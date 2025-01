Galaxy A35, con l'offerta di Amazon il prezzo è crollato al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Se stai cercando uno smartphone di fascia media da acquistare a un buon prezzo, oggi è il tuo giorno fortunato grazie al "regalo" che Amazon ha confezionato per te per iniziare al meglio questa nuova settimana di gennaio. Da oggi, infatti, è disponibile il Galaxy A35, smartphone di Samsung che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, in promo a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 170 euro e approfitti di un super prezzo. Un’occasione veramente speciale se sei alla ricerca di un nuovo telefono e non vuoi spendere una cifra esorbitante.

Il Galaxy A35 ha tutto quello che si richiede a un telefono con queste caratteristiche. A partire da un ottimo schermo Super AMOLED che si vede anche sotto la luce diretta del sole e dotato di un refresh rate elevatissimo. Non manca una super batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Samsung ha pensato anche alla durata dello smartphone nel tempo e ha assicurato che riceverà aggiornamenti software per ben 4 generazioni. Cosa vuole dire? Che avrai sempre a disposizione le nuove funzioni e non avrai la necessità di acquistarne uno nuovo. Non farti scappare questo super affare.

Galaxy A35: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è uno dei migliori smartphone della sua fascia di prezzo che puoi acquistare. Su Amazon trovi il Galaxy A35 con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 279 euro, con un risparmio netto di quasi 170 euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai ben trenta giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica tratteggia alla perfezione tutto quello che puoi fare con il Galaxy A35. Come già detto, il Galaxy A35 è il classico telefono con cui puoi fare un po’ di tutto, dallo scattare ottime immagini, al giocare ai tuoi titoli preferiti. Il merito è delle componenti scelte da Samsung, a partire dallo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore scorrevolezza con le app social e con i videogame. Non finisce qui: grazie alla tecnologia Vision Booster è anche visibile sotto la luce diretta del sole. Prestazioni al top grazie al processore Exynos 1380 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Samsung ha pensato anche al comparto fotografico e ha dotato lo smartphone di ottimi sensori. A partire da quello principale da 50 megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera macro da ben 5 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e che di certo non ti deluderà. Per i selfie, invece, hai a disposizione un obiettivo da 13 megapixel. Se pensi che sia tutto finito, ti sbagli di grosso. Nell’app fotocamera, infatti, trovi tanti strumenti utili e semplici da utilizzare per l’editing fotografico.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E grazie alla ricarica rapida hai il pieno di autonomia in pochissimo tempo. Insomma, il classico smartphone Samsung affidabile e che difficilmente ti delude.

