Galaxy A35 al minimo storico: prezzo crollato definitivamente

La nuova generazione di smartphone della gamma Galaxy A fanno un ulteriore salto in avanti rispetto al passato. Samsung è intervenuta per migliorare singoli aspetti e ha puntato molto sulla sicurezza e sulla resistenza dei dispositivi. Uno degli smartphone di questa nuova generazione è il Galaxy A35, telefono che punta tutto su alcuni aspetti ben precisi: prestazioni, prezzo e sicurezza. Un telefono che si inserisce in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, ma che oggi diventa un vero bestseller. Il merito è dello sconto del 40% che trovi su Amazon che fa letteralmente crollare il prezzo al minimo storico. Un risparmio che supera i 170 euro e lo puoi anche pagare a rate.

La scheda tecnica del Galaxy A35 è in tutto e per tutto quella di uno smartphone top di gamma. Schermo super fluido, ottimo processore prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung e un sistema fotografico che non ha nulla da invidiare rispetto a quello di telefoni più blasonati e costosi. E poi non manca la classica batteria a lunghissima durata. Insomma, se stavate cercando un telefono top a un prezzo abbordabile, il Galaxy A35 è quello che fa per voi.

Galaxy A35 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo veramente unica. Da oggi trovi il Galaxy A35 di Samsung in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 270 euro, il punto più basso raggiunto in quest’ultimo periodo. Per capire la bontà della promo bisogna guardare quanto si risparmia rispetto al prezzo consigliato: poco più di 170 euro. Grazie al pagamento a rate di Cofidis puoi anche diminuire l’esborso iniziale: attivi il servizio in fase di check-out. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

Partiamo subito con alcune caratteristiche che contraddistinguono il Galaxy A35 dal resto della concorrenza. Samsung lo ha dotato del sistema Knox Vault progettato per garantire la sicurezza dei tuoi dati sensibili, come ad esempio password e PIN. I dati vengono criptati e nemmeno gli hacker possono accederci. Altra caratteristica interessante è la resistenza: grazie alla certificazione IP67 lo smartphone resiste agli urti e alle cadute. Inoltre, il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per quattro generazione, mentre per quelli che riguardano la sicurezza gli anni saranno ben cinque. Protetto, sempre aggiornato e resistente alle intemperie.

Passando alla scheda tecnica del Galaxy A35 il livello resta sempre molto alto. Troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità che tocca un picco di 1.000 nit. Inoltre, grazie alla tecnologia Vision Booster la visibilità è ottima anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1380 prodotto direttamente da Samsung con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sistema composto da una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera selfie, invece, è da 13 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare la qualità delle immagini.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh per un’autonomia che ti supporta per tutto il giorno, anche dopo un utilizzo intenso.

