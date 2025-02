Galaxy S24 Ultra, con lo sconto di Amazon il prezzo è crollato al minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’effetto dell’uscita sul mercato della gamma Galaxy S25 comincia a farsi sentire e i primi telefoni a beneficiarne sono logicamente quelli della generazione precedente. E l’esempio più lampante è l’ottima offerta che troviamo oggi su Amazon per il Galaxy S24 Ultra. Sebbene sia stato lanciato sul mercato da oramai circa un anno, resta ancora uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Un telefono con una scheda tecnica unica caratterizzata da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e da uno schermo ad altissima risoluzione e super fluido. Senza dimenticare la presenza della S Pen, il pennino "magico" che all’occorrenza trasforma lo smartphone in un taccuino digitale.

Come detto, però, a catturare l’attenzione oggi è l’offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto esagerato del 40% che fa risparmiare quasi 600 euro sul prezzo di listino. Si tratta del punto più basso fatto registrare in questo 2025 e si candida a essere uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare in questo fine settimana di febbraio. Non lasciarti scappare questa opportunità: potrebbe terminare molto presto.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi scappare. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 Ultra in offerta a un prezzo di 884,99 euro grazie allo sconto del 40% che trovi in pagina. Per il telefono di Samsung si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e il risparmio totale sfiora i 600 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto.

Lo smartphone è disponibile immediatamente per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. In questo modo lo puoi testare a fondo, ma difficilmente resterai deluso da uno dei migliori smartphone Android disponibili su Amazon.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 Ultra non è uno smartphone che scende a compromessi. Ogni componente tecnica è stata scelta per assicurare le migliori prestazioni possibili. Questo lo rende, a un anno dall’uscita sul mercato, uno dei migliori telefoni sul mercato. E le qualità dello smartphone Samsung le si intuiscono immediatamente, fin dalla scelta dello schermo. Trovi un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Perfetto per giocare, vedere film e serie TV in altissima definizione e anche disegnare o prendere appunti grazie alla S Pen integrata nella scocca. Le prestazioni sono al top grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy S24 Ultra è anche uno dei migliori cameraphone che trovi sul mercato. E il merito è delle scelte fatte da Samsung. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera, una caratteristica che trovi solo su questo device. La fotocamera principale è da ben 200 megapixel ed è affiancata da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e da un ulteriore teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento a una camera da 12 megapixel. Il comparto fotografico non finisce di certo qui: nell’app Foto hai a disposizione tantissimi strumenti per l’editing delle immagini che ti permette di sfruttare al meglio i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Samsung.

A proposito di intelligenza artificiale: sul Galaxy S24 Ultra trovi Galaxy AI, il sistema che mette a tua disposizione strumenti avanzati che semplificano le piccole azioni quotidiane. Ad esempio, puoi trascrivere una nota vocale in pochissimi secondi, oppure tradurre in tempo reale una chiamata effettuata all’estero. Puoi anche cerchiare un oggetto presente in un’immagine e avviare una ricerca sul web. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S24 Ultra