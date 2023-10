Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte di oggi

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Il grande evento autunnale riservato agli utenti Prime è finalmente iniziato: dalle ore 00:01 del 10 ottobre e fino alle 23:59 dell’11 ottobre, su Amazon trovi tantissimi sconti sui prodotti più disparati. Non solo elettrodomestici e prodotti hi-tech, ma anche abbigliamento, prodotti per la bellezza, per gli animali e tantissimo altro. In questo articolo, come nostra abitudine, ci concentreremo soprattutto sui dispositivi tecnologici, compresi gli elettrodomestici di cui non puoi fare a meno, come il robot aspirapolvere e la friggitrice ad aria (prodotti che hanno letteralmente cambiato la vita di tantissimi italiani). L’articolo è diviso in paragrafi e in ognuno trovi le migliori offerte su una specifica categoria di prodotto: smartphone, smartwatch, smart TV, ecc. Per ogni categoria c’è un elenco puntato con le migliori offerte disponibili in questo evento autunnale di Amazon.

Oltre alle offerte su prodotti, abbiamo voluto menzionare anche alcune offerte speciali per i servizi "made by Amazon". Infatti, solo per pochissimi giorni hai la possibilità di provare gratuitamente Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited. Un’opportunità da non farsi scappare.

Inoltre, concludiamo nel ricordarti che tutte le promo presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio, lo puoi fare adesso utilizzando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime, clicca su questo link.

Festa delle Offerte Prime: cosa è, come funziona e quali sono i vantaggi

La Festa delle Offerte Prime è l’evento autunnale di Amazon riservato agli utenti Prime e nel quale trovi migliaia di prodotti scontati e con prezzi incredibili. La Festa delle Offerte Prime è l’equivalente del Prime Day che si è tenuto questo luglio e si svolge dalle ore 00:01 del 10 ottobre fino alle ore 23:59 dell’11 ottobre. In questi due giorni, oltre alle promo "fisse", ci saranno anche delle offerte "WOW" che durano pochissime ore e che riguardano dei prodotti specifici con sconti mai visti prima. Per non perderti nemmeno un’offerta, ti consigliamo di iscriverti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte tecnologiche: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

I vantaggi per gli utenti Prime sono tantissimi: hai la possibilità di accedere a offerte esclusive, con prezzi mai visti prima e puoi risparmiare decine se non centinaia di euro proprio sul tuo oggetto dei desideri che avevi messo nella wish list da diversi mesi. E con l’arrivo del Natale puoi anche cominciare a pensare a qualche regalo: non lasciarti scappare questa opportunità.

Festa delle Offerte Prime: i servizi Amazon in promo gratuita

Quando si parla di Amazon, il primo pensiero è sempre all’e-commerce. Ma oramai l’azienda non si basa solamente sulla vendita di prodotti, ma si è specializzata anche nell’offrire servizi a valore aggiunto. Di uno ne abbiamo già parlato: Amazon Prime. Ma ce ne sono molti altri e alcuni di questi li trovi con una promo speciale dedicata appositamente alla Festa delle offerte Prime. Stiamo parlando di Kindle Unlimited e di Amazon Music Unlimited. Il primo è dedicato agli amanti dei libri e per chi si iscrive in questi giorni c’è una prova gratuita di ben 3 mesi. Hai accesso a tutta la libreria sterminata di Amazon e oltre che sul Kindle, puoi leggere i tuoi libri preferiti anche dall’app per lo smartphone.

Amazon Music Unlimited, invece, è la piattaforma di musica in streaming, una delle principali alternative a Spotify. Oltre ad ascoltare musica senza pubblicità e in alta qualità, hai accesso anche ai podcast esclusivi realizzati da Amazon. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di ben quattro mesi. Per entrambi i servizi non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

I prodotti Amazon in offerta speciale

Tra le offerte migliori di questo evento troviamo sicuramente i prodotti a marchio Amazon. Oramai ce ne sono tantissimi e sono tutti pensati per la smart home. Come nelle migliori tradizioni, sono disponibili anche tanti bundle che permettono di risparmiare molto di più rispetto alle normali offerte. Tra le promo più interessanti trovi la Fire Tv Stick, la chiavetta multimediale che si collega al televisore e lo trasforma in uno smart TV. Grazie allo sconto del 44% il prezzo scende al minimo storico e costa veramente poco. Se vuoi rendere la tua abitazione più smart, non mancano le offerte per l’Amazon Echo, lo smart speaker che permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. L’Echo Dot di quinta generazione è disponibile a metà prezzo, mentre il nuovissimo Echo Pop, l’altoparlante smart di piccole dimensioni, è in offerta con uno sconto di ben il 67% e lo paghi meno di 20€. Se vuoi qualcosa di più grande, ci sono in offerta anche gli Echo Show, lo smart hub con schermo touch.

Se vuoi migliorare la sicurezza in casa, le telecamere Bink o i dispositivi Ring sono quelli che fanno al caso tuo. Entrambe le aziende sono di proprietà di Amazon e grazie agli sconti disponibili oggi acquisti videocamere di sicurezza, sistemi di allarme e cifotoni smart a un prezzo mai visto prima, con sconti che superano anche il 60% per i bundle che comprendono più dispositivi.

Non mancano le promo esclusive sul Kindle, l’e-reader di Amazon tra i più venduti sul mercato, compreso quella per il nuovo Kindle Scribe, modello che si trasforma anche in un taccuino digitale grazie alla presenza di uno speciale pennino. Da segnalare anche l’ottima promo per l’Amazon Echo Auto, il dispositivo di nuova generazione che porta Alexa dentro l’auto, e per l’Amazon Smart Plug, la presa smart che ti permette di tenere sotto controllo i consumi energetici.

