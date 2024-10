Festa delle Offerte Prime: le migliori promo di oggi

Fonte foto: dontree_m/iStock

Dall’8 al 9 ottobre è tempo di Festa delle Offerte Prime. Su Amazon è iniziato il secondo evento dell’anno dedicato agli utenti Prime: quarantotto ore in cui è possibile approfittare di tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti che superano anche il 50%. Evento che oramai abbiamo imparato a conoscere bene e che ci permette di fare anche degli ottimi affari in vista del Natale: puoi già acquistare qualche prodotto che avevi aggiunto nella tua idurante l’anno e approfittare di sconti mai visti prima. Noi di Libero Tecnologia ci concentreremo soprattutto sui dispositivi tech e sugli elettrodomestici, ma in offerta trovi veramente di tutto, dai prodotti per la casa all’abbigliamento (ti consigliamo di seguire anche il live blog attivo sui due nostri canali Telegram "offerte Dcasa" e "Offerte Beauty&Fashion")

In questa guida all’acquisto trovi un riassunto di tutte le migliori promo attive su Amazon suddivise per categoria di prodotto. Dal menu qui in basso puoi navigare tra i vari oggetti e scegliere quale acquistare premendo semplicemente sul banner che ti fa atterrare sulla pagina prodotto. Oltre agli sconti garantiti da Amazon, per moltissimi prodotti è attiva anche la promo che ti permette di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Un’ulteriore modalità di pagamento che ti permette di diminuire l’esborso iniziale e diluire il pagamento nei prossimi mesi. Ecco tutte le migliori offerte della Festa delle Offerte Prime.

N.B. Le offerte sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Festa delle Offerte Prime 2024: cosa è, come funziona e quali sono i vantaggi

Da oramai qualche anno, il Prime Day di luglio viene affiancato da un’edizione autunnale che prende il nome di Festa delle Offerte Prime. L’edizione 2024 dura quarantotto ore e comincia l’8 ottobre alle ore 00:00 e termina il 9 ottobre alle ore 23:59. Questi due giorni sono il paradiso di ogni amante della tecnologia: tantissimi prodotti, dai più economici a quelli da poco usciti sul mercato sono disponibili in offerta speciale e con uno sconto mai visto prima. Bisogna essere molto bravi a essere veloci e ad approfittare delle offerte flash che Amazon lancerà a orari precisi. Per non perdere nemmeno una promo, iscriviti gratis al nostro Canale Telegram dove è attivo un live-blog aggiornato in tempo reale: clicca qui: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

I migliori smartphone

Inutile girarci troppo attorno: i dispositivi tech più ricercati in eventi come la Festa delle Offerte Prime sono sicuramente gli smartphone. E Amazon ha fatto felici gli utenti, mettendo in offerta alcuni dei telefoni più acquistati negli ultimi mesi. A catturare l’attenzione, per motivi differenti, sono principalmente tre smartphone: l’iPhone 15, il Galaxy S24 Ultra e il Redmi Note 13.

Partiamo dall’iPhone 15. Dopo l’uscita modello più recente, l’iPhone 15 ha visto il suo prezzo calare istantaneamente. A questo bisogna aggiungere uno sconto del 18% garantito da Amazon che fa arrivare il prezzo a 719 euro, il minimo mai registrato sul sito di e-commerce. Il risparmio è considerevole e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Un’altra ottima offerta riguarda il Galaxy S24 Ultra. In questo caso la promo va spiegata. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo a 1226 euro. A questo bisogna aggiungere il rimborso garantito da Samsung di 300 euro. In questo modo lo vai a pagare 926 euro, con uno sconto totale che supera il 40% che fa toccare allo smartphone il minimo storico. Per ottenere il rimborso di 300 euro da parte del produttore sud-coreano è necessario registrare l’acquisto sul sito di Samsung e aspettare l’e-mail di conferma.

Per chi vuole spendere molto meno c’è un’altra ottima offerta: il Redmi Note 13 con uno sconto del 32% e lo paghi solamente 139,35 euro. Le caratteristiche non sono comparabili a quelle di un iPhone o di un Galaxy S24 Ultra, ma il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e assicura ottime performance. A questo prezzo difficilmente troverai di meglio.

La nostra selezione comprende anche altri smartphone molto interessanti, come ad esempio l’Honor 200, un vero cameraphone a meno di 400 euro, oppure l’affidabile Galaxy A55 con uno sconto top.

iPhone 15

Galaxy S24 Ultra

Redmi Note 13

Google Pixel 9

Honor 200

Motorola Razr 50 Ultra

realme GT 6

Honor 200

Poco F6

Oppo Reno 12 Pro

CMF Phone 1

I migliori smartwatch

Occasioni importanti anche per quanto riguarda gli orologi smart. Grazie alla Festa delle Offerte Prime hai l’occasione di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei modelli più ricercati. A catturare l’attenzione è sicuramente l’Apple Watch 9. Lo smartwatch di Apple è disponibile con un super sconto e approfitti di un minimo storico che ti assicura un grande risparmio (e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto). L’offerta riguarda tutti i modelli disponibili che si differenziano per grandezza del display e per il supporto alla rete LTE. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è sempre in offerta l’Apple Watch SE di seconda generazione. Se siete alla ricerca di qualche valida alternativa agli orologi Apple, te ne segnaliamo un paio: il Google Pixel Watch 2 al minimo storico con uno sconto di 150 euro, il Galaxy Watch 6 con uno sconto che supera il 40% e lo fa diventare un best-seller oppure il nuovo Galaxy Watch FE da poco uscito sul mercato e disponibile in offerta al minimo storico. Per gli amanti dell’avventura, invece, c’è il Garmin fenix 7S Pro Solar a un prezzo mai visto prima e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Apple Watch 9

Apple Watch SE di seconda generazione

Google Pixel Watch 2

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch FE

Garmin fenix 7S Pro Solar

Amazfit GTR 3 Pro

Garmin Forerunner 255

TicWatch E3

I migliori smart TV

Eventi come la Festa delle Offerte Amazon sono anche il momento perfetto per acquistare un nuovo smart TV. Non mancano delle ottime occasioni, soprattutto per quei televisori con un costo accessibile, ma con caratteristiche molto interessanti. Si va dai classici televisori da 43 pollici pensati per chi ha poco spazio in salotto, fino a modelli un po’ più grandicelli e che regalano un’esperienza da cinema. Abbiamo selezionato un paio di modelli con specifiche tecniche simili, ma con tecnologie innovative e uniche. Abbiamo aggiunto anche un televisore OLED da 42 pollici di LG disponibile a un prezzo mai visto prima.

Smart TV Samsung DU7190 50 pollici

Smart TV Samsung DU7190 85 pollici

LG Serie UT 8000 43 pollici

Hisense A72NQ da 43 pollici

Smart TV QLED da 43 pollici

LG OLED evo da 42 pollici

Le migliori cuffie Bluetooth

Le cuffie Bluetooth hanno rivoluzionato il modo con cui ascoltiamo musica e podcast nell’ultimo decennio. Non dover essere più legati al jack delle cuffie ci ha dato molta più libertà, anche di fare una chiamate e di dover rispondere prendendo lo smartphone dalla tasca. In questo nuovo evento di Amazon ci sono tantissime cuffie in offerta e con degli sconti veramente speciali. Si va da modelli economici come le Oppo Enco Buds2 disponibili a meno di 20 euro e con uno sconto mai visto prima, fino a modelli top di gamma come le Galaxy Buds3 Pro, dirette concorrenti delle AirPods. Per gli audiofili ci sono anche le Sennheiser HD 599 che con il loro sconto che supera il 60% saranno uno dei prodotti best seller della Festa delle Offerte Prime.

