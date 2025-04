Galaxy S24 Ultra, con lo sconto di Pasqua il prezzo è crollato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si sta valutando l’acquisto di uno smartphone top, è importante tenere in considerazione diversi fattori, tra cui la data di uscita del nuovo modello. Il motivo è semplice: se la nuova versione è appena uscita, allora vuol dire che il vecchio modello scenderà di prezzo molto velocemente. Ed è quello che sta accadendo in questi giorni con il Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con una promo mai vista prima. Il merito è dello sconto del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Approfitti di un’occasione speciale e acquisti un telefono con pochi eguali.

Infatti, sebbene il Galaxy S24 Ultra sia disponibile sul mercato da oramai poco più di un anno, resta ancora uno dei migliori. Componenti e caratteristiche premium che assicurano prestazioni elevate con qualsiasi applicazione e permettono di utilizzare il telefono non solo per chiamare e inviare messaggi, ma anche per tantissimi altri scopi. Eccezionale anche la qualità di scatti e video grazie alla quadrupla fotocamera posteriore. Il tutto è impreziosito da Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che semplifica tantissime azioni quotidiane. Insomma, un telefono speciale disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima.

Galaxy S24 Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S24 Ultra: prezzo, sconto e offerta Amazon

Trovare uno smartphone come il Galaxy S24 Ultra in offerta con uno sconto del genere non è una cosa da tutti i giorni. Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon a un prezzo di 869 euro, con uno sconto del 41% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Acquistando il telefono oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Rispetto alla maggior parte degli altri smartphone, il tempo per il reso gratuito è di ben 30 giorni da quando ti viene consegnato. In modo da testare a fondo tutte le funzionalità e le caratteristiche del dispositivo.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Dall’uscita ufficiale sul mercato del Galaxy S24 Ultra è passato poco più di un anno, ma resta tutt’ora uno dei migliori smartphone Android. E il merito è in primis di Samsung che, oltre a supportarlo con aggiornamenti continui, lo ha dotato anche di una scheda tecnica che non lascia spazio a interpretazioni.

Il Galaxy S24 Ultra è uno smartphone progettato per impressionarti e lo fa in ogni momento della giornata. Partendo dalle dimensioni piuttosto generose grazie al display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Utilizzo fluido con ogni tipologia di applicazione e lo schermo extra large lo rende perfetto sia per giocare sia per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono impreziosite dalla presenza del processore Snapdrahon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del Galaxy S24 Ultra è sicuramente il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori. Partendo dal sensore principale da 200 megapixel che permette di scattare foto e registrare video con una qualità professionale. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel.

Con la fotocamera scopri tutte le potenzialità di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung e presente in ogni funzione dello smartphone. L’editing fotografico di Galaxy AI dà il meglio di sé e ti permette di trasformare ogni scatto in un capolavoro. Gli strumenti di Galaxy AI non finiscono qui, ma ti permettono anche di telefonare all’estero e utilizzare il traduttore in tempo reale, oppure di riassumere un lungo testo in pochi secondi.

Chiudiamo con alcune caratteristiche tecniche. Lo smartphone integra anche la S Pen, il pennino "magico" che ti trasforma il telefono in un taccuino digitale oppure in una tavola da disegno. La batteria, invece, è da 5000mAh e ti permette di coprire un’intera giornata anche dopo un utilizzo intenso.

Galaxy S24 Ultra