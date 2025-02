Galaxy A35, questo smartphone è da comprare subito: sconto pazzesco

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se c’è un’azienda che è un riferimento nella fascia dei medio di gamma, è sicuramente Samsung. Il produttore sud-coreano ha oramai una lineup di telefoni che copre tutte le fasce di prezzo, ma quella tra i 200 e i 300 euro è una di quelle di punta. E il motivo è molto semplice: i volumi di vendita sono maggiori rispetto ai top di gamma. In questa fascia rientra sicuramente il Galaxy A35, smartphone lanciato sul mercato da poco meno di un anno e diventato uno dei bestseller di Samsung. A maggior ragione oggi che è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi 110 euro e fai un vero affare.

Il Galaxy A35 è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone che assicura buone prestazioni e allo stesso abbia un prezzo alla portata di molti. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande e un processore che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente. Anche il comparto fotografico non ti delude grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Non approfittare di questa promo sarebbe un grosso errore.

Galaxy A35: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A35 in promo a un prezzo di 248,95 euro grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 110 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, ha quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

Non avrà le stesse performance del Galaxy S25, ma nel suo piccolo il Galaxy A35 è uno dei migliori telefoni della fascia media. E il merito è delle componenti scelte da Samsung che assicurano un utilizzo versatile in ogni momento della giornata.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica dello smartphone, a partire dall’elemento che cattura immediatamente lo sguardo: il display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 1.000 nit, mentre la tecnologia Vision Booster lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Per le prestazioni puoi fare affidamento al processore Exynos 1380 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Versatile anche il comparto fotografico. Il merito è della tripla fotocamera che trovi nella parte posteriore: sensore principale da 50 megapixel (con stabilizzatore ottico dell’immagine), fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e infine un sensore da 5 megapixel per le foto macro. Per i selfie, invece, è disponibile una fotocamera da 13 megapixel. Nell’app Foto trovi potenti strumenti per l’editing fotografico, anche grazie al supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale.

A proposito di AI, Samsung ti mette a disposizione anche alcuni strumenti molto utili che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Come ad esempio la funzione "Cerchia, trova" che ti permette di cerchiare un oggetto presente in una foto e di avviare automaticamente una ricerca sul web. Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh con cui riesci a coprire fino a due giorni con un utilizzo normale.

