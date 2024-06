Galaxy A35, il prezzo è stracciato: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Una nuova settimana inizia su Amazon e noi siamo pronti a consigliarvi le migliori offerte disponibili sul sito di e-commerce. Senza girarci troppo intorno, a catturare maggiormente l’attenzione delle persone sono sempre loro: le promo sugli smartphone. E per cominciare al meglio questa settimana abbia scelto una delle migliori che troviamo su Amazon e che riguarda il Galaxy A35, il nuovo smartphone medio di gamma di Samsung.

Come sappiamo molto bene, il produttore sud-coreano, oltre alla gamma Galaxy S, produce anche un’altra validissima gamma con cui occupa tutta la fascia di prezzo che va dai 150 ai 250 euro. E il Galaxy A35 rientra tra i medio di gamma, anche grazie all’offerta straordinaria disponibile oggi. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 150 euro e approfitti di un super prezzo, ben al di sotto del suo reale valore. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo tipo, da uno schermo super performante a una batteria che dura più di un giorno.

Galaxy A35 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta shock. Da oggi trovi il Galaxy A35 di Samsung a un prezzo di 234,86 euro, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro e fa capire la bontà di questa promo. Hai la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Ti consigliamo di affrettarti: è uno dei più venduti degli ultimi giorni e le scorte potrebbero terminare a breve.

Galaxy A35: la scheda tecnica

Il Galaxy A35 è uno smartphone che ti protegge e che tiene molto ai tuoi dati personali. Samsung lo ha dotato del sistema Knox Vault progettato per garantire la sicurezza dei tuoi dati sensibili, come PIN, password e sequenza di sblocco. Inoltre, è anche resistente alla polvere e all’acqua come assicura la certificazione IP67. Infine, Samsung assicura che riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per diversi anni, comprese le nuove funzioni. Insomma, uno smartphone affidabile e duraturo, come ci ha insegnato Samsung in questi anni.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy A35 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz che lo rende super fluido con le app social e i videogame. La funzione Vision Booster lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Ottime le performance grazie al processore Exynos 1380 realizzato e ottimizzato direttamente da Samsung, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi sfruttare l’ottima fotocamera frontale da 13 megapixel. Non manca l’intelligenza artificiale di Samsung che ti supporta nello scatto di ogni foto e nella registrazione di ogni video.

Chiudiamo con l’autonomia che assicura una lunga durata di utilizzo grazie alla batteria da 5.000mAh che si ricarica anche abbastanza rapidamente.

