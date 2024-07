Prime Day 2024: le migliori offerte sui dispositivi Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Dai Fire TV Stick, passando per le telecamere di sicurezza fino ai bundle dedicati ai dispositivi smart: ecco tutte le migliori offerte disponibili sui dispositivi Amazon per il Prime Day

Fonte foto: Amazon Press

Mancano pochissime ore all’inizio ufficiale del Prime Day (dalle ore 00:00 del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio), ma Amazon lo ha voluto anticipare di qualche ora lanciando tantissime nuove offerte sui suoi prodotti. In questi ultimi giorni sono apparse già alcune offerte "bundle" molto interessanti sui prodotti dedicati alla smart home, mentre da oggi (15 luglio) trovi tutto il catalogo dei dispositivi Amazon in offerta. Si va dagli immancabili Fire TV Stick, da sempre i re incontrastati di questi eventi, fino alle telecamere di sicurezza, passando anche per Amazon Echo Auto, il dispositivo che porta Alexa dentro le automobili. Le offerte sono veramente sensazionali e ti permettono di approfittare del minimo storico. Ad esempio, i nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, usciti sul mercato da pochi mesi, oggi sono in promo con uno sconto che sfiora il 50% e li paghi poche decine di euro. Con un ottimo sconto trovi anche l’Amazon Echo Auto, mentre lo sconto raggiunge addirittura il 60% per la Blink Outdoor, la telecamera per l’esterno con Alexa integrata. Senza dimenticare le promo sui servizi Amazon come Audible o Music Unlimited che puoi provare gratis per un periodo piuttosto lungo.

Tutte le offerte disponibili in questi giorni sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo subito approfittando della promo gratuita di 30 giorni. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime basta cliccare su questo link.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Fire TV Stick

Cominciamo con le marce alte. Per il Prime Day Amazon ha deciso di scontare al minimo storico tutta la famiglia di Fire TV Stick, le chiavette multimediali da collegare al televisore o allo smart TV, donandogli i super poteri. Ce ne ne sono per tutti i gusti, a partire dai nuovi Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max disponibili al minimo storico. Il modello 4K costa 36,99 euro, con uno sconto del 47%: praticamente è come pagarlo la metà. Il Fire TV Stick 4K Max, invece, è in promo a 46,99 euro, con uno sconto del 41%. Le differenze tra le due versioni riguardano principalmente la reattività nell’utilizzo quotidiano e una migliore qualità dello streaming per il modello Max.

Nuovo Fire TV Stick 4K

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Se non avete in casa un televisore 4K, potete accontentarvi del Fire TV Stick "normale" o del Fire TV Stick Lite. Il prezzo del primo modello è di soli 26,99 euro, grazie allo sconto del 40%, mentre il modello Lite è disponibile a 24,99 euro con uno sconto del 29%. Per tutte e quattro le versioni c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e la consegna è super rapida.

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Infine, se sei alla ricerca di un sistema un po’ più professionale, c’è il Fire TV Stick Cube, lettore multimediale per lo streaming che assicura una riproduzione dei contenuti con una qualità 4K Ultra HD, Alexa integrata per il controllo vocale e supporto al Wi-Fi 6E per uno streaming senza interruzioni. Il meglio che puoi trovare sul mercato, disponibile con uno sconto del 31% e lo paghi 109,99 euro.

Fire TV Stick Cube

Smart speaker Echo

Per rendere veramente smart la propria abitazione bisogna partire da un dispositivo: lo smart speaker. E sotto questo punto di vista Amazon è uno dei punti di riferimento sul mercato grazie ai suoi Echo, da sempre tra i prodotti più venduti durante eventi come il Prime Day. E il motivo è molto semplice: li trovi in promo a prezzi super scontati. Ad esempio, l’Echo Dot di quinta generazione è un offerta su Amazon a un prezzo di 26,99 euro, con uno sconto del 58% su quello di listino. Discorso simile per il più recente Echo Pop, lo smart speaker dalle dimensioni mini e pensato per chi vuole spendere poco. Lo trovi in offerta a un prezzo di 19,99 euro con uno sconto del 64%.

