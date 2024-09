Galaxy A35, lo smartphone top di Samsung in offerta a un prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per essere tra gli smartphone più venduti nell’ultimo periodo su Amazon si devono avere almeno due requisiti: una scheda tecnica affidabile e un prezzo con pochi eguali. Se eravate alla ricerca di un telefono con queste caratteristiche, noi lo abbiamo trovato per voi. Si tratta del Galaxy A35, smartphone top di gamma di Samsung uscito sul mercato da qualche mese e che oggi è disponibile al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto top del 39% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e approfitti di una super promo.

Il Galaxy A35 è il classico smartphone che si posiziona nella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma. Un telefono che non ti delude in nessuna occasione e che è dotato di componenti di ultima generazione, a partire dal display Super AMOLED ad alta risoluzione. Un altro dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico: grazie ai tre sensori posizionati nella parte posteriore puoi scattare foto e registrare video di ottima qualità in qualsiasi situazione. E la batteria non ti lascerà mai senza carica.

Galaxy A35

Galaxy A35 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Occasione imperdibile per il Galaxy A35: lo smartphone è disponibile su Amazon in promo a un prezzo di 272,86 euro, con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Il prezzo più basso di quest’ultimi periodo e una delle migliori occasioni del giorno. Il successo e la bontà della promo sono evidenziati da un semplice dato: solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 1.000. Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per effettuare il reso gratuito hai due settimane dalla consegna.

Galaxy A35

Galaxy A35: la scheda tecnica

La potenza e le funzionalità dell’intelligenza artificiale le troviamo anche sul Galaxy A35. Lo smartphone, infatti, ha ricevuto un aggiornamento software che porta alcune novità, tra cui la funzione "Cerchia e cerca con Google" che permette di cerchiare un oggetto o un testo presente in un’immagine e far partire una ricerca sul motore di ricerca. Può sembrare una banalità, ma si tratta di una funzionalità che nella vita di tutti i giorni si rivela molto utile.

Passando alle specifiche più tecniche, il Galaxy A35 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Il processore è una garanzia: Exynos 1380 sviluppato direttamente da Samsung e ottimizzato per questa gamma di telefoni. Gli 8 gigabyte di RAM e i 256 gigabyte di memoria interna sono la giusta soluzione per un uso prolungato nel tempo.

Il comparto fotografico non ti delude in nessuna situazione. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 13 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh, una soluzione che ti permette di arrivare a fine giornata senza avere la paura di dover ricaricare prima di cena.

Galaxy A35