Galaxy S24, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo è sprofondato

Da oggi trovi gli smartphone della famiglia Galaxy S24 in offerta con uno sconto mai visto prima e li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le offerte.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quale è il momento migliore per acquistare uno smartphone? Molto semplice: quando sul mercato viene lanciato un nuovo modello e quello precedente per restare competitivo viene messo in offerta. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi con i telefoni della gamma Galaxy S24, "sostituiti" dagli smartphone della famiglia Galaxy S25, e che su Amazon trovi a un prezzo mai visto prima. Il fatto che siano usciti i nuovi modelli non deve trarre in inganno: restano ancora degli ottimi smartphone, con componenti tutt’altro che banali e ricevono comunque gli aggiornamento software e i nuovi strumenti sviluppati da Samsung.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Le promo disponibili per gli smartphone della famiglia Galaxy S24 sono molto interessanti. A partire dal modello più prestazionale: il Galaxy S24 Ultra è disponibile con un super sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 450 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Stessa ottima offerta disponibile per il modello "base": trovi il Galaxy S24 con uno sconto del 29%. Tutte promo che hanno una durata limitata e ti consigliamo di approfittarne immediatamente prima che terminino.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Andiamo con ordine e vediamo tutte le offerte disponibili su Amazon per i telefoni della gamma Galaxy S24.

Partiamo proprio dal modello "base" (che poi definirlo base è quasi un’offesa, vista l’ottima scheda tecnica). Il Galaxy S24 è in promo a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’anno e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e consegna rapidissima. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Galaxy S24

Galaxy S24

Ottima promo anche per il Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone premium è disponibile a un prezzo di 1049 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio in questo caso è di 450 euro e puoi suddividere la spesa in 5 rate da 209,80 euro al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e per il reso gratuito hai sempre 14 giorni di tempo. Acquistando uno dei due dispositivi ricevi anche l’abbonamento gratuito per sessanta giorni ad Audible, il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Galaxy S24 Ultra

Una piccola postilla. In offerta lancio ci sono anche i nuovi modelli di Galaxy S25. Il prezzo è abbastanza più elevato, ma sommando tutti gli sconti disponibili si raggiunge un risparmio più che dignitoso. Cliccando sui banner scopri tutte le promo disponibili.

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dall’uscita dei nuovi modelli: il Galaxy S24 Ultra resta tutt’ora uno dei 4-5 migliori smartphone premium disponibili sul mercato. La scheda tecnica lo rende un telefono super prestazionale e con un comparto fotografico con pochi eguali. Per capire la bontà di questo dispositivo, partiamo proprio dal sistema di fotocamere. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da ben 200 megapixel, supportato da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un doppio teleobiettivo da 50 megapixel e da 10 megapixel (rispettivamente zoom ottico 5x e zoom ottico 3x). Per la fotocamera frontale Samsung ha optato per un sensore da 12 megapixel. Il sistema fotografico non finisce qui: nell’app fotocamera trovi tante modalità di scatto uniche e il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale che ti permettono di modificare ogni immagine in pochissimi secondi. Un supporto che non trovi su altri smartphone.

A proposito di intelligenza artificiale, hai a disposizione tutte le funzioni e gli strumenti di Galaxy AI, il sistema sviluppato da Samsung e messo a disposizione gratuitamente. Puoi utilizzare un pacchetto di strumenti che vanno dalla traduzione istantanea e simultanea, fino alla ricerca di un oggetto facendo un semplice cerchio su un’immagine.

Tornando agli aspetti tecnici, il Galaxy S24 Ultra è dotato anche di un super schermo. Samsung lo ha equipaggiato con un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità che tocca vette elevatissime e non dà fastidio agli occhi. Prestazioni elevatissime grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E nella confezione è presente anche il caricatore rapido. Una promo completa e che non devi farti scappare.