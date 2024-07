Galaxy S24 Ultra al minimo storico: lo sconto fa crollare il prezzo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se sei è alla ricerca di uno smartphone ultra top, le scelte disponibili si contano sulle dita di una mano. Di telefoni veramente prestazionali e con funzionalità e tecnologie innovative ce ne sono pochi sul mercato. E tra questi c’è sicuramente il Galaxy S24 Ultra, probabilmente uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. L’aggettivo Ultra non è utilizzato a caso: in questo dispositivo tutto è pensato per assicurare prestazioni oltre ogni immaginazione. Il merito non è solo delle componenti scelte da Samsung, ma anche degli accessori unici come la S Pen, il pennino "magico" che amplia a dismisura le funzionalità dello smartphone.

Tutto questo "spiegone" serve a introdurre l’ottima offerta disponibile oggi per il Galaxy S24 Ultra. Il telefono è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Solo oggi risparmi ben 500 euro e approfitti del minimo storico di questi ultimi mesi. Un’occasione unica che non devi farti scappare: come capita spesso in questi casi la promo potrebbe finire da un momento all’altro.

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy S24 Ultra in promo a un prezzo di 999 euro, con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio totale è di ben 500 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Se pensi che la promo finisca qui, ti sbagli di grosso. Oltre ad avere la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out, usufruisci di tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la spedizione rapida e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto. Un’offerta veramente speciale che non devi farti scappare.

Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica

Probabilmente lo smartphone più completo disponibile sul mercato. E non stiamo esagerando. Il Galaxy S24 Ultra non stupisce solamente per le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per alcune funzionalità aggiuntive che trovi solo su questo dispositivo. Stiamo parlando di Galaxy AI e della S Pen. Galaxy AI è la tecnologia che porta l’intelligenza artificiale in ogni parte dello smartphone. Non solo nel comparto fotografico, ma anche in tante funzioni di utilizzo quotidiano. Ad esempio, puoi far trascrivere all’intelligenza artificiale una nota vocale o una registrazione, oppure fare una chiamata all’estero utilizzando il traduttore in tempo reale. La S Pen, invece, è il pennino con cui puoi sperimentare nuovi livelli di creatività e produttività. Un unicum nel mondo della telefonia.

Anche passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy S24 Ultra resta uno dei migliori sul mercato. Già a partire dallo schermo. Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo perfetto per giocare, vedere film mentre sei in viaggio, oppure lavorare sui documenti di lavoro. Le prestazioni sono sempre al top grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. Il Galaxy S24 Ultra è dotato di uno dei migliori sistemi fotografici disponibili sul mercato. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 200 megapixel, supportata da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel, da un sensore da 50 megapixel con zoom ottico fino a 10x e un’ultima fotocamera da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Si intuisce facilmente che si tratta di un comparto versatile e con cui poter scattare foto in qualsiasi situazione. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. A tutto questo bisogna aggiungere le classiche modalità che trovi nell’app fotocamera e che permettono di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale.

Per chiudere, trovi una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

