie al monitoraggio avanzato del benessere e a tutta una serie di funzioni semplici e di immediato utilizzo. Design moderno che si adatta a qualsiasi utilizzo e a qualsiasi outfit. Non lasciarti scappare questa ottima opportunità.

Galaxy Watch FE

TicWatch Pro 5

TicWatch ha colpito anche in questo 2024 lanciando un altro ottimo smartwatch top di gamma. Parliamo del TicWatch Pro 5, modello con caratteristiche avanzate e dotato delle migliori tecnologie del momento. Come sempre l’azienda statunitense ha puntato su un orologio in grado di fare un po’ di tutto, dal monitoraggio avanzato della salute, al supporto in tempo reale durante gli allenamenti, fino all’utilizzo quotidiano e una batteria a lunga durata. Per il Black Friday è disponibile al prezzo più basso di sempre e non approfittarne potrebbe essere un grosso errore. La migliore alternativa agli smartphone top di brand più blasonati.

TicWatch Pro 5

Huawei Watch GT 4

Con l’offerta Black Friday crolla il prezzo del Huawei Watch GT 4, smartwatch "universale" dell’azienda cinese che in questi anni si è costruita una bella fetta di mercato. Il merito è di smartwatch come il Huawei Watch GT 4 che assicurano prestazioni eccellenti in ogni momento della giornata, sia se devi semplicemente controllare la frequenza cardiaca oppure se lo devi utilizzare per raccogliere statistiche avanzate per i tuoi allenamenti. L’orologio ha un design moderno, ma con un quadrante circolare che lo rende perfetto anche per le cene eleganti. Se pensi che sia tutto qui, ti sbagli: con lo smartwatch di Huawei puoi anche rispondere alle chiamate e ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso. Autonomia fino a due settimane.

Huawei Watch GT 4

Garmin Venu 3S

Prezzo mai visto prima per l’ottimo Garmin Venu 3S, sportwatch top di gamma, punto di riferimento per l’intera categoria. L’orologio del brand statunitense è disponibile solamente per il Black Friday al prezzo più basso di sempre e risparmi veramente decine e decine di euro. Per questo modello si tratta del punto più basso mai fatto registrare sul sito di e-commerce e puoi anche dilazionare il pagamento a rate, ottenendo condizioni di vendita migliori. Per quanto riguarda l’orologio, c’è ben poco da dire. Lo smartwatch ha tutto quello che richiede un appassionato di running e di attività sportiva. Schermo AMOLED che si vede anche sotto la luce, più di 30 modalità di allenamento che registrano qualsiasi dato utile e attività anche per chi ha una disabilità o vive su una sedia a rotelle. L’orologio sportivo definitivo a un prezzo vantaggioso.

Garmin Venu 3S

Amazfit Cheetah Square

Amazfit ha oramai coperto tutte le nicchie di mercato, anche quella degli sportwatch, gli orologi pensati per gli appassionati delle attività fisiche. Tra gli orologi in promo in questo Black Friday c’è anche l’Amazfit Cheetah Square, smartwatch resistente e leggero allo stesso tempo, dotato di uno schermo AMOELD da 1,75 pollici con un’ottima luminosità. A bordo è presente la funzione Zepp Coach, un allenatore basato sull’intelligenza artificiale che ti fornisce programmi di allenamento personalizzati in base al tuo stato di forma. Non manca un chip GNSS ad alta precisione che ti geolocalizza in pochissimo tempo. Il sensore ottico BioTracker PPG, invece, monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e ti avvisa se rileva qualcosa di anomalo. Grazie allo sconto Black Friday del 47% lo paghi solamente 99,90 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Amazfit GTS 2

Garmin Instinct 2X Solar

Definirlo uno smartwatch unico nel suo genere potrebbe essere riduttivo. Il Garmin Instinct 2X Solar non solo rientra nella categoria degli orologi super resistenti, ma ha dalla sua anche un’altra caratteristica: una particolare lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. Un orologio completo, resistente e che grazie al Black Friday trovi anche a un prezzo abbordabile. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e renderlo definitivamente lo smartwatch da acquistare oggi.

Garmin Instinct 2X Solar

Huawei Watch FIT SE

Chiudiamo con un orologio molto particolare. Parliamo del Huawei Watch FIT SE, un activity tracker economico pensato per chi vuole avere al polso un orologio confortevole a un prezzo alla portata. Grazie allo sconto Black Friday del 40% lo paghi solamente 59 euro, con un risparmio considerevole rispetto a quello di listino. Ampio schermo rettangolare da 1,64 pollici, una durata della batteria fino a 9 giorni e tante modalità di allenamento sempre a disposizione. Non mancano i sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. A questo prezzo è uno dei migliori wearable da comprare oggi.

Huawei Watch FIT SE