Galaxy A35, con l'offerta di Amazon il prezzo crolla al minimo storico

Fonte foto: Samsung

La qualità di uno smartphone Samsung abbinata a un prezzo alla portata di molti. Se siete alla ricerca di un telefono che assicuri prestazioni top e una buona qualità delle foto e dei video, il Galaxy A35 è la miglior scelta che possiate fare oggi. Lo smartphone, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 34% che fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino e approfitti anche del prezzo più basso dell’ultimo periodo. Lo paghi meno di 300 euro ed è uno dei migliori affari di oggi.

Il Galaxy A35 non ha nulla da invidiare a telefoni che costano molto di più. Samsung ha fatto un ottimo lavoro puntando sulle prestazioni e su un design moderno. Inoltre, ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti software per diversi anni, non obbligandoti ad acquistare un nuovo telefono solamente dopo due-tre anni. La scheda tecnica si basa su un ottimo processore progettato e realizzato da Samsung e da una tripla fotocamera posteriore con sensore professionale da 50 megapixel. Non mancano funzione AI molto utili nella vita di tutti i giorni. Un telefono completo e che non ti deluderà.

Galaxy A35

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi su Amazon il Galaxy A35 al prezzo più basso dell’ultimo periodo grazie a una super promo. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 294,90 euro, con un risparmio di 150 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ricevi lo smartphone a casa.

Galaxy A35

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

L’eccellenza nella classe media. Il Galaxy A35 è una delle migliori scelte che possiate fare oggi se volete spendere meno di 300 euro. Un telefono che vale molto di più e che è dotato di un’ottima scheda tecnica, oltre che di un design moderno e molto resistente (il telefono ha ricevuto la certificazione IP68).

Lo smartphone si basa su uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Grazie alla tecnologia Vision Booster è molto luminoso anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni assicurate dal processore Exynos 1380 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Ottima anche la qualità del comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un teleobiettivo da 5 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 13 megapixel che assicura selfie di buona qualità. Grazie ai tanti filtri a disposizione e agli algoritmi di intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è elevata anche quando c’è poca luce.

La batteria da 5000mAh non tradisce le attese: arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in circa un’ora. Non mancano alcune funzioni di intelligenza artificiale, come ad esempio "Cerchia, trova" che ti aiuta a cercare gli oggetti presenti su una foto facendo un semplice cerchio intorno a loro.

Galaxy A35