Garmin epix, prezzo crollato al minimo storico: offerta shock

Gli smartwatch non sono tutti uguali. Ci sono alcuni modelli progettati per un utilizzo particolare e in grado di resistere alle condizioni più estreme. Prendono il nome di smartwatch rugged e in questa particolare nicchia di mercato c’è un’azienda che in questi anni è riuscita a conquistare la fiducia degli utenti. Parliamo di Garmin che ha lanciato tantissimi modelli differenti, tutti con caratteristiche specifiche, ma uniti dal fatto di essere super resistenti, quasi indistruttibili. Tra le ultime novità lanciate dal brand statunitense c’è il Garmin epix Pro di seconda generazione, protagonista da oggi di una delle migliori offerte della giornata. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il Garmin epix Pro di seconda generazione ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo AMOLED con una luminosità molto elevata. Supporta tantissimi sport differenti, alcuni dei quali anche di livello professionistico, come ad esempio lo snowboard o il surf. Impari anche a conoscer al meglio il tuo fisico grazie ai tanti dati raccolti e alle statistiche avanzate che ti mette a disposizione. Un’offerta speciale per un orologio veramente unico e che non devi farti scappare.

Garmin epix Pro: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Garmin epix Pro di seconda generazione. Grazie all’offerta Amazon e allo sconto del 24% il prezzo scende a 649 euro, con un risparmio netto di ben 200 euro. Per questo orologio si tratta del minimo storico in questo 2025 e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio super resistente è immediata e lo ricevi a casa anche nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben un mese di tempo da quando lo ricevi a casa, in modo da poterlo testare a fondo. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo.

Garmin epix Pro: caratteristiche tecniche

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è un orologio pronto a stupirti in ogni fase della giornata. Lo puoi utilizzare ventiquattro ore su ventiquattro e si rivela sempre utile grazie alle sue tante funzionalità. Partiamo dal parlare da una caratteristica tecnica che lo contraddistingue sicuramente: la resistenza. Lo smartwatch è dotato di una cassa in polimeri fibro-rinforzati e con un fondello in acciaio che lo rendono molto resistente, tanto da aver superato i test militari USA per la resistenza agli sbalzi termici, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile. Schermo ampio e con una luminosità elevata per avere sempre sotto controllo i dati principali, a partire dal battito cardiaco e i passi effettuati.

Lo smartwatch è progettato per chi ama il trekking e le avventure all’aperto, ma anche per chi vuole avere al polso un coach virtuale sempre pronto a stimolarti e a suggerirti i giusti allenamenti. Hai a disposizione più di 30 app per lo sport e un set di funzionalità e strumenti che ti aiutano ad analizzare al meglio il tuo stato di salute. Tra gli sport supportati trovi