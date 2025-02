Galaxy S24 Ultra, con lo sconto di Amazon il prezzo è stracciato

Da oggi trovi il Galaxy S24 Ultra in offerta con uno sconto del 37% e risparmi quasi 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

La serie Ultra di Galaxy è da sempre una delle più speciali sul mercato. Oltre a una scheda tecnica con pochi eguali, gli smartphone Ultra di Samsung sono dotati anche della magica S Pen, il pennino che li rende dei taccuini digitali e che ti permette di prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose. Telefoni che fanno parte della fascia premium del mercato e che hanno un prezzo di listino quasi inavvicinabile. Per questo motivo quando li si trova in offerta, bisogna approfittarne subito senza nessuna esitazione. E oggi è il giorno giusto per acquistare il Galaxy S24 Ultra, uscito sul mercato da circa un anno, e che trovi con uno sconto eccezionale del 37% che ti fa risparmiare quasi 600 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero per delle condizioni d’acquisto veramente uniche.

Lo smartphone premium di Samsung ha oramai bisogno di poche presentazioni. Al suo interno trovi le migliori componenti per quanto riguarda il display, il processore, il comparto fotografico e la batteria. Un unicum sul mercato con cui puoi fare veramente di tutto, anche lavorare a documenti e presentazioni grazie alla S Pen integrata. Ed è uno dei pochi ad avere ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 200 megapixel. Approfittane subito.

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi il Galaxy S24 Ultra diventa lo smartphone premium che devi assolutamente acquistare. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a 939 euro. Per capire la bontà della promo bisogna citare un dato: rispetto al prezzo di listino il risparmio sfiora i 600 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 187,80 euro al mese a tasso zero. Condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

Se, invece, vuoi l’ultimo modello lanciato sul mercato, sempre su Amazon trovi in promo anche il Galaxy S25 Ultra. In questo caso l’offerta si compone di alcuni buoni sconto che devi applicare in pagina. Di base è presente un coupon che fa scendere il prezzo di 100 euro, al quale puoi aggiungere un ulteriore sconto di 100 euro se sei iscritto a Prime Student. Se, invece, paghi con la carta American Express puoi aggiungere un altro sconto di 150 euro. Sommando le tre promo, il prezzo finale può arrivare a 1149 euro.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Non è uno smartphone come tutti gli altri. E non lo vuole essere per nessun motivo. Il Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato, nonostante sia uscito il modello nuovo e in questi mesi siano stati lanciati anche smartphone da altri brand. Il device di Samsung, però, resta l’unico pensato appositamente per un utilizzo "da lavoro" da "content creator". E non a caso all’interno della scocca trovi la S Pen che lo rende anche un mini taccuino digitale. Per i content creator, invece, troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo con zoom ottico 5x e un ulteriore teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 12 megapixel. Un comparto fotografico versatile e con pochi eguali, anche grazie ai tanti strumenti di editing fotografico che utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Samsung.

A proposito di intelligenza artificiale, hai a disposizione Galaxy AI, un set di strumenti e di funzioni che ti semplificano la vita, come ad esempio il traduttore live in tempo reale, oppure il tool che ti permette di trascrivere una nota vocale o un intervento in un convegno. Passando agli aspetti più tecnici, il Galaxy S24 Ultra è equipaggiato con un grande display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz. Perfetto per vedere film e serie TV. Nessun problema sotto il punto di vista delle prestazioni: processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000 mAh, necessaria per supportare efficacemente tutte le funzioni che lo smartphone ti mette a disposizione, che supporta anche la ricarica rapida.

