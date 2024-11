Black Friday, tutti i prodotti Amazon in offerta: sconti fino al 60%

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Con l’inizio del Black Friday arrivano in offerta anche gli amati prodotti brandizzati o prodotti da Amazon. Dispositivi che in questi particolari eventi catturano l’attenzione per lo sconto elevato e per la possibilità di risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Ed è così anche in questo Black Friday 2024, dove troviamo in offerta tutta la lineup di dispositivi Amazon, a partire dagli amati Fire TV Stick fino ad arrivare allo smart monitor che controlla la qualità dell’area.

Gli sconti sono molto interessanti e toccano anche il 60%, come nel caso della telecamera Blink Outdoor o del Ring Intercom, dispositivo che rende smart il tuo vecchio campanello. Interessanti anche le offerte per il Fire TV Stick: il modello 4K è disponibile praticamente a metà prezzo e al minimo storico. Se, invece, stai cercando un regalo per Natale, ti suggeriamo i nuovi Kindle che trovi per la prima volta in offerta. Acquistandoli oggi, oltre a risparmiare, hai la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2025. Scopri tutte le migliori offerte su prodotti Amazon.

Fire TV Stick

C’è un prodotto a marchio Amazon che durante questi eventi va letteralmente a ruba: i Fire TV Stick. Le chiavette multimediali che si collegano al televisore e lo trasformano in smart sono disponibili in offerta anche in questo Black Friday 2024. E lo sconto è veramente esagerato.

I modelli in offerta sono tre: il nuovo Fire TV Stick 4K, il nuovo Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Stick. Tre modelli con caratteristiche differenti pensati per televisori differenti. I primi due modelli sono progettati per chi in casa ha un televisore già smart e un display 4K. Collegando la chiavetta riesci ad accedere a programmi e funzioni extra che molti TV non hanno. Il Fire TV Stick "normale", invece, è perfetto per i televisori un po’ più datati e che non si connettono alla rete. Tutte e tre i modelli integrano l’assistente vocale Alexa e ti permettono anche di comandare a distanza i dispositivi smart presenti in casa.

Passiamo alle promo. Il Fire TV Stick 4K lo trovi al prezzo più basso di sempre di 35,99 euro con uno sconto del 49%. Lo paghi praticamente la metà e approfitti di un super prezzo. Per la versione 4K Max, invece, il prezzo è di 51,99 euro e lo sconto rispetto a quello di listino è del 35%. Acquistandoli oggi hai diritto al 20% di sconto sul controllo della Xbox e a un mese gratuito di abbonamento al Game Pass che ti dà accesso a tantissimi titoli e videogiochi.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Se vuoi spendere un po’ di meno, puoi acquistare il Fire TV Stick "normale". Per questa versione il prezzo è di soli 27,99 euro, con uno sconto del 38% rispetto a quello normale.

Fire TV Stick

Smart speaker Echo

Gli smart speaker sono la base per la smart home. E Amazon lo sa molto bene avendo puntato su questo settore da oramai diversi anni. Gli smart speaker Echo (in tutte le loro forme) sono oramai una presenza fissa in tantissime abitazioni e rendono l’abitazione smart spendendo pochissimo. Non è un caso che dispositivi come l’Echo Dot siano i più venduti in eventi come il Black Friday dove li trovi in offerta con sconti mai visti prima.

E proprio l’Echo Dot di quinta generazione è una delle migliori offerte disponibili su Amazon. Lo trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 62% che te lo fa pagare solamente 25 euro. Un affare imperdibile e che non devi farti scappare. Disponibile anche in diverse colorazioni.

Echo Dot

Echo Dot

Se sei alla ricerca di uno smart speaker dalle dimensioni un po’ più contenute e con uno stile più moderno, l’Echo Pop è quello che fa per te. Anche lui è in offerta per il Black Friday e lo paghi solamente 19,99 euro (64% di sconto). Puoi scegliere tra diversi colori.

