Friggitrice ad aria al minimo storico: lo sconto Amazon è eccezionale

Fantastik, di nome e di fatto! Parliamo della friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik, un elettrodomestico molto utile per quanti vogliono cucinare in modo salutare senza dover rinunciare alla possibilità di mangiare in modo gustoso. Infatti, come noto, la friggitrice ad aria consente di cucinare senza olio, eppure, il gusto della pietanza preparata non sembra risentirne.

Le caratteristiche della friggitrice sono ottime, nonostante oggi costi pochissimo. Si pensi, ad esempio, alle 12 modalità diverse di cottura, per preparare in modo eccezionale tanti tipi diverse di cibo. E ancora, il comodo display Touch, una finestra illuminata che mostra immediatamente lo stato di avanzamento della cottura senza dover aprire la portiera, un timer fino a 60 minuti. Bene, oggi potrai acquistare la friggitrice ad aria Cecotec con il 41% di sconto, e il prezzo scende al minimo storico. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo. Approfittane subito.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik: prezzo e offerte su Amazon

Un’offerta imperdibile per questa friggitrice ad aria economica Cecotec. Grazie alla promo a tempo di Amazon è disponibile in promo con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 52,90 euro. La paghi quasi a metà prezzo e approfitti di uno imperdibile. La friggitrice ad aria è già disponibile e la spedizione arriva in pochissimi giorni. La puoi provare con tutta calma, hai ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik: caratteristiche tecniche

Come ogni friggitrice ad aria, anche questo modello Cecotec consente di cucinare con un solo cucchiaio di olio, quindi in modo salutare. Ha un cestello molto capiente, da 6,5 litri, quindi anche per più di due persone. Potenza di 1700 W, per una cottura più veloce e conseguenti vantaggi sulla bolletta elettrica. A ciò bisogna poi aggiungere la tecnologia PerfectCook, basata su un vortice di aria calda interno che velocizza la cottura.

Questa friggitrice ad aria è anche bella da vedere, con un design moderno e compatto che si adatta alla tua cucina. Anche il pannello touch multifunzione è discreto, essendo posto sopra, quindi comodo anche da utilizzare. Ben 12 modalità preimpostate per tanti tipi di alimenti diversi. Dispone di un termostato per regolare la temperatura da 80°C a 200°C. Il timer può essere impostato fino a 60 minuti.

