Amazon, i migliori smartwatch da regalare a Natale

Quando si avvicina Natale, il problema di cosa regalare ad amici e parenti diventa incombente. Se lo smartphone non è il regalo giusto da fare, c’è un’ottima alternativa che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede: lo smartwatch. Gli orologi intelligenti in questi ultimi anni sono diventati sempre più utili nella vita di tutti i giorni e stanno dimostrando tutte le loro potenzialità. Scegliere quale regalare a Natale, però, non è semplicissimo. Di modelli sul mercato ce ne sono tanti e tutti con caratteristiche diverse tra di loro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una decina di modelli che rispondono a esigenze differenti. Ci sono modelli come l’Apple Watch 10 che sono utili in diversi momenti della giornata e che ti aiutano a tenere sotto controllo anche i principali parametri vitali. Ci sono altri modelli che, invece, sono progettati per un utilizzo specifico. Il Polar Pacer, ad esempio, è un running watch per chi ama correre e ha bisogno di un supporto tecnologico per migliorare giorno dopo giorno. Trovate le nostre proposte qui in basso: in molti casi si tratta anche di prezzi al minimo storico e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi non devi preoccuparti nel caso in cui non vada bene.

Apple Watch

Inutile girarci troppo intorno: lo smartwatch più desiderato per Natale è l’Apple Watch. L’orologio smart di Apple è diventato oramai un vero status symbol e l’ultimo modello lanciato sul mercato è tra i più richiesti in queste ultime settimane prima del 25 dicembre. Se stavate cercando il momento buono per acquistare l’Apple Watch, in vostro soccorso arriva Amazon. In questi giorni, infatti, sono in offerta diversi modelli, a partire proprio dall’amato Apple Watch 10. Lo smartwatch di Apple è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto che fa scendere il prezzo a 399 euro. La versione in promo è quella da 42 mm, la più piccola tra le due disponibili. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questa nuova versione è dotata di un display più ampio e di un monitoraggio ancora più avanzato della salute. È anche il tuo compagno ideale per tenere sotto controllo le tue attività sportive.

Apple Watch 10

Sempre in offerta su Amazon è disponibile anche l’Apple Watch Ultra 2, la versione premium dello smartwatch dell’azienda di Cupertino che si contraddistingue per la resistenza elevata. Orologio disponibile in questi giorni al minimo storico grazie allo sconto Amazon e lo paghi 819 euro. Hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un vero affare da non farsi scappare.

Apple Watch Ultra 2

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ci sono in offerta altri due modelli molto interessanti. Da un lato l’Apple Watch 9, orologio lanciato lo scorso anno e che trovi in a un prezzo di 349 euro. Le differenze con l’ultima versione non sono molte e la versione in promo è quella da 45 mm, la più grande tra quelle disponibili. Per chi vuole spendere ancora di meno, su Amazon c’è in offerta l’Apple Watch SE di seconda generazione, la versione lowcost che paghi solamente 225 euro (sconto 22%) e che si candida per un posto tra i migliori orologi che puoi regalare per Natale.

Apple Watch 9

Apple Watch SE di seconda generazione

Galaxy Watch6 Classic

Una delle migliori occasioni di questi giorni riguarda il Galaxy Watch6 Classic nella versione LTE. Parliamo di un orologio con uno stile un po’ retrò che si adatta a qualsiasi situazione. Perfetto per le cene eleganti, ma anche se sei un appassionato di sport e di avventure all’aperto. Inoltre, essendo dotato di modulo LTE, si può collegare autonomamente alla rete dati senza il supporto dello smartphone. Questo facilita l’utilizzo di alcune app specifiche e permette anche di scaricare le applicazioni in ogni momento. Dotato di tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni e di un monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report completo su come hai riposato durante la notte. Su Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo a 220 euro e lo paghi meno della metà. Puoi pagarlo anche in 5 rate a tasso zero.

Galaxy Watch6 Classic

Xiaomi Watch 2

Anche Xiaomi si aggiunge alla lista degli smartwatch da regalare per Natale con lo Xiaomi Watch 2. Parliamo di un orologio con un design moderno e uno stile ricercato. Il quadrante ricorda molto quello degli orologi analogici, ma sotto lo schermo c’è un’anima tecnologica con pochi eguali. Lo smartwatch è perfetto per ogni fase della giornata: puoi tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dello sport ci sono più di 160 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale. Un orologio completo e che oggi trovi a meno di 130 euro grazie allo sconto Amazon che supera il 30%. Difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio di Xiaomi.

Xiaomi Watch 2

Garmin epix Pro (Gen 2)

Un orologio unico nel suo genere. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno smartwatch pensato per chi ama l’avventura all’aperto e ha bisogno di un supporto tecnologico. L’orologio di Garmin è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato grazie alla resistenza elevata, alla torcia LED integrata da utilizzare nel momento del bisogno e all’autonomia elevata che può superare anche i 30 giorni. A bordo hai più di 30 modalità sportive e tantissime mappe che ti aiutano a trovare la giusta strada mentre stai facendo un’escursione. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. In questa particolare categoria di prodotto difficilmente troverai qualcosa di meglio.

Garmin epix Pro (Gen2)

Huawei WATCH GT 4

C’è una particolare categoria di smartwatch che potremmo definire "orologi per la vita di tutti i giorni". Parliamo di smartwatch dotati di sensori avanzati che ti permettono di avere sempre sotto controllo i parametri vitali e che si rivelano utili anche mentre ti alleni. Tra i migliori di questa categoria c’è sicuramente il Huawei Watch GT 4, orologio che da oggi trovi anche in offerta con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 199 euro. Orologio molto interessante con tante funzioni avanzate e con un’autonomia che raggiunge le due settimane. Una validissima alternativa ai tanti modelli top che trovi sul mercato e che costano anche di più.

Huawei WATCH GT 4

Galaxy Watch FE

Se non vuoi spendere delle cifre astronomiche per l’orologio da regalare a Natale, il Galaxy Watch FE è il modello che fa per te. Lanciato sul mercato quest’anno si tratta della versione economica dello smartwatch dell’azienda sud-coreana. Un orologio che oggi trovi a un prezzo di 123,99 euro grazie all’ottimo sconto del 38% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo: il Galaxy Watch FE è un orologio completo sotto tutti i punti di vista. Assicura un monitoraggio avanzato della salute e non avrai problemi nel controllare i tuoi progressi con gli allenamenti quotidiani. A questo prezzo è uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi.

Galaxy Watch FE

Polar Pacer

Il Polar Pacer rientra in una speciale categoria di smartwatch che vengono chiamati "running watch". Non ci vuole molto per capire che si tratta di orologi pensati per gli amanti della corsa e dell’attività fisica. Se avete un amico, il proprio partner e o un famigliare con la fissa per la corsa, questo è lo smartwatch da regalare a Natale. Il Polar Pacer è anche disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 137,94 euro. Prezzo alla portata di molti e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartwatch offre tante funzioni utili a chi si allena quotidianamente e fornisce anche utili consigli su come recuperare dallo sforzo. Smarwatch super consigliato.

Garmin Forerunner 55

Sulla stessa falsariga dello smartwatch precedente, c’è sempre in offerta anche il Garmin Forerunner 55. Sportwatch dalle dimensioni compatte e molto leggero da portare al polso, dotato anche di GPS che ti mostra in tempo reale il percorso che stai facendo. L’orologio ti fornisce anche dei piani di allenamento che ti permettono di migliorare le tue performance giorno dopo giorno e arrivare preparato alle gare amatoriali. Puoi anche impostare allenamenti personalizzati in base alla propria forma fisica. Su Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 139,90 euro grazie allo sconto del 30%.

Garmin Forerunner 55

Amazfit Bip 5

Chiudiamo la nostra lista di consigli con l’Amazfit Bip 5. Rispetto ai modelli precedenti ha un prezzo alla portata di tutti e in questi giorni è disponibile su Amazon a 59,90 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo paghi poco, ma le funzionalità offerte non hanno nulla da invidiare a quelle di modelli molto più costosi. Lo smartwatch ha uno schermo grande e una batteria che può arrivare a più di 10 giorni con un utilizzo normale. Puoi scaricare più di 70 tra app e videogame, mentre le modalità sportive a disposizione sono più di 120 e il sensore GNSS supporta i quattro principali sistemi di geolocalizzazione.

