Galaxy S24, lo sconto speciale Amazon fa crollare il prezzo

Oggi trovi il Galaxy S24 in offerta con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 300 euro. Hai anche la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche.

Come iniziare al meglio questo 2025? Logicamente acquistando al minimo storico uno dei migliori smartphone lanciati nel 2024. Parliamo dell’ottima offerta disponibile da oggi su Amazon per il Galaxy S24, telefono top di gamma di Samsung che ha segnato tutto lo scorso anno. Uno smartphone dalle caratteristiche ben definite e che risalta rispetto alla concorrenza per una caratteristica in particolare: le dimensioni compatte. Infatti, ha uno schermo di "soli" 6,2 pollici e lo puoi utilizzare comodamente anche con una sola mano. Per il resto è il classico smartphone top di gamma di Samsung: affidabile, con prestazioni al top e un’ottima fotocamera.

Come anticipato, da oggi è disponibile in super offerta su Amazon. Grazie allo sconto del 29% il prezzo scende al minimo storico e risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite dalla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero che fa diminuire l’esborso iniziale. Inoltre, per tutti coloro che acquistano lo smartphone, c’è anche l’abbonamento gratuito di due mesi ad Audible, la piattaforma per ascoltare audiolibri e serie TV in esclusiva. Approfittane subito.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 in promo speciale a un prezzo di 699 euro, con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si aggira sui 300 euro e puoi alleggerire l’esborso iniziale grazie al pagamento in 5 rate a tasso zero da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che puoi attivare nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone Samsung è immediata e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo potrebbe scadere da un momento all’altro.

Galaxy S24: caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 rientra di diritto tra i migliori smartphone lanciati nel 2024. Un telefono con nessun punto debole, con una scheda tecnica equilibrata e un design compatto che permette di utilizzarlo anche con una sola mano. Al prezzo a cui lo troviamo oggi è uno dei migliori telefoni top di gamma che puoi acquistare in questo momento.

La scheda tecnica si caratterizza per un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super scorrevole nella vita di tutti i giorni. La tecnologia Vision Booster lo rende visibile in qualsiasi situazione e puoi godere di colori vividi e contrasti ottimali. Perfetto per una visione immersiva di qualsiasi contenuto. Prestazioni eccezionali grazie al processore Exynos 2400 progettato e prodotto direttamente da Samsung, con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (la versione in offerta è quella più equipaggiata).

Come in tutti gli smartphone top di gamma di Samsung, anche sul Galaxy S24 troviamo un comparto fotografico di livello professionale. E non potrebbe essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da ben 50 megapixel con un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una soluzione equilibrata che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. A disposizione hai anche tanti strumenti che utilizzano gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare in tempo reale la qualità degli scatti.

A proposito di intelligenza artificiale, sul Galaxy S24 hai a disposizione anche Galaxy AI, il sistema sviluppato da Samsung per i suoi smartphone. Si tratta di una tecnologia che raccoglie diversi strumenti e funzioni che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi trovare un oggetto presente in una foto semplicemente cerchiandolo; oppure trascrivere in automatico una nota vocale o un discorso. Anche per le foto, hai tanti strumenti di editing avanzato che ti trasformano in un vero fotografo. Tutto questo disponibile gratuitamente e senza nessun costo aggiuntivo. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e che supporta la ricarica rapida.