Echo Dot

Echo Pop

Gli Echo Show, invece, sono gli smart speaker dotati anche di schermo touch. Dei veri e propri hub dove poter controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa con dei semplici tap sullo schermo e che ti mostrano in tempo reale anche tutte le informazioni di cui hai bisogno, dalle breaking news fino alle previsioni del meteo. In offerta trovi l’Echo Show 5 di terza generazione con uno sconto del 45% e lo paghi solamente 59,99 euro. Se hai bisogno di uno schermo un po’ più grande, sono disponibili anche l’Echo Show 8 (139,99 euro, sconto del 18%) e l’Echo Show 10 (209,99 euro, sconto del 22%).

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

Echo Show 15

In questo Prime Day c’è in offerta anche la nuovissima sveglia smart Echo Spot, lanciata sul mercato da meno di una settimana. Solo fino al 17 luglio la trovi a un prezzo lancio di 54,99 euro, con uno sconto del 42%. Al momento è la più venduta su Amazon e sta andando letteralmente a ruba. Grazie all’integrazione con Alexa, oltre a funzionare come sveglia, permette di gestire i dispositivi smart e di creare delle routine ad hoc per svegliarti nel migliore dei modi.

Echo Spot

Telecamere di sicurezza Blink

Se stavi aspettando il moneto giusto per acquistare delle telecamera per migliorare la sicurezza della tua abitazione, il Prime Day è l’evento perfetto per te. Amazon ha deciso di scontare al minimo storico tutti i prodotti dedicati alla sicurezza realizzati da Blink, dalle telecamere per l’interno fino al videocitofono smart. E per risparmiare ulteriormente ci sono anche bundle molto interessanti che combinano diversi prodotti. Vediamo tutte le promo nel dettaglio.

Partiamo dalle telecamere per l’interno Blink Mini. In offerta c’è sia la vecchia generazione, sia quella nuova uscita sul mercato da pochissimo. La Blink Mini di prima generazione è disponibile in promo con uno sconto del 37% e la paghi 18,99 euro. Il bundle con due telecamere è disponibile a 29,99 euro e lo sconto è del 40%.

Blink mini

2 Blink mini

Se volete un prodotto più recente, c’è anche la nuova Blink Mini. In questo caso il prezzo per la singola è di 23,99 euro (sconto del 40%), mentre il bundle con 2 telecamere costa 41,99 euro, con uno sconto sempre del 40%.

Blink mini di seconda generazione

2 Blink mini di seconda generazione

Sempre per l’interno dell’abitazione trovate in offerta anche la Blink Mini Pan-tilt dotata di motorino che permette di avere una panoramica completa della stanza mentre la controllo dall’app dello smartphone. Facile da installare e da configurare.

Blink Mini Pan-tilt

Passando all’esterno, è disponibile al minimo storico la telecamera di sicurezza Blink Outdoor. Grazie allo sconto del 60% la paghi solamente 39,99 euro. Lo sconto aumenta al 65% per le confezione con due, tre o quattro telecamere, per creare un vero sistema di videosorveglianza spende pochissimo (per il bundle da 4 il prezzo è di 108,49 euro e praticamente le paghi poco più di 27 euro l’una).

Blink Outdoor

2 Blink Outdoor

3 Blink Outdoor

4 Blink Outdoor

Blink ha lanciato sul mercato anche la sua soluzione per rendere smart il citofono di casa. Stiamo parlando del Blink Video Doorbell, disponibile in offerta speciale con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 34,99 euro. C’è anche la versione con Sync Module, l’accessorio che permette di registrare le immagini, disponibile sempre con uno sconto del 50% e la paghi 39,99 euro (solamente 5 euro in più).

