Festa delle Offerte Prime: i migliori prodotti Amazon in offerta

Per la Festa delle Offerte Prime trovi in promo tantissimi dispositivi a marchio Amazon, dai Fire TV Stick fino alle telecamera Blink. Scopri tutte le promo.

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Se c’è un trait d’union che lega indissolubilmente tutte gli eventi targati Amazon, sono le offerte sui prodotti per la smart home (ma non solo) prodotti dalle aziende collegate al sito di e-commerce. Prodotti che abbiamo imparato a conoscere benissimo per la loro utilità nella vita di tutti i giorni e che in molti casi non possiamo più farne a meno. Un esempio molto semplice sono i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che oramai troviamo nelle abitazioni di tantissimi italiani ed italiane e che permettono ai televisori di diventare smart e di installare tante app altrimenti inutilizzabili.

Non è un caso che in questi giorni che anticipano la Festa delle Offerte Prime, il nuovo evento targato Amazon che comincia l’8 ottobre alle ore 00:01 e che termina il 9 ottobre alle 23:59, i prodotti a marchio Amazon sono già in offerta e sono tra i più venduti sul sito di e-commerce. Promo che continueranno anche nei prossimi giorni, ma che ti consigliamo di approfittare immediatamente prima che lo scorte terminino. Trovi in offerta tantissimi prodotti differenti, dai Fire TV Stick al minimo storico e a metà prezzo, fino a prodotti per la smart home come lo smart speaker Echo Dot che trovi con uno sconto del 62% e che costa pochissimo.

N.B. Le offerte sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Fire TV Stick

È da sempre uno dei prodotti più venduti su Amazon, ma è in eventi come la Festa delle Offerte Prime che dà il meglio di sé. La chiavetta multimediale Fire TV Stick è disponibile nella versione "normale" e in quella 4K in offerta sul sito di e-commerce con uno sconto mai visto prima.

Andiamo per ordine e partiamo con il modello normale che trovi a un prezzo di 26,99 euro con uno sconto di ben il 40%. Modello ideale per chi ha in casa un vecchio TV con schermo in FHD o un piccolo televisore in camera o in cucina e lo vuole rendere smart.

In offerta c’è anche il nuovo Fire TV Stick 4K, modello lanciato sul mercato da un paio di mesi e protagonista di una delle migliori offerte di questi giorni. Grazie allo sconto del 47% approfitti del minimo storico e lo paghi praticamente la metà: solamente 36,99 euro.

Il segreto del successo delle chiavette Amazon è molto semplice: costano poco e sono facili da utilizzare. Le colleghi al televisore tramite la porta HDMI e connettendole alla rete Wi-Fi dell’abitazione permettono di installare qualsiasi tipologia di applicazione. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrato che, oltre a gestire il dispositivo con un semplice comando vocale, permette anche di comandare gli altri dispositivi smart presenti in casa. A questo prezzo sono da acquistare assolutamente.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Sempre in offerta troviamo un altro dispositivo della famiglia Fire TV, ma che si differenzia per il design. Parliamo del Fire TV Cube, lettore multimediale per lo streaming dotato di un potente processore che assicura una risoluzione video 4K. Grazie all’integrazione con Alexa puoi anche utilizzarlo con i comandi vocali.

Fire TV Stick Cube

Smart speaker Echo

Per rendere smart la propria abitazione bisogna partire da un dispositivo che funga da centro nevralgico: lo smart speaker. E Amazon su questo aspetto è diventata in poco tempo uno dei punti di riferimento del mercato grazie ai dispositivi Echo. Dispositivi che sono protagonisti di grandi sconti in questa Festa delle Offerte Prime, a partire dall’Echo Dot, lo smart speaker con Alexa integrata più diffuso nelle abitazioni degli italiani. L’Echo Dot di quinta generazione è disponibile in offerta a un prezzo di 24,99 euro, con uno sconto del 62% su quello di listino. Lo paghi pochissimo e fai un super acquisti: oltre a gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, funge anche da cassa smart. Puoi riprodurre le tue playlist preferite o ascoltare podcast e audiolibri.

