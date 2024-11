Galaxy S24 Ultra, con lo sconto Amazon il risparmio è doppio: prezzo stracciato

Da oggi trovi il Galaxy S24 Ultra in offerta al minimo storico e risparmi quasi 700 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche e quanto costa.

Il Single’s Days, il Black Friday che arriva direttamente dalla Cina e che si "festeggia" l’11 novembre, sbarca anche su Amazon con delle promo lampo veramente uniche. Il sito di e-commerce, infatti, ha lanciato un’iniziativa speciale: su tantissimi prodotti è possibile sfruttare un doppio sconto. Oltre a quello in pagina, un ulteriore sconto del 22% che si applica direttamente in fase di check-out. Tra i vari prodotti troviamo anche il Galaxy S24 Ultra che vede il proprio prezzo crollato al minimo storico e risparmi anche più di 600 euro sul prezzo di listino. Oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e il periodo di reso esteso fino al 15 gennaio 2015 (lo puoi già acquistare in vista del Natale).

Le versioni che troviamo in offerta sono due e si differenziano solamente per lo spazio di archiviazione: 512 gigabyte la prima, 1 terabyte la seconda. Per il resto, il Galaxy S24 Ultra è uno degli smartphone più completi a essere stato lanciato in questo 2024. Definirlo semplicemente un telefono premium è riduttivo. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: schermo con una super risoluzione, sistema di fotocamere professionale e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Con in aggiunta anche la presenza della S Pen, il pennino "magico" che lo rende anche un taccuino digitale. Approfitta subito di queste due offerte: scadono tra pochissimo.

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Single’s Days

Partiamo dalla versione più "sostanziosa" con 1 terabyte di memoria interna. Su Amazon è disponibile in promo a 1.199 euro, con uno sconto di ben il 36%, il punto più basso mai toccato sul sito di e-commerce. Il risparmio netto sfiora i 700 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 239,80 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e lo puoi acquistare oggi e regalarlo per Natale.

Per la versione con 512 gigabyte di memoria interna, invece, il prezzo è di 1013,22 euro grazie al doppio sconto presente in pagina. Oltre a quello fisso del 20%, si applica uno sconto aggiuntivo del 22% in fase di check-out. Il risparmio finale sfiora i 600 euro e puoi dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis. Consegna in meno di ventiquattro ore e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Approfittane subito, le due offerte hanno una durata limitatissima.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 Ultra è quanto di meglio puoi trovare sul mercato tra gli smartphone Android. Lo smartphone ha una scheda tecnica senza punti deboli, a partire fin dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QuadHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo con una luminosità elevatissima e che assicura una visione immersiva di qualsiasi contenuto. Prestazioni elevatissime grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte o 1 terabyte di memoria interna.

Il Galaxy S24 Ultra è anche uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. Il merito è della quadrupla fotocamera che trovi nella parte posteriore con sensore principale da 200 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e doppio teleobiettivo. Il primo è da 50 megapixel con zoom ottico 5x, il secondo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. A questo si aggiungono gli algoritmi di intelligenza artificiale e i filtri che migliorano in tempo reale la qualità dei tuoi scatti e dei video.

A proposito di intelligenza artificiale, il Galaxy S24 Ultra è dotato anche del nuovo sistema Galaxy AI sviluppato da Samsung per i suoi smartphone top di gamma. Il sistema ti mette a disposizione un set di strumenti molto utili che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio il traduttore live o la funzione "Cerca e cerchia".

Presente anche l’utilissima S Pen, il pennino che caratterizza la gamma Ultra di Samsung e che è un unicum nel mondo degli smartphone. Con il pennino puoi prendere appunti e dare libero sfogo alla tua creatività. Concludiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