Blink Video Doorbell

Blink Doorbell + Sync Module

Finiamo con alcuni bundle molto interessanti. Per un vero sistema di videosorveglianza che copra sia l’interno sia l’esterno dell’abitazione, trovi questo bundle che comprende 3 o 4 telecamere Blink Outdoor e una telecamera Blink Mini 2. Lo sconto per entrambi è del 63% e il prezzo è rispettivamente di 107,49 euro e di 128,49 euro. Un altro bundle molto interessante questo che contiene sempre 3 o 4 telecamere Blink Outdoor e il videocitofono Blink Video Doorbell. Lo sconto arriva addirittura al 66% e il prezzo è identico a quello precedente: 107,49 euro e di 128,49 euro.

3 telecamere Blink Outdoor + 1 Blink Mini

4 telecamere Blink Outdoor + 1 Blink Mini

3 telecamere Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

4 telecamere Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Kindle

Amanti della lettura, queste sono le offerte pensate per voi. Come in ogni grande evento Amazon, i lettori di e-book Kindle diventano super convenienti grazie alle offerte che fanno scendere il prezzo al minimo storico. Tra i modelli in offerta, c’è il Kindle "Classico" con uno sconto del 20% che fa calare il prezzo a 79,99 euro. Super economico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Kindle

Se sei alla ricerca di qualcosa di più performante, trovi in offerta il Kindle Paperwhite. Dimensioni leggermente più grandi rispetto al modello base e anche più veloce nell’utilizzo quotidiano. Costa 124,99 euro con uno sconto del 22%.

Kindle Paperwhite

Infine, è disponibile al minimo storico anche il nuovo Kindle Scribe, un dispositivo a metà tra un tablet e un lettore e-reader. Oltre a poter leggere i tuoi libri preferiti, il Kindle Scribe permette anche di prendere appunti, disegnare, dare sfogo alla propria creatività utilizzando il pennino allegato. Per il Prime Day è in offerta a un prezzo di 269,99 euro con uno sconto del 27%.

Kindle Scribe

Per i veri appassionati di lettura c’è anche l’offerta sul servizio Kindle Unlimited: se ti iscrivi oggi il periodo di prova gratuito è di ben 3 mesi e non hai nessun obbligo per il rinnovo. Abbonati subito cliccando qui.

Prodotti Ring

Ring è un’altra azienda di proprietà di Amazon esperta in prodotti per la sicurezza. Rispetto a Blink produce anche dispositivi un po’ più di nicchia, come ad esempio il Ring Intercom, un accessorio da collegare al tuo citofono e che lo rende intelligente. E partiamo proprio da lui: grazie all’offerta Prime Day lo trovi con uno sconto del 55% e costa solamente 44,99 euro. Lo trovi anche in bundle con l’Echo Pop e lo paghi solamente 53,99 euro con uno sconto del 65%.

Ring Intercom

Ring Intercom + Echo Pop

Ring Video Doorbell, invece, è il campanello smart che rende più sicura la tua abitazione. Quando suonano alla porta ti avvisa con una notifica sullo smartphone e tramite l’app puoi controllare la sua identità e parlargli da remoto. Grazie allo sconto del 50% lo paghi solo 49,99 euro.

Ring Video Doorbell

Ring Alarm, invece, è il sistema di allarme smart composto da una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento e un amplificatore di portata per Wi-Fi. Solo per il Prime Day è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi quasi 100 euro.

Ring Alarm

Chiudiamo con l’ampia offerte di telecamere per l’interno e l’esterno della tua abitazione. Si va dalla Ring Indoor Cam in offerta a soli 34,99 euro (sconto del 42%) fino alla Ring Outdoor Camera Pro in promo a 119,99 euro (sconto del 33%)

Ring Indoor Cam

Ring Stick Up Cam Battery

Ring Outdoor Camera Pro (Stick Up Cam Pro)

Offerte Prime Day sui servizi Amazon

Non solo dispositivi per la smart home. Per il Prime Day 2024 Amazon ha lanciato delle promo super interessanti sui suoi servizi ad abbonamento. Puoi provarli gratuitamente per un periodo piuttosto lungo e decidere solo in secondo momento se abbonarti realmente. Ecco le offerte che non devi farti scappare.

Amazon Music Unlimited. Per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Tutti gli utenti iscritti a Prime hanno la possibilità di provare il servizio gratis per cinque mesi, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se, invece, non sei iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI