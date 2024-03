Samsung, se compri questo smartphone, il tablet è in regalo: offerta strepitosa

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se acquisti il Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon ottieni in regalo il tablet Galaxy Tab S9 FE del valore di ben 600 euro. Ecco come funziona la promo

Una domenica con un’offerta sorprendente. E il merito è di Samsung. A febbraio chi acquistava un Galaxy Z Fold5 o un Galaxy Z Flip5 otteneva un rimborso sul proprio conto corrente fino a 500 euro, a marzo, invece, la promo cambia. Nessun cashback, bensì un dispositivo Samsung in regalo acquistando il Galaxy S24 Ultra. Stiamo parlando dell’ultimo smartphone lanciato sul mercato dall’azienda sudcoreana e che porta con sé moltissime novità. È il primo, infatti, a essere dotato dell’intelligenza artificiale sviluppata da Samsung appositamente per gli smartphone. Samsung AI assicura funzioni uniche, come la possibilità di tradurre tantissime lingue differenti in tempo reale (anche durante le chiamate), fare ricerche in modo rapido e semplice cerchiando oggetti sulle foto, oppure nuove possibilità per l’editing fotografico.

Torniamo alla promo Samsung disponibile sul Galaxy S24 Ultra. Acquistando lo smartphone in uno nei negozi convenzionati (tra questi c’è anche Amazon) si può richiedere sul sito del produttore sud-coreano il tablet Galaxy Tab S9 Fe in regalo. Si tratta di un modello da pochissimo uscito sul mercato e con un prezzo di listino che si aggira sui 600 euro. Questo ti fa capire l’entità di questa promo: puoi anche rivendere il tablet e rientrare in parte della spesa del Galaxy S24 Ultra. L’offerta non finisce qui: lo smartphone su Amazon è anche disponibile in offerta con uno sconto che lo fa scendere al minimo storico e puoi dilazionare l’offerta in 12 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe folle.

Galaxy S24 Ultra – nera

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra con Galaxy Tab S9 FE in regalo: come funziona l’offerta Amazon

L’offerta della settimana, senza troppi giri di parole. Acquistando il Galaxy S24 Ultra nella versione da 256GB su Amazon puoi richiedere in regalo sul sito del produttore sudcoreano il tablet Galaxy Tab S9 FE che ha un valore commerciale che supera i 600 euro. Lo smartphone premium è disponibile su Amazon a un prezzo di 1.399 euro, con uno sconto di 100 euro. Non è uno sconto eccezionale, ma stiamo parlando di un dispositivo uscito sul mercato da poco più di un mese e che è considerato da tutti uno dei due-tre migliori smartphone Android disponibili in questo momento. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 116,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon disponibile nella pagina prodotto.

Come si ottiene il tablet in regalo? Dopo aver completato l’acquisto (da effettuare entro il 17 marzo) devi registrare il dispositivo sul sito di Samsung e allegare una prova di acquisto entro il 16 aprile. Una volta ricevuta l’e-mail di validazione, ricevi a casa il Galaxy Tab S9 FE (la spedizione non è immediata, bisogna aspettare un paio di settimane circa). Come detto, il tablet ha un valore commerciale che supera i 600 euro e puoi anche decidere di rivenderlo per ripagare in parte la spesa fatta per il Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica

La serie Galaxy S Ultra è sempre stata il fiore all’occhiello di Samsung e lo conferma anche in questa edizione 2024. La grande novità è il debutto di Samsung AI, l’intelligenza artificiale per gli smartphone realizzata dall’azienda sudcoreana. Intelligenza artificiale che pervade l’utilizzo quotidiano dello smartphone: ti aiuta in ogni singola azione, dalle semplici ricerche di un dettaglio presente in un’immagine, fino alle chiamate con traduzione in tempo reale. Come sempre, il Galaxy S24 Ultra resta il punto di riferimento nell’ambito della fotografia per smartphone. Nella parte posteriore trovi ben quattro sensori: quello principale da 200 megapixel, un obiettivo ultra-gradangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Nell’app fotocamera l’intelligenza artificiale la fa da padrona e ti permette di scattare immagini perfette in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce.

Le performance sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche lo schermo: il Galaxy S24 Ultra è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. A fare la differenza, però, è la luminosità che può raggiungere un picco di 2.600 nit che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il frame esterno dello smartphone è in titanio per una maggiore resistenza e un minor peso. Non manca l’iconico pennino S Pen con cui prendere le note, disegnare o lavorare sui documenti mentre si è in viaggio. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