Echo Pop

Tra i nuovi arrivati c’è la sveglia intelligente Echo Spot, disponibile in offerta a un prezzo di 54,99 euro e con uno sconto del 42%. Prezzo più basso di sempre per questo utile dispositivo che puoi posizionare sul comodino di casa e ti dà la sveglia in modo intelligente e con delle routine che scegli tu direttamente dall’app.

Echo Spot

La famiglia Echo si compone anche di smart speaker dotati di uno schermo touch che ti permette di controllare le immagini della telecamera di sicurezza o di utilizzare alcune delle app installate sul dispositivo. In offerta troviamo l’Echo Show 5 e l’Echo Show 10. Le differenze tra i due modelli, oltre alla grandezza dello schermo, riguarda anche la qualità dell’audio e le funzionalità disponibili. Li trovi al minimo storico con lo sconto Black Friday.

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

Echo Hub

Come ogni anno Amazon ci propone anche alcuni bundle che comprendono un dispositivo Echo e un dispositivo smart permettendoti di raddoppiare i vantaggi e gli sconti. Ecco i più interessanti.

Echo Pop + Ring Intercom

Echo Dot + Ring Intercom

Telecamere di sicurezza Blink

Blink è il brand di Amazon dedicato alle telecamere di sicurezza e ai campanelli smart. Per il Black Friday troviamo tante promo interessanti soprattutto per la Blink Mini 2, la nuova telecamera progettata per l’interno della tua abitazione e facile da configurare, e per la Blink Outdoor, la videocamera per l’esterno che resiste agli agenti atmosferici. Lo sconto per entrambi i modelli supera il 50% e fai un grande affare. Migliori la sicurezza della tua abitazione spendendo pochissimo.

Blink Mini 2

Blink Mini Pan-Tilt Camera

Blink Outdoor

Blink Video Doorbell

Prodotti per la sicurezza Ring

Apparentemente il brand Ring può sembrare una copia di Blink, ma in realtà non è così. Ring in questi anni si è specializzata a trecentosessanta gradi nei prodotti per la sicurezza domestica e oltre alle classiche telecamere puoi acquistare anche dei sistemi di allarme o il Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il tuo vecchio citofono. E proprio il Ring Intercom è una delle migliori offerte che puoi trovare oggi grazie allo sconto del 62% che fa crollare il prezzo a soli 37,99 euro. Oltre a questo dispositivo smart, trovi scontati tanti altri prodotti che abbiamo raccolto qui in basso. Non farti sfuggire queste ottime opportunità.

Ring Intercom

Ring (Pan-Tilt Indoor Camera)

Nuovo Ring videocitofono a batteria

Ring videocamera esterna a batteria

Fire TV Stick 4K + Ring Intercom di Amazon

Kindle

Natale si sta avvicinando e uno dei regali più amati è sicuramente il Kindle. Il lettore e-reader diventa uno dei prodotti più venduti proprio in questo periodo dell’anno e grazie al Black Friday puoi anche risparmiare qualche decina di euro, cosa che non fa mai male. Inoltre, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2025 e non dovrai preoccuparti di non poterlo restituire nel caso in cui il regalo non si a di gradimento a chi lo riceve (ma ne dubitiamo).

Tra i modelli disponibili in offerta ci sono i nuovi modelli lanciati sul mercato da pochissimo tempo, come ad esempio il Kindle "base" disponibile a soli 94,99 euro. In alternativa trovi sempre in promo il nuovo Amazon Kindle Paperwhite con schermo antiriflesso da 7 pollici, disponibile a un prezzo di 154,99 euro, oppure il Kindle Paperwhite Signature Edition che trovi a 174,99 euro.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite Signature Edition

In promo c’è anche il Kindle Scribe, con uno sconto più consistente rispetto ai modelli precedenti. Il prezzo di questo e-reader/taccuino digitale è di 304,99 euro, con un risparmio di più di 100 euro su quello di listino. Si tratta di un modello unico dotato anche di un pennino per prendere gli appunti.

