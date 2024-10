Galaxy S24, con lo sconto speciale Amazon il prezzo è crollato

Il Galaxy S24 è in offerta al minimo storico e risparmi quasi 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e approfitti del minimo storico.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e su Libero Tecnologia trovate già tante guide all’acquisto con le migliori offerte suddivise per categoria di prodotto. Alcune promo, però, meritano un approfondimento ad hoc per la loro unicità. In questa categoria rientra assolutamente la promo disponibile per il Galaxy S24, lo smartphone premium lanciato in questo 2024 da Samsung. Per la prima volta il telefono scende a un prezzo molto interessante grazie all’offerta lampo con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy S24 è uno dei migliori telefoni usciti in questo 2024. Ha una scheda tecnica molto equilibrata con alcune componenti veramente uniche. Come tutti gli smartphone di Samsung è dotato di un ottimo display e di un comparto fotografico che lo fa diventare uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. Rispetto a molti altri telefoni che trovi sul mercato è anche compatto, grazie a un display di "soli" 6,2 pollici con cornici praticamente ridotte al minimo. Inoltre, a bordo trovi Galaxy AI, il nuovo sistema di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. L’offerta ha una durata limitata, quindi devi essere velocissimo nell’approfittarne.

N.B. L’offerta è riservata agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Galaxy S4 – grigio

Galaxy S4 – viola

Galaxy S4 – giallo

Galaxy S4 – nero

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S24 è disponibile in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 739,90 euro, il minimo storico mai raggiunto su Amazon per la versione con 256 gigabyte di memoria interna e caricabatteria incluso. Il risparmio netto sfiora i 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 147,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo. Ricordiamo che la promo è riservata solo agli utenti Prime e che scade il 9 ottobre alle ore 23:59.

Puoi scegliere tra quattro differenti colorazioni.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 si posiziona nella fascia altissima del mercato e con una scheda tecnica del genere non potrebbe essere altrimenti. Il telefono è dotato di componenti di ultimissima generazione a partire dal display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità con pochi paragoni che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Tra gli smartphone top disponibili sul mercato è uno dei pochi ad avere dimensioni ancora compatte e che puoi utilizzare con una sola mano. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del Galaxy S24 è il comparto fotografico che lo rende un vero cameraphone. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x, uno dei pochi telefoni a utilizzare questa tipologia molto utile di obiettivi. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. A fare la differenza, oltre alle ottiche da top di gamma, è la presenza di Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung che ti fornisce un set di strumenti pensati appositamente per migliorare la qualità delle immagini e dei video.

Galaxy AI che ritrovi anche in altre funzioni dello smartphone e che ti semplifica la vita. Ad esempio, hai a disposizione un traduttore in tempo reale che ti permette di fare le chiamate all’estero parlando la tua lingua, oppure di cercare un oggetto presente in un’immagine. Tutte funzioni disponibili gratuitamente. Concludiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

