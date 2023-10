Festa delle Offerte Prime: i migliori elettrodomestici con sconti incredibili

Fonte foto: Amazon

La Festa delle Offerte Prime, il classico Prime Day autunnale di Amazon, é oramai entrato nel vivo e sul sito di e-commerce trovi centinaia di offerte con prodotti disponibili al minimo storico e al miglior prezzo di sempre. E tra questi prodotti non mancano gli elettrodomestici. Oramai Amazon é diventato il luogo prediletto per acquistare anche robot aspirapolvere, scope elettriche, friggitrici ad aria, lavatrici e asciugatrici. Infatti, oltre a trovarli a un prezzo eccezionale, Amazon offre anche il ritiro dell’usato e il montaggio dell’elettrodomestico, due servizi sempre più richieste e ricercati. Senza contare il fatto che puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili per la Festa delle Offerte Prime e le trovi raccolto per tipologia di prodotto.

Tutte le offerte presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio di Amazon, lo puoi fare oggi sfruttando il periodo di prova di ben 30 giorni, nei quali puoi anche utilizzare altri servizi come Amazon Music, Amazon Prime e Amazon Fresh. Per iscriverti gratis ad Amazon Prime, basta cliccare su questo link.

Festa delle Offerte Prime: robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere sono diventati il nuovo oggetto del desiderio di milioni di famiglie italiane. E il motivo è molto semplice: aiutano nelle pulizie domestiche, togliendo uno dei compiti più gravosi, la pulizia quotidiana del pavimento. Ma non solo. I modelli più recenti, oltre ad aspirare lo sporco sono anche in grado di lavare il pavimento: una doppia funzione che li rende indispensabili. Se sei alla ricerca del modello perfetto da acquistare, Amazon viene in tuo soccorso in questo evento autunnale. Decine di modelli in offerta con sconti che superano anche il 50% rispetto al prezzo di lancio. Stiamo parlando di robot aspirapolvere top di gamma delle aziende più famose: Ecovacs, iRobot, Xiaomi e Dreame. Noi ne abbiamo selezionate un paio che coprono tutte le fasce di prezzo e che hanno caratteristiche abbastanza differenti tra di loro. A voi la scelta.

Ecovacs Deebot T9

Ecovacs Deebot X1 OMNI

Ecovacs Deebot X1 Turbo

Dreame L10 Ultra

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Robot Vacuum E12

Xiaomi Robot Vacuum S10+

iRobot Roomba I7156

iRobot Roomba S9+

Festa delle Offerte Prime: friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è diventato il nuovo must da avere assolutamente nella tua cucina. Sembra quasi che sia impossibile cucinare senza. Se sei alla ricerca della friggitrice ad aria che meglio si adatta alle tue esigenze, oggi trovi tantissimi modelli in offerta e con sconti davvero incredibili. Potrebbe sembrare un’esagerazione, ma trovi ottimi modelli a metà prezzo e con sconti mai visti in precedenza. Ogni modello ha caratteristiche differenti, ma tutti permettono di cucinare velocemente tanti pasti differenti e di farlo in modo sano utilizzando pochissimo olio. D’altronde la friggitrice ad aria non è altro che un forno ventilato.

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Moulinex Easy Fry Deluxe

Airy Fryer XXL

Friggitrice ad aria Cosori

Russell Hobbs

Aigostar Cube

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Macchina per il caffè in promo per la Festa delle Offerte Prime

Bere un buon caffè al mattino o dopo i pranzi è un’abitudine che contraddistingue noi italiani. E chi non può andare al bar, se lo fa in casa con una macchina professionale o semi-professionale. Il mercato è oramai invaso dalle macchine automatiche che utilizzano cialde, capsule oppure il caffè in polvere o in grani. La qualità del caffè è elevata e il costo tutto sommato contenuto: spendendo qualche decina di centesimi per la cialda o qualche euro per una confezione di caffè in polvere, ti gusti una bevanda con un ottimo sapore. E per chi vuole avere una bar direttamente in casa, ci sono anche i modelli che permettono di fare un ottimo cappuccino, un caffè macchiato oppure altre bevande calde come il tè o la tisana. Qui in basso trovi una lista con alcuni dei modelli che abbiamo selezionato per te: si va da quelli più economici che oggi trovi in offerta a un prezzo vicino ai 50€, fino alle macchine semi-professionali che ti permettono di preparare bevande anche più complicate di un semplice caffè.

De’Longhi Dedica

De’Longhi Dinamica Plus

De’Longhi Icona Vintage

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop

Gaggia Style White

Prime Day: le migliori scope elettriche

La tecnologia ha cambiato profondamente anche uno degli elettrodomestici più utilizzati da sempre: l’aspirapolvere elettrica. Oramai sul mercato si trovano decine di modelli molto differenti tra di loro: con filo, senza filo, con sacco, senza sacco, con tecnologia ciclonica, lavapavimenti. Per il Prime Day 2023 abbiamo selezionato alcuni modelli molto interessanti e con caratteristiche differenti, adatti per tutte le tasche.

Hoover H-FREE 100

Rowenta RH6921 X-PERT 3.60

Samsung Aspirapolvere Senza Fili Jet™ 60 Turbo

Tineco FLOOR ONE S5 PRO 2

Rowenta RH9878 X-FORCE 11.60

Polti Vaporetto

Le migliori offerte per la lavatrice

Un elettrodomestico che non passa mai di moda è sicuramente la lavatrice. Elettrodomestico che ora puoi acquistare anche su Amazon: i problemi per il trasporto e il montaggio sono stati risolti, in fase di acquisto puoi scegliere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico, il disimballaggio e anche l’installazione. Se avete bisogno di una nuova lavatrice, quale miglior occasione della Festa delle Offerte Prime per acquistarne una al minimo storico e con un ottimo sconto? Ne abbiamo selezionate un paio che si adattano ai diversi scopi e alle diverse esigenze, soprattutto per il carico del cestello.

Lavatrice Slim LG F2WV3S7S6E

Candy Smart

Haier HW80-B14CIN

Lavatrice Electrolux PerfectCare 600

Festa delle Offerte Prime: l’asciugatrice

Sta arrivando l’inverno e l’asciugatrice diventa uno degli elettrodomestici più utili. Per questo Prime Day autunnale non a caso Amazon ha deciso di scontare tantissimi modelli e noi ne abbiamo selezionati un paio che si differenziano soprattutto per la grandezza del cestello. Offerte uniche da non farsi scappare.

Electrolux EW7H583W Asciugatrice a Pompa di Calore

Samsung Asciugatrice Crystal Eco Dry

Asciugatrice Bosch Serie 6

AEG Asciugatrice TR7G81OW Serie 7000

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV70TA000TE/ET 7Kg