Galaxy S24 Ultra a un prezzo stracciato: la migliori offerta di oggi

Lo smartphone ultra di Samsung è in offerta con uno sconto che supera i 500 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Fotocamera da 200 MP e prestazioni uniche.

Un inizio di settimana all’insegna di offerte strepitose. Amazon ha voluto inaugurare al meglio questo nuovo anno e tra i tanti prodotti disponibili in promo c’è anche il Galaxy S24 Ultra, telefono premium di Samsung e tra i migliori lanciati lo scorso anno. Un telefono difficile da paragonare con gli altri: ha caratteristiche uniche ed è dotato dell’inconfondibile S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale e che ti permette di prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose. Con il Galaxy S24 Ultra puoi fare veramente di tutto e definirlo semplicemente uno smartphone può risultare anche riduttivo.

Come detto, lo smartphone è uno dei protagonisti assoluti di oggi. Infatti, è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero in modo da diminuire l’esborso iniziale. Un’occasione veramente unica per acquistare uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato al prezzo più basso degli ultimi mesi.

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle importanti. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy S24 Ultra a un prezzo di 1099 euro con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al punto più basso di questo inizio di 2025. Per lo smartphone top di Samsung è un’offerta importante: il risparmio netto supera i 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 219,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, per tutti coloro che acquistano lo smartphone oggi c’è anche la prova gratuita di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai le classiche due settimane di tempo da quando lo ricevi.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Con il Galaxy S24 Ultra acquisti un telefono che di certo non ti deluderà. È quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, nonostante sia stato lanciato da oramai alcuni mesi. Ha tutto quello che cerchi in un vero telefono premium, a partire da una scheda tecnica con nessun punto debole, impreziosita anche dalla tecnologia Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung appositamente per i suoi telefoni. Grazie a Galaxy AI hai a disposizione gratuitamente alcuni strumenti utilissimi che ti semplificano le piccole operazioni quotidiane, come le ricerche sul web partendo da un’immagine, oppure la trascrizione di note vocali e interviste. Puoi anche chiamare all’estero utilizzando il traduttore in tempo reale.

Uno dei punti forti del Galaxy S24 Ultra è il comparto fotografico. Samsung ha scelto per il suo telefono un sistema fotografico posteriore formato da ben quattro telecamere. Quella principale è da 200 megapixel ed è supportata da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un comparto versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. A disposizione hai anche strumenti che sfruttano gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, soprattutto quelle scattate al buio.

Passando allo schermo, il Galaxy S24 Ultra è equipaggiato con un display da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo immersivo e con una luminosità elevatissima. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh, quanto basta per coprire un’intera giornata senza dover ricaricare il telefono.