L’Echo Dot lo trovi in offerta anche in bundle insieme ad altri dispositivi utili per la smart home. Ad esempio, spendendo solamente 29,99 euro, lo puoi acquistare insieme alla presa smart che ti permette di controllare il consumo di energia da remoto tramite l’app dello smartphone. In alternativa, allo stesso prezzo lo puoi acquistare in coppia con la lampadina smart Sengled. A un prezzo di 59,99 euro, invece, puoi acquistare l’Echo Dot insieme al Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il campanello della tua abitazioni. Tutte soluzioni utili e intelligenti per la tua abitazione.

Echo Dot 5

Echo Dot 5 + presa smart Sengled

Echo Dot 5 + lampadina smart Sengled

Echo Dot 5 + Ring Intercom

In offerta a un prezzo mini trovi anche l’Echo Pop, lo smart speaker mini di Amazon. Dalle dimensioni ridotte, permette sempre di gestire i dispositivi smart presenti in casa e di ascoltare la propria musica preferita grazie all’altoparlante integrato. Lo trovi in offerta a un prezzo di soli 19 euro con uno sconto del 65% rispetto a quello di listino.

Anche in questo caso, puoi acquistare l’Echo Pop in coppia con alcuni dispositivi smart come la presa smart Sengled o la lampadina smart Sengled. Il prezzo del bundle è di soli 24,99 euro.

Echo Pop

Echo Pop + presa smart Sengled

Echo Pop + lampadina smart Sengled

Gli smart speaker di Amazon si sono evoluti negli ultimi anni aggiungendo al dispositivo anche uno schermo. Nasce così l’Echo Show, l’hub per la smart home dotato anche di schermo touch. In offerta trovi tutte le nuove versioni disponibili: Echo Show 5, Echo Show 8 ed Echo Show 10. Il numero sta a simboleggiare la dimensione dello schermo. Si va da un minimo di 59 euro per l’Echo Show 5 (sconto del 46%) fino a un massimo di 199 euro per l’Echo Show 10 (sconto del 26%)

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

In promo c’è anche il nuovissimo Echo Spot, l’ultima novità della famiglia Echo di Amazon. Si tratta di una sveglia intelligente con un piccolo schermo che ti mostra l’orario e un altoparlante che riproduce audio con un’ottima qualità. Appena sveglio, con un semplice colpo d’occhio puoi vedere l’orario, le previsioni meteo e controllare da remoto i dispositivi smart presenti in casa. Grazie allo sconto del 37% la paghi 59,99 euro e approfitti di una super occasione.

Amazon Echo Spot

Videocamere Blink

Tra i prodotti smart di Amazon ci sono anche le videocamere di sicurezza Blink. Dispositivi semplici da installare e che aumentano la sicurezza della tua abitazione. Blink è un marchio di proprietà di Amazon e trovi i suoi prodotti già in offerta e con degli sconti mai visti prima. Come ad esempio la telecamera Blink Outdoor, protagonista di un super sconto del 60% che fa crollare il prezzo e la paghi pochissimo. La telecamera è progettata per l’esterno, è impermeabile e ha un’autonomia fino a due anni. La puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone e puoi controllare in ogni momento cosa sta accedendo all’esterno della tua abitazione. Ricevi anche delle notifiche nel caso in cui venga rilevato qualche movimento anomalo.

Blink Outdoor – singola

Blink Outdoor – due

Blink Outdoor – tre

Blink Outdoor – tre

Per l’interno dell’abitazione, invece, c’è in offerta la Blink mini 2. Telecamera di sicurezza semplice da utilizzare e da montare, che trovi in offerta con uno sconto del 40% a un prezzo di soli 23,99 euro. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire dalla visione notturna e dall’audio bidirezionale. Il sensore di rilevamento ti avvisa se nota qualche movimento anomalo.

Blink Mini 2

Oltre alle telecamere, Blink realizza anche il campanello smart Blink Video Doorbell. Il funzionamento è simile a quello delle telecamere per esterno: è dotato di una videocamera che monitora chi si avvicina alla tua abitazione e ti invia una notifica sullo smartphone quando qualcuno suona. Puoi anche aprire la porta da remoto oppure controllarlo con un comando vocale grazie all’integrazione con Alexa.