I migliori smartphone in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Inutile girarci troppo intorno: gli smartphone sono da sempre i dispositivi più ricercati, desiderati e acquistati in questi eventi speciali. E non è diverso in questa Festa delle Offerte Prime. Per l’occasione Amazon ha fatto le cose in grande, presentando diverse offerte molto interessanti su smartphone sia top di gamma sia economici. Noi vi proponiamo le promo che a nostro avviso sono le migliori per rapporto qualità-prezzo. Come ad esempio il Redmi Note 12, telefono lanciato quest’anno e che trovi in offerta con uno sconto di quasi il 50%. Oppure l’Oppo Find X5 Pro, smartphone premium con una scheda tecnica con pochi rivali e con un comparto fotografico che lo rende uno dei migliori cameraphone sul mercato. Altre ottime offerte le trovi sugli smartphone OnePlus, a partire dal OnePlus 11, ultimo modello top di gamma lanciato sul mercato, fino ai modelli più economici come il OnePlus Nord CE 2. Da segnalare anche l’offerta disponibile per il Motorola edge 40, uno smartphone top che oggi paghi quanto un medio di gamma. Ecco una lista completa con le migliori offerte sugli smartphone.

Festa delle Offerte Prime: i migliori smartwatch in offerta

Altro dispositivo molto atteso in questo Prime Day autunnale è sicuramente lo smartwatch. Oramai li troviamo sui polsi di tantissime persone e quale migliore occasione di acquistarli se non oggi? Amazon ci propone tantissimi modelli con sconti anche piuttosto interessanti. Accontenta veramente tutti, sia coloro che sono alla ricerca di un dispositivo con un prezzo più abbordabile (vi consigliamo qualche smartwatch Amazfit, possono fare al caso vostro), sia chi vuole un orologio smart adatto a qualsiasi situazione, anche quelle più avventurose. Sconti molto interessanti sugli orologi Garmin, saliti alla ribalta nell’ultimo periodo grazie ai materiali super resistenti con i quali sono costruiti. Li trovi al minimo storico e con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Approfittane subito.

Festa delle Offerte Prime: gli smart TV in offerta

Quale momento migliore se non la Festa delle Offerte Prime per acquistare un nuovo smart TV? Come sempre Amazon ci propone tantissimi modelli, adatti a tutte le tasche e con sconti incredibili. Noi abbiamo selezionati alcuni dei migliori televisori per rapporto qualità-prezzo e con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. In molti casi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: non approfittarne sarebbe un errore imperdonabile. Ecco i televisori in offerta che abbiamo selezionato per te.

Festa delle Offerte Prime: i computer portatili in offerta

Farne a meno è diventato oramai molto complicato. E non solo per chi lavora, ma anche per gli studenti delle superiori o dell’Università. Stiamo parlando logicamente del computer portatile, un dispositivo che in questi ultimi anni ha dimostrato tutta la sua utilità. Se avete necessità di acquistare un modello nuovo, utilizzando magari anche il Bonus docenti, su Amazon trovi moltissimi modelli in offerta con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro. Si va da modelli un po’ più economici, come ad esempio l’HP Chromebook, fino a computer performanti e che puoi utilizzare anche per giocare. Da segnalare l’ottima offerta per il Samsung Galaxy Book3, un computer con prestazioni top che oggi trovi al minimo storico.

Le migliori promo sulle cuffie Bluetooth

Tra gli accessori che puoi acquistare per lo smartphone, il tablet o il computer, sono sicuramenti i più utili. Stiamo parlando degli auricolari Bluetooth, diventati oramai un partner indissolubile per tantissime persone. Le utilizzi per ascoltare musica, i tuoi podcast preferiti mentre sei in viaggio, oppure mentre lavori. La Festa delle Offerte Prime è l’occasione migliore per acquistare un nuovo modello spendendo pochissimo o per approfittare di una super promo. Ecco alcuni modelli lowcost, oppure delle cuffie top di gamma a un prezzo mai visto prima.

Le migliori offerte sui robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere sono uno degli elettrodomestici di maggior successo degli ultimi anni e il motivo è molto semplice: hanno semplificato le pulizie casalinghe. Se anche tu sei alla ricerca della giusta offerta per acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti, questo evento è quello che fa per te. Si trovano tantissimi modelli con funzionalità molto differenti tra di loro, a un prezzo veramente interessante. Ecco le promo migliori.

Festa delle Offerte Prime: le friggitrici ad aria in offerta

In questi ultimi anni in Italia è scoppiata una vera e propria mania e riguarda le friggitrici ad aria. Oramai sembra quasi impossibile riuscire a cucinare senza avere questo piccolo elettrodomestico sui mobili della propria cucina. E per accontentare le fantasie di milioni di italiani, Amazon gli viene incontro scontando tantissimi modelli differenti, con sconti anche molti interessanti rispetto al prezzo di lancio. Trovi anche la friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe, uno dei modelli sempre in sconto durante questi eventi. Costa poco e offre tante modalità di cottura.

Festa delle Offerte Prime: le macchine per il caffè

Chiudiamo questo mega riassunto delle promo del Prime Day autunnale 2023 con uno degli elettrodomestici più amati degli italiani: la macchina per il caffè. Un buon caffè a colazione e dopo i pasti è una delle abitudini che contraddistinguono la buona cucina italiana e se sei alla ricerca di un caffè come quello del bar, ecco quali macchine devi acquistare.