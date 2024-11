Galaxy S24 Ultra, sconto speciale per il Black Friday: è da comprare subito

Il Galaxy S24 Ultra è in offerta con uno sconto Black Friday che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Inizia una nuova settimana e su Amazon arrivano nuove offerte del Black Friday. L’evento organizzato dal sito di e-commerce durerà ancora una settimana, ma alcune promo durano solamente pochi giorni. Come ad esempio questa offerta disponibile sul Galaxy S24 Ultra che sta per concludersi visto il numero esiguo di scorte disponibili. Lo smartphone, infatti, è uno dei più venduti degli ultimi giorni e il merito è dello sconto del 34% disponibile su Amazon grazie al Black Friday. Lo sconto supera i 500 euro e il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo. A questo puoi anche aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e la possibilità di fare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 (puoi acquistarlo oggi e decidere di regalarlo in vista del Natale).

Il Galaxy S24 Ultra non ha bisogno di molte presentazioni, essendo uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Rappresenta una delle massime espressioni della tecnologia di questo 2024. Oltre ad avere una scheda tecnica che mette insieme componenti top, è dotato anche del nuovo sistema Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni strumento e funzione dello smartphone. Oltre a migliorare la qualità delle immagini, ti mette a disposizione un set di strumenti che ti semplificano le piccole azioni della vita quotidiana, a partire dalle ricerche sul web e alla traduzione istantanea. Acquistalo subito, prima che la promo termini.

Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’occasione è veramente ottima, ma per approfittarne devi essere molto veloce. Come si può vedere dalle info presenti nella pagina prodotto, le scorte stanno per terminare e il merito è dell’offerta Black Friday. Il Galaxy S24 Ultra è disponibile a un prezzo di 989 euro con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare poco più di 500 euro. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 197,80 euro al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025 e lo puoi già acquistare per regalarlo per Natale.

Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica

Il Galaxy S24 Ultra non è uno smartphone come tutti gli altri, e non è la classica "frase fatta" per convincerti ad acquistare il telefono. Per capirlo basta semplicemente analizzare la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che spicca: il display. Il Galaxy S24 Ultra è dotato di un super display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD. Luminosità che raggiunge un picco di 2600 nit e grazie alla tecnologia Vision Booster è anche visibile sotto la luce del sole. Il refresh rate fino a 120 Hz, invece, lo rende fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Potenza esagerata grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 di ultima generazione supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Altro elemento che lo rende un vero smartphone top di gamma è il comparto fotografico. Nella parte posteriore c’è una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel supportato da obiettivo ultragrandangolare 12 megapixel. Per concludere un doppio teleobiettivo: il primo da 50 megapixel con zoom ottico 10x, il secondo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel e grazie all’arsenale di tecnologie a bordo sono sempre perfetti e pronti per essere caricati sui social. Anche per le foto o i video registrati in notturna o quando c’è poca luce il risultato è straordinario.

Batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Chiudiamo con Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di cui abbiamo già accennato all’inizio. Samsung ha prodotto nuovi strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale e rendono lo smartphone ancora più intelligente e utile. Puoi tradurre in tempo reale chiamate effettuate all’estero, il testo di pubblicità o documenti ufficiali, oppure effettuare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto presente in una foto. Tutto disponibile gratuitamente e in costante aggiornamento.