Blink Video Doorbell + Sync Module 2

Ring Intercom

Il prezzo più basso di sempre per il Ring Intercom, il dispositivo dell’azienda di Amazon che rende intelligente il citofono. Compatibile con la maggior parte dei citofoni presenti nelle abitazioni e dei palazzi italiani, è facile da installare e permette l’apertura a distanza del cancello e della porta. Puoi interagire con chi ti ha suonato anche da remoto grazie alla presenza di un microfono e di un altoparlante. L’installazione è molto semplice e non necessita di un esperto. Grazie all’integrazione con Alexa, puoi controllarlo anche da remoto o con un comando vocale. In questa Festa delle Offerte Prime è disponibile con uno sconto del 60% e lo paghi solamente 39,99 euro.

Ring Intercom

Prodotti Ring

Come detto nel paragrafo precedente, Ring è un’azienda del gruppo Amazon specializzata in prodotti per la sicurezza. Realizza di tutto, dalle classiche telecamere fino ad allarmi smart che puoi controllare da remoto. E per questo evento Amazon troviamo in offerta diversi prodotti.

A partire dalla telecamera Ring Indoor Camera di seconda generazione, che trovi online a un prezzo di 34,99 euro con uno sconto del 42%. Videocamera che ti aiuta a tenere sotto controllo quello che accade in casa quando tu non ci sei e ti avvisa se succede qualcosa di strano. Perfetta se hai un animale domestico e di tanto in tanto vuoi controllare cosa sta facendo. Dotato anche di audio bidirezionale e di funzioni ad hoc per proteggere la tua privacy. Acquistandola oggi hai anche 30 giorni di prova gratuita del servizio ad abbonamento Ring Protect.

Ring Indoor Camera

Per l’esterno dell’abitazione, invece, la telecamera pensata per te è la Ring Stick Up Cam Pro, disponibile in promo con un super sconto del 50% e la paghi 89,99 euro. Videocamera impermeabile che assicura immagini con una qualità HDR e che si monta senza dover allungare dei fili. Il monitoraggio del movimento ti notifica in tempo reale che nota qualcosa di sospetto all’esterno dell’abitazione. Anche in questo caso, acquistandola oggi ottieni un mese di prova gratuita del sevizio Ring protect.

Ring Stick Up Cam Pro

Il Ring Video Doorbell, invece, è il citofono smart dotato di videocamera che ti avvisa in tempo reale quando qualcuno suona. Se non sei presenti in casa, puoi controllare dallo smartphone chi sta suonando e avvisarlo da remoto della tua assenza. L’installazione è molto semplice e ti porta via solamente 5 minuti. Grazie allo sconto del 40% lo paghi solamente 59,99 euro.

Ring Video Doorbell

Come detto, Ring produce anche allarmi smart per la tua abitazione. In promo per la Festa delle Offerte di Primavera trovi il Kit Ring Alarm S disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 159,99 euro. Un sistema di sicurezza semplice da montare e molto apprezzato dagli utenti. Essendo compatibile con Alexa lo puoi anche monitorare da remoto. Acquistandolo oggi ottieni anche una telecamera per l’interno Ring senza costi aggiuntivi.

Ring Alarm S

Kindle Scribe

Il più interessante tra gli e-reader Kindle in promo a un super prezzo. Su Amazon trovi il Kindle Scribe, lettore e-book dotato di penna e che lo puoi utilizzare anche come taccuino digitale per prendere le note o per dare sfogo alla tua creatività, è disponibile a un prezzo di 279,99 euro con uno sconto del 24%. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo schermo Paperwhite da 10,2 pollici è un piacere per gli occhi. Un’ottima idea regalo per gli amanti dei libri.

Kindle Scribe

Echo Auto di seconda generazione

Chiudiamo con un altro prodotto a marchio Amazon molto apprezzato e acquistato: l’Echo Auto. Si tratta di un piccolo dispositivo smart che si collega alla porta USB o all’accendisigari dell’auto e e porta Alexa all’interno dell’abitacolo. Lo puoi utilizzare come cassa Bluetooth per ascoltare le tue playlist preferite oppure i podcast, o in alternativa per rispondere alle chiamate grazie ai microfoni integrati. Un dispositivo utilissimo disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 44,99 euro. È compatibile con praticamente qualsiasi automobile.

Kindle Scribe