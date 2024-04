Samsung, smartwatch a prezzo stracciato: sconto incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Un weekend che si apre all’insegna delle offerte incredibili. E ne è la dimostrazione la promo di cui ti parliamo in questo articolo e che riguarda un dispositivo che in questi mesi è andato veramente a ruba. Ci riferiamo al Galaxy Watch5 Pro, smartwatch di Samsung che si contraddistingue da tutti gli altri prodotti dall’azienda sudcoreana per alcuni aspetti particolari, come ad esempio i materiali utilizzati per realizzare la scocca e il vetro protettivo. Infatti, si tratta di uno smartwatch rugged, orologi molto resistenti e che puoi utilizzare per le tue avventure all’aperto senza avere il timore che possa rompersi o smettere di funzionare.

Smartwatch che solitamente hanno un costo abbastanza elevato e sopra la media, ma se acquisti oggi il Galaxy Watch5 Pro fai un grande affare. Infatti, l’orologio è disponibile al minimo storico con uno sconto del 55% che fa risparmiare più di 270 euro sul prezzo di listino. Questi numeri ti fanno capire che si tratta di una grande occasione da non farsi scappare. In questi ultimi giorni è tra i più acquistati sul sito di e-commerce; quindi, ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy Watch5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo da non farsi assolutamente sfuggire. Infatti, oggi puoi acquistare il Galaxy Watch5 Pro in offerta con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a 225,56 euro, minimo storico per questo orologio Samsung. Il risparmio è esagerato e supera i 270 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi rapidissimi, meno di ventiquattro ore. Un’occasione incredibile che puoi trovare solo su Amazon.

Galaxy Watch5 Pro: scheda tecnica e funzionalità

In uno smartwatch come il Galaxy Watch5 Pro le caratteristiche tecniche e le funzionalità vanno di pari passo. Senza alcune caratteristiche che contraddistinguono questa tipologia di orologi, le funzionalità offerte sarebbero inutili. E tra queste spiccano sicuramente i materiali utilizzati. Per rendere super resistente questo orologio, Samsung ha utilizzato il titanio per la cassa e il vetro zaffiro per proteggere lo schermo touch. Una combinazione unica che lo rende anche molto leggero da portare al polso e allo stesso resistente.

Il Galaxy Watch5 Pro è dotato anche di un chip GNSS che localizza la tua posizione in pochissimi secondi e che ti offre anche delle funzionalità molto utili, come ad esempio Route Workout che ti permette di importare i percorsi di workout in formato GPX dallo smartphone direttamente sul tuo polso; oppure la funzione Track Back che ti aiuta a tornare al punto di partenza nel caso in cui perdi l’orientamento durante un’escursione. Per gli amanti dello sport trovi a bordo una novantina di modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Essendo anche impermeabile, lo puoi utilizzare sia al mare sia in piscina.

Sotto la scocca trova posto anche il sensore Samsung BioActive 3 in 1 che monitora i principali parametri vitali come la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. L’orologio è dotato anche di un monitoraggio avanzato del sonno e ti fornisce un report giornaliero su come hai riposato durante la notte.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia prolungata per più giorni. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e hai a disposizione tutte le app della suite di Mountain View.

