Galaxy S24, solo su Amazon hai uno sconto speciale: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta lampo e inaspettata sta catturando l’attenzione su Amazon e riguarda il Galaxy S24, lo smartphone top di gamma del produttore sud-coreano. La promo è molto particolare e la si vede molto di rado sul sito di e-commerce. Il telefono è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso presente in pagina, puoi aggiungere un coupon del valore di 150 euro che si attiva direttamente in fase di check-out. Lo sconto totale supera il 25% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Il Galaxy S24 è uno dei telefoni più interessanti tra quelli lanciati in 2024. Dimensioni compatte (una caratteristica che si trova sempre più di rado sul mercato), ottimo processore e un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare rispetto a quello di una videocamera professionale. Il tutto supportato da Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e che permea lo smartphone in ogni sua funzione. Tecnologia disponibile gratuitamente e che viene migliorata di giorno in giorno. Non approfittare di questa promo sarebbe un errore gravissimo.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e aggiungere il coupon sconto

Galaxy S24 – nero

Galaxy S24 – grigio

Galaxy S24 – viola

Galaxy S24 – giallo

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per diventare uno degli smartphone più venduti su Amazon bisogna avere qualcosa di speciale e nel caso del Galaxy S24 è l’offerta. Il telefono, infatti, è protagonista di una promo esclusiva: oltre allo sconto fisso in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 150 euro. In questo modo il prezzo crolla 749 euro, punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. A questo puoi aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi molto rapidi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte potrebbero terminare molto presto.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 rappresenta un unicum sul mercato. È uno dei pochi telefoni ad avere ancora dimensioni veramente compatte e il merito è dello schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con cornici ridotte al minimo. Lo puoi utilizzare con una sola mano senza avere nessun tipo di difficoltà. Lo schermo è uno dei punti forti del dispositivo: refresh rate fino a 120 Hz per una scorrevolezza maggiore rispetto al normale, funzione Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce del sole grazie a una luminosità più elevata e protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu. Le performance sono assicurate dal processore Exynos 2400 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

L’altro punto forte del Galaxy S24 è il comparto fotografico. Il triplo sensore presente nella parte posteriore fa la differenza: fotocamera principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema completo e versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Video e immagini sono di livello elevato, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano in ogni momento.

Retando in tema di intelligenza artificiale, il Galaxy S24 è dotato del sistema Galaxy AI, la nuova tecnologia sviluppata da Samsung e che integra l’IA in ogni funzione dello smartphone. Hai a disposizione un set di strumenti gratuiti che ti aiutano a cercare sul web un oggetto presente in una foto, oppure a tradurre in tempo reabdle un testo o una chiamata all’estero. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

