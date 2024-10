Galaxy S24 Ultra, con l’offerta cashback di Samsung il prezzo crolla per tutti

Con il doppio sconto disponibile sul Galaxy S24 Ultra risparmi più di 600 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco come risparmiare subito.

Con l’inizio di ottobre Samsung lancia una nuova promo su alcuni dei suoi dispositivi premium lanciati in questo 2024. Nella lista è presente anche il Galaxy S24 Ultra nella versione con ben 512 gigabyte di memoria interna: acquistandolo su Amazon, oltre allo sconto offerto da sito di e-commerce, ottieni anche un cashback di Samsung di ben 300 euro. In questo modo, il risparmio totale supera i 600 euro e approfitti di un super prezzo, il più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Come fare per ottenere il rimborso assicurato da Samsung? Molto semplice: basta semplicemente registrare l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano e aspettare la mail di conferma.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Parliamo probabilmente di uno dei migliori telefoni lanciati in questo 2024 e dotato di un comparto fotografico e di una scheda tecnica con pochi eguali. Dallo schermo super luminoso, alla fotocamera principale da 200 megapixel, tutto è pensato per offrirti il meglio. E a supporto hai anche Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che ti semplifica la vita. Approfitta subito di questa promo: dura pochissimi giorni.

Galaxy S24 Ultra – nero

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra – giallo

Galaxy S24 Ultra: come funziona il cashback Samsung

Torna una delle promo Samsung più amate dagli utenti. Grazie all’offerta cashback, il prezzo del Galaxy S24 Ultra crolla a 999 euro invece di 1619 euro, con uno sconto che si aggira intorno al 38%. L’offerta si compone di una doppia promo. La prima è assicurata da Amazon: lo smartphone è disponibile con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 1299 euro. A questo bisogna aggiungere il cashback di 300 euro garantito da Samsung e che si riceve nel giro di qualche settimana sul proprio conto corrente.

Come si richiede il rimborso? Bisogna registrare l’acquisto sul sito del produttore sudcoreano e aspettare l’e-mail di conferma. L’offerta vale per tutti gli acquisti effettuati tra il 1 e il 13 ottobre, mentre l’acquisto deve essere registrato entro il 12 dicembre.

La spesa di 1299 euro da sostenere su Amazon può anche essere dilazionata in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni.

Galaxy S24 Ultra: caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica Ultra per uno dei migliori smartphone Android presenti sul mercato. Cosa contraddistingue il Galaxy S24 Ultra da tutti gli altri telefoni presenti sul mercato? In primis la presenza della S Pen, il pennino che ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività, di prendere appunti e di gare tantissime altre cose. Per semplificare tante piccole attività e renderti ancora più produttivo, il Galaxy S24 Ultra è dotato anche di Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale con cui puoi effettuare velocemente una ricerca sul web partendo da una foto, oppure tradurre in tempo reale una conversazione.

Il Galaxy S24 Ultra è anche tanto altro. Ad esempio a bordo trovi un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità che tocca un picco di 2.600 nit. Prestazioni eccezionali con il processore Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel unico nel suo genere, una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Hai sempre a disposizione tanti strumenti che ti permettono di modificare e di postprodurre le foto in base alle tue esigenze.

Per dare energia a tutti questi strumenti hai a disposizione una batteria con una capacità di 5.000mAh che supporta la ricarica rapida.

