Festa delle Offerte Prime: i migliori smartwatch da acquistare

Fonte foto: Prykhodov/iStock

In questa Festa delle Offerte Prime di Amazon, evento che anticipa il Natale e che permette di fare i primi acquisti in vista del 25 dicembre risparmiando centinaia di euro su tanti prodotti, trovi in promo anche gli smartwatch, tra i prodotti tech più ricercati e acquistati in questi eventi. Chi è alla ricerca di un orologio smart non resterà di certo deluso. La scelta è piuttosto ampia e va da orologi con un design moderno e pensati per la vita di tutti i giorni, fino a dispositivi pensati per chi ama l’avventura o vuole tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune dei migliori orologi in promo disponibili in questi due giorni di offerte incredibili. Da segnalare l’ottimo prezzo disponibile per l’Apple Watch 9: con l’uscita del nuovo modello, il prezzo di quello dello scorso anno è sceso e grazie allo sconto di oggi diventa un vero best-buy. Diverse versioni in promo che si differenziano sia per grandezza sia per la presenza del chip LTE. Per chi ama fare sport estremi c’è in offerta il Garmin fenix 7S Pro Solar: con l’offerta di oggi approfitti di una super occasione e difficilmente resterai deluso. Se, invece, vuoi spendere poco c’è il TicWatch E3: a meno di 70 euro è l’occasione del giorno.

N.B. Le offerte sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Apple Watch 9

Una delle promo più interessanti della Festa delle Offerte Prime riguarda l’Apple Watch 9. Lo smartwatch top di Apple è disponibile in offerta e al minimo storico. Tante le versioni disponibili che si differenziano per grandezza dello schermo (41mm o 45 mm) e per il supporto alla rete dati. In base alle tue necessità puoi scegliere il modello più adatto. Il prezzo è molto interessante e permette di risparmiare decine di euro rispetto a quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. L’Apple Watch 9 è il compagno ideale per tenere sotto controllo la propria parametri vitali e avere una vita più sana. Il potente chip S9 è in grado di processare tanti dati in pochissimo tempo e hai funzioni evolute come la possibilità di effettuare un ECG ogni volta che vuoi. Non manca il monitoraggio del sonno e hai a disposizione un coach che segue ogni tuo allenamento. Tramite gli anelli di attività puoi controllare in tempo reale i passi effettuati e le calorie bruciate. Collegandolo allo smartphone puoi utilizzare Siri, mandare messaggi e controllare le notifiche.

Apple Watch 9

Apple Watch 9

Apple Watch 9

Apple Watch SE di seconda generazione

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è un’altra ottima offerta che non devi farti sfuggire: è quella che riguarda l’Apple Watch SE di seconda generazione. Lo smartwatch lowcost di Apple è in promo speciale al minimo storico di quest’ultimo periodo e diventa un ottimo affare. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Come per l’Apple Watch 9, anche in questo caso sono disponibili in promo diverse versioni che si differenziano per grandezza e per supporto alla rete dati. Questo modello dell’Apple Watch è pensato per coloro che non vogliono spendere più di 400 euro per un orologio smart, ma che allo stesso tempo sono alla ricerca di un wearable affidabile e resistente. Ha le funzioni per la salute tipiche di un orologio top di gamma e puoi tenere sotto controllo anche l’attività fisica, diventando il tuoi compagno per il fitness. Resistente all’acqua fino a 50 metri, lo puoi utilizzare anche mentre fai nuoto. Non mancano funzioni utili come Apple Pay che ti permette di pagare la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

Apple Watch SE di seconda generazione

Apple Watch SE di seconda generazione

Apple Watch SE di seconda generazione

Google Pixel Watch 2

Super prezzo per il Google Pixel Watch 2. Uno dei principali antagonisti dell’Apple Watch è in promo a un prezzo di 249 euro, e ne risparmi ben 150 rispetto a quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. L’orologio dell’azienda di Mountain View ha fatto dei grandi passi in avanti rispetto al passato, grazie anche alla collaborazione con Fitbit e all’integrazione dell’intelligenza artificiale che assicura delle misurazioni più precise per i principali parametri vitali. Il design del Google Pixel Watch 2 ricorda quello degli orologi analogici, con l’unica differenza che sotto il quadrante si nasconde un mondo fatto di sensori e chip. Tra i sensori presenti ce ne è uno dedicato alla temperatura corporea e alle variazioni legate all’ambiente in cui vivi. Non manca l’app ECG che valuta il tuo ritmo cardiaco e ti invia notifiche nel caso in cui rileva delle irregolarità. Puoi monitorare tante attività fisiche e avere informazioni dettagliate sul tuo riposo notturno.

