Galaxy S24, sconto mai visto prima su Amazon: prezzo in picchiata

Lo smartphone top di Samsung è un promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Un’offerta come non se ne vedevano da tempo per uno smartphone top di Samsung. Questa nuova settimana di aprile si apre nel migliore dei modi: da oggi è disponibile il Galaxy S24 con un ottimo sconto del 39% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Già questo deve far capire la bontà della promo, che diventa eccezionale grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero grazie al servizio di Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione unica da non farsi sfuggire per un vero smartphone top.

Il fatto che il Galaxy S24 sia uscito sul mercato da poco più di un anno non deve trarre in inganno. Lo smartphone di Samsung è un vero top di gamma, grazie sia alla scheda tecnica sia ai continui aggiornamenti rilasciati dal produttore sudcoreano. Il Galaxy S24 è uno dei pochi smartphone ancora compatti disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottime prestazioni con il processore progettato appositamente per questo telefono e fotocamera professionale da 50 megapixel. Il tutto condito dal sistema Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che porta in dote tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Non farti scappare questa offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super offerta per lo smartphone top di Samsung. Da oggi il Galaxy S24 è disponibile con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo a 599 euro, con un risparmio di quasi 400 euro su quello di listino. Per lo smartphone di Samsung si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese. Acquistandolo oggi hai anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone con cui puoi fare un po’ di tutto e che assicura prestazioni top. Il Galaxy S24 è un vero top di gamma e lo dimostra la scheda tecnica pensata da Samsung.

Il telefono si caratterizza per un display Dynamic Island da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Uno schermo con luminosità elevata e che grazie alla tecnologia Vision Booster è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni al top grazie al processore Exynos 2400, progettato e realizzato da Samsung appositamente per questo dispositivo. A supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Non manca un comparto fotografico da vero top di gamma. Nella parte posteriore è presente un sensore professionale da ben 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel e con zoom ottico 3x. Un comparto equilibrato e versatile che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione, anche quando è buio. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Hai a disposizione anche tanti strumenti molto utili per modificare le immagini, anche grazie all’intelligenza artificiale.

A proposito di IA, su questo smartphone è presente anche Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e dotato di tanti strumenti utili, come ad esempio il traduttore in tempo reale, la funzione cerchia e trova per cercare gli oggetti presenti nelle immagini e tanto altor. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