Oppo Enco Buds2

Oppo Enco Buds2 Pro

Google Pixel Buds Pro

Samsung Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Sennheiser HD 599

beats Studio 3

HUAWEI FreeBuds SE 2

HUAWEI FreeBuds Pro 3

Le migliori friggitrici ad aria

Non poteva di certo mancare la friggitrice ad aria in questa nostra guida all’acquisto delle migliori promo disponibili per la Festa delle Offerte Prime. La selezione è piuttosto ricca e variegata, pensata sia per chi vive da solo sia per chi ha una famiglia numerosa. Gli sconti sono molto interessanti e in alcuni casi superano anche il 50% permettendo di risparmiare decine di euro. Ogni friggitrice ad aria ha le sue funzionalità e modalità di cottura, ma in linea generale tutte permettono di cucinare carne, grigliare verdure e preparare piatti gustosi e veloci. Con un occhio di riguardo anche alla salute, grazie al minor utilizzo di olio.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Cecofry Full InoxBlack Pro 5500

Philips Airfryer Serie 2000

Airy Fryer XXL

Moulinex Dual Easy Fry

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Ninja MAX PRO

Cecotec Friggitrice ad Aria Senza Olio da 3,5 L

Girmi FG79

I migliori robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere sono uno degli elettrodomestici per la casa di maggior successo degli ultimi anni. Semplificano le operazioni di pulizia dell’abitazione e li puoi controllare da remoto anche se non sei in casa. Negli ultimi anni, inoltre, hanno fatto dei grandi passi in avanti, integrando un numero sempre maggiore di sensori che permettono di mappare l’abitazione e di evitare gli ostacoli. Inoltre, alcuni modelli hanno anche una stazione per lo svuotamento che non ti obbliga a svuotare il serbatoio della polvere dopo ogni passata. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori robot aspirapolvere che trovi oggi in offerta.

ECOVACS DEEBOT T30 Omni

dreame L20 Ultra

iRobot Roomba Combo Essential

LEFANT M310

iRobot Roomba Combo j7

I migliori PC portatili

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo PC portatile, è arrivato oggi grazie alla Festa delle Offerte Prime. Trovi tantissimi modelli differenti con sconti molto interessanti e con prezzi al minimo storico. Le promo riguardano tantissime tipologie di prodotto differente, dai PC top di gamma pensati per il lavoro e per l’utilizzo di programmi pesanti, ai computer meno performanti e che puoi utilizzare per studiare, vedere film oppure per lavorare con programmi come quelli della suite di Office. Nella nostra selezione trovi anche il MacBook Air da 15 pollici di nuova generazione con processore M3: in questi giorni è disponibile con un super sconto che ti permette di risparmiare quasi 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Se, invece, vuoi spendere un po’ di meno, c’è il Lenovo IdeaPad Slim 3 a meno di 450 euro, ma con una scheda tecnica molto interessante.

Lenovo IdeaPad Slim 3

MacBook Air 15

Asus TUF Gaming A15

MSI Pulse 17 AI

I migliori tablet

Il tablet è diventato in questi anni il dispositivo da utilizzare quando si è stesi sul divano e si vuole passare un po’ di tempo a giocare oppure a vedere film e serie TV. In questa Festa delle Offerte Prime troviamo tre promo molto interessanti e che riguardano l’iPad Pro di quarta generazione, il Galaxy Tab S9 e il Galaxy Tab A9+. I primi due sono dei modelli top di gamma che si adattano anche ad altri utilizzi, come ad esempio le videochiamate di lavoro, oppure la condivisione di documenti e file con i propri colleghi. Il Galaxy Tab A9+, invece, è più adatto a un utilizzo casalingo, nonostante abbia uno schermo abbastanza ampio e una scheda tecnica di tutto rispetto. Puoi anche dilazionare il pagamento di uno dei tre tablet utilizzando uno dei servizi disponibili nella pagina prodotto. Un’ottima occasione per fare un vero affare.

Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab A9+

Le offerte sui prodotti Amazon

Un grande classico degli eventi speciali come la Festa delle Offerte Prime sono i prodotti per la smart home prodotti e realizzati dalle aziende consociate ad Amazon. Prodotti che per l’occasione sono disponibili con sconti molto interessanti che fanno letteralmente crollare il prezzo e permettono di fare dei grandi affari. Un esempio? L’Echo Dot di quinta generazione disponibile con uno sconto del 62% e che paghi solamente 24,99 euro. La promo si arricchisce anche di un bundle: aggiungendo la presa smart Sengled o la lampadina smart sempre di Sengled il prezzo aumenta solamente di 5 euro e lo paghi 29,99 euro. Acquistando, invece, l’Echo Dot in coppia con il Ring Intercom, un dispositivo che rende il tuo citofono smart, la spesa da sostenere è di soli 59,99 euro, con un risparmio considerevole rispetto all’acquisto separato.

Echo Dot 5

Echo Dot 5 + presa smart Sengled

Echo Dot 5 + lampadina smart Sengled

Echo Dot 5 + Ring Intercom

Dello stesso tenore anche la promo che troviamo per l’Echo Pop. Altro smart speaker di Amazon, ma dalle dimensioni più contenute disponibile a soli 19 euro con uno sconto del 65%. Anche in questo caso è possibile acquistarlo in coppia con la presa smart o la lampadina smart di Sengled spendendo solamente 24,99 euro.

Echo Pop

Echo Pop + presa smart Sengled

Echo Pop + lampadina smart Sengled

In offerta trovi anche l’ultima novità della famiglia Echo: la sveglia intelligente Echo Spot, dotata di un piccolo schermo che mostra l’orario e alcune informazioni importanti, come gli appuntamenti della giornata e il meteo. La trovi in offerta con uno sconto del 37% a un prezzo di 59,99 euro.

Amazon Echo Spot

Potevano mancare i Fire TV Stick in offerta? Certo che no. Per questo evento Amazon ha deciso di scontare il Fire TV Stick "normale" (perfetto per chi ha un televisore con risoluzione FHD) e il nuovo Fire TV Stick 4K, uno dei modelli più avanzati in commercio. Lo sconto per il Fire TV Stick è del 40% e lo paghi 26,99 euro, mentre per il Fire TV Stick 4K il prezzo sale a 36,99 euro, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Due super promo da non farsi sfuggire.

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Nella lunga lista dei prodotti Amazon in offerta come non citare le telecamere di sicurezza, sia quelle prodotto da Blink sia quelle realizzate da Ring. Trovi videocamere e dispositivi che aumentano la sicurezza della tua abitazione con un super sconto che arriva fino al 60% e li paghi veramente poco. Puoi scegliere tra telecamere per l’interno o per l’esterno e anche campanelli smart che ti avvisano quando notano qualche soggetto furtivo avvicinarsi alla tua abitazione.

Blink Outdoor – singola

Blink Mini 2

Ring Indoor Camera

Ring Stick Up Cam Pro

Blink Video Doorbell + Sync Module 2

Ring Alarm S

Per gli amanti della lettura, invece, c’è il Kindle Scribe a un prezzo mai visto prima: lo sconto del 24% lo fa scendere a 279,99 euro. Non si tratta di un semplice lettore e-book, ma di un vero taccuino digitale con il quale prendere appunti tramite la penna presente nella confezione. Invece, se vuoi portare Alexa all’interno della tua vettura, puoi acquistare l’Echo Auto che trovi disponibile a un prezzo di soli 44,99 euro (36% di sconto).

Kindle Scribe

Le offerte sui servizi Amazon

Chiudiamo l’articolo con le promo ancora attive sui servizi Amazon dedicati agli amanti della lettura e della musica.

Amazon Music Unlimited. Per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per quattro mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Tutti gli utenti iscritti a Prime hanno la possibilità di provare il servizio gratis per cinque mesi, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se, invece, non sei iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