Google Pixel Watch 2

Garmin fenix 7S Pro Solar

Trovare un orologio che possa essere paragonato al Garmin fenix 7S Pro Solar è complicato. Lo smartwatch del produttore statunitense è un concentrato di tecnologie e funzionalità. Partiamo da quella racchiuda nel suo nome: grazie a una particolare lente presente nella scocca è in grado di catturare i raggi solari e di trasformarli in energia extra per la batteria, che in questo modo può superare le due settimane di autonomia. Realizzato con materiali molto resistenti, lo puoi utilizzare per qualsiasi sport estremo, dal surf alla mountain bike, fino allo sci alpinismo. Hai a disposizione più di 30 app per lo sport e una serie di sensori che ti forniscono statistiche avanzate. Per il monitoraggio della salute hai un pacchetto di funzionalità completo che va dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Grazie allo sconto della Festa dello Offerte Prime risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino e approfitti di una super occasione. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Galaxy Watch 6

Il prezzo del Galaxy Watch 6 crolla al minimo storico grazie allo sconto disponibile in questo evento Amazon. Oggi lo trovi a un prezzo di 199 euro, con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Un orologio dalle dimensioni compatte, ma completo di tutte le funzionalità di cui hai bisogno, a partire dal monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report completo ogni mattina. Lo smartwatch di Samsung è uno dei pochi dotato del sensore BioActive in grado di effettuare una misurazione precisa dell’impedenza bioelettrica, cioè della quantità di acqua, grasso e massa magra presente nel corpo. Hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento e puoi condividere i dati raccolti con i tuoi amici e sfidarli a fare meglio. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google che mette a disposizione la suite completa delle app di Mountain View, a partire da Maps e Google Pay.

Galaxy Watch 6

Huawei Watch FIT 3

Calo di prezzo e ottima occasione per il Huawei Watch Fit 3, uno degli ultimi wearable lanciati dal produttore cinese. Come si intuisce dal nome, è un orologio pensato per coloro che sono amanti dello sport e praticano attività fisica giornalmente. Grazie all’ampio display puoi tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali e hai un monitoraggio completo della salute, con la frequenza cardiaca che viene monitorata in tempo reale e l’orologio ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. A disposizione hai più di 100 modalità di allenamento, sei delle quali vengono rilevate un automatico appena cominci a l’attività. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero

Huawei Watch FIT 3

Garmin Forerunner 255

Altro smartwatch per gli amanti dell’attività fisica. Il Garmin Forerunner 255 è pensato appositamente per chi ha la passione per la corsa ed è dotato di funzionalità e di statistiche avanzate. Ad esempio, è in grado di calcolare il VO2 max, oppure mette a disposizione dei piani di allenamento per arrivare preparati a gare amatoriali di 5, 10 e 21 chilometri. Presente anche un chip GPS che mette in relazione il tuo allenamento con il percorso effettuato. Grazie alla promo disponibile per la Festa delle Offerte Prime, il prezzo del Garmin Forerunner 255 scende a soli 199 euro, con un risparmio netto di 150 euro su quello di listino. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Garmin Forerunner 255

Amazfit GTR 3 Pro

Se sei alla ricerca di uno smartwatch versatile, dotato di ottime funzionalità e perfetto da indossare ogni minuto della tua giornata, l’Amazfit GTR 3 Pro è quello che fa per te. Soprattutto oggi che lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 129 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo. L’orologio di Amazfit ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da un avanzato sistema di monitoraggio della salute che ti mostra in tempo reale i tuoi parametri vitali. Hai a disposizione anche un monitoraggio avanzato del sonno che ti offre dei consigli su come migliorare il riposo notturno. Grazie alle oltre 150 modalità di allenamento puoi cambiare ogni giorno sport e restare sempre in forma. Dotato anche di chip GPS che ti mostra in pochi secondi la posizione esatta. La batteria ha una durata di circa due settimane.

Amazfit GTR 3 Pro

Galaxy Watch FE

Anche Samsung si è gettata nella fascia di prezzo degli orologi economici e lo ha fatto con il nuovo Galaxy Watch FE. Orologio che ha in comune alcune caratteristiche con gli altri wearable di casa Samsung, ma che trovi a un prezzo molto vantaggioso. Grazie allo sconto della Festa delle Offerte Prime è disponibile a un prezzo di 129 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Non manca nemmeno la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Galaxy Watch FE offre un monitoraggio completo della salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Tiene sotto controllo anche la qualità del tuo riposo notturno e ha una funzione di analisi avanzata dedicata alla corsa. Un orologio completo e che trovi a un prezzo super concorrenziale.

Galaxy Watch FE

TicWatch E3

Se vuoi spendere poco, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi il TicWatch E3 a un prezzo mai visto prima. Lo paghi meno di 70 euro con uno sconto che supera il 60% e lo fa diventare uno dei best-buy di oggi. È un orologio con un design molto semplice, ma con un doppio processore che assicura ottime prestazioni e offre le funzionalità che si ricercano solitamente in questi dispositivi. Puoi tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali in ogni istante della giornata e li hai sempre sotto controllo sull’ampio display. A disposizione anche più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali anche di livello professionale. Non mancano logicamente le più praticate come corsa e ciclismo. Mette a disposizione anche una modalità di risparmio della batteria per prolungare l’autonomia il più possibile.

TicWatch E3

Su Libero Tecnologia trovi le nostre guide all’acquisto con le migliori promo della Festa delle Offerte Amazon già attive. Clicca sui link qui in basso e scopri tutti i prodotti in sconto.