Galaxy Watch5, prezzo crollato al minimo storico: sconto super

La lista dei concorrenti dell’Apple Watch è molto lunga e si compone di dispositivi abbastanza differenti tra di loto. Ma l’avversario più diretto, da oramai diversi anni, ha un nome e cognome ben preciso: Galaxy Watch. L’orologio smart di Samsung, arrivato oramai alla quinta edizione, è la cosa che più si avvicina allo smartwatch Apple, sia per funzionalità offerte sia per affidabilità nei materiali e nei componenti. Il Galaxy Watch5 conferma le ottime cose già viste nei modelli precedenti, a partire dagli ottimi sensori interni che tengono sotto controllo i parametri vitali e l’attività fisica.

Un ottimo orologio che oggi troviamo anche in super offerta grazie allo sconto del 38% che fa scendere il prezzo punto più basso di sempre. Per la versione da 44mm (la più grande tra le due disponibili) si tratta di una promo veramente speciale e c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Bisogna essere veloci nell’approfittarne, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch5: scheda tecnica e funzionalità

Se siete alla ricerca di un orologio smart top di gamma a un super prezzo, questo è il modello che dovete acquistare oggi. Il Galaxy Watch5 nella versione da 44mm è un wearable con pochi eguali e con tecnologie avanzatissime. Come testimonia la presenza del sensore Samsung BioActive in grado di monitorare ben 3 aspetti differenti della propria salute. Si parte con l’analisi dell’impedenza bioelettrica, ossia la percentuale di muscoli scheletrici, grasso e acqua presente nel proprio corpo. Si prosegue con il tracciamento ECG in tempo reale, che misura il ritmo cardiaco, e si conclude con il monitoraggio del battito cardiaco per tenere sotto controllo la salute cardiovascolare. A questo bisogna aggiungere un monitoraggio del sonno migliorato rispetto al passato, con un report ancora più completo che ti fornisce anche suggerimenti su come migliorare il riposo notturno.

Se avete la passione per lo sport, invece, trovate a disposizione più di 90 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Tutti i dati raccolti possono essere condivisi con i propri amici che possono cercare di battere i tuoi record. Essendo impermeabile è presente anche il nuoto.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy Watch5 ha un design senza tempo con schermo circolare abbastanza grande e con un’ottima luminosità, in modo da vederlo chiaramente anche sotto la luce del sole. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato appositamente dagli ingegneri Samsung. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Quanto costa il Galaxy Watch5 in offerta sul sito di e-commerce? È presto detto. Per la versione da 44mm bisogna sborsare una cifra di 205,05€, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio si avvicina intorno ai 130€ e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 41,01€ al mese. Per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove si effettua l’acquisto). Affrettatevi, si tratta di una vera super promo da non farsi sfuggire.