Kindle Scribe

Echo Auto

Ecco una delle migliori offerte di questo Prime Day e che sta lasciando il segno in queste ore. Su Amazon trovi l’Echo Auto di seconda generazione in offerta con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a soli 34,99 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero approfittando del servizio presente nella pagina prodotto. A cosa serve l’Echo Auto? Si tratta di un accessorio che si collega alla presa USB dell’auto o all’accendi sigari e che ti permette di portare Alexa a bordo dell’auto rendendola più smart. Il dispositivo è dotato anche di una cassa e di un microfono e lo puoi utilizzare per fare chiamate senza utilizzare lo smartphone o ascoltare i tuoi brani preferiti da Amazon Prime Music o Spotify. A questo prezzo è un vero affare.

Echp Auto

Amazon Smart Air Quality Monitor

Se pensi che la qualità dell’aria della tua abitazione o del tuo ufficio non sia di elevatissima, Amazon viene in tuo soccorso con Amazon Smart Air Quality Monitor. Si tratta di un piccolo dispositivo che monitora la qualità dell’aria e invia i dati rilevati sull’app dello smartphone. Puoi conoscere la qualità dell’aria, la temperatura e l’umidità di una stanza in pochissimi secondi e ti invia delle notifiche in tempo reale se la qualità sta peggiorando. Inoltre, sul dispositivo è presente anche una piccola luce LED: in base al colore puoi capire subito la qualità dell’aria. Grazie allo sconto Black Friday del 38% il prezzo scende a soli 49,99 euro.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Echo Buds

In pochi ne sono a conoscenza, ma Amazon in questi anni ha lanciato anche delle cuffie wireless di ottima qualità. Si tratta delle Echo Buds di seconda generazione, degli auricolari Bluetooth che hanno la particolarità di integrare l’assistente vocale Alexa. Mentre stai camminando o facendo attività fisica puoi chiedere ad Alexa di cambiare playlist oppure di accendere i riscaldamenti a casa. Sono impermeabili e sono dotate di una buona qualità del suono e della cancellazione attiva del rumore. Grazie allo sconto del 56% il prezzo scende a 52,99 euro e le paghi meno della metà.

Echo Buds

Servizi Amazon

Non sarebbe Black Friday senza alcune promo esclusive sui servizi di Amazon più amati dagli utenti. E infatti anche quest’anno è possibile sfruttare alcuni dei vantaggi che il sito di e-commerce ci ha riservato.

Ad esempio, se ami ascoltare la musica e sei indeciso se abbonarti a un servizio streaming, da oggi puoi provare Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento. Quali sono i vantaggi riservati agli utenti premium? In primis la possibilità di ascoltare tutti i brani che vuoi senza la pubblicità e di scaricare playlist e canzoni per ascoltarle anche offline. Dall’app dello smartphone, inoltre, hai un numero di skip infinito. Hai accesso anche ai podcast esclusivi di Amazon.

ABBONATI TRE MESI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED

Se sei un amante degli audiolibri e delle serie podcast, Audible è il servizio che fa per te. Solo per il periodo del Black Friday hai la possibilità la possibilità di abbonarti per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Audible ti dà accesso a oltre 70.000 audiolibri e a tante serie podcast in esclusiva. Un mondo fatto di contenuti e di approfondimenti di cui non potrai più fare a meno.

AUDIBLE TRE MESI DI ABBONAEMNTO A 0,99 EURO

Se la tua passione, invece, è la lettura, la promo che fa per te è quella dedicata a Kindle Unlimited, il servizio che ti permette di accedere a tutti gli e-book presenti su Amazon. Se vuoi provare il servizio, hai la possibilità di abbonarti per tre mesi gratuitamente e valutare in un secondo momento se continuare con l’abbonamento. Approfitta della promo e non te ne pentirai.

KINDLE UNLIMITED TRE MESI GRATIS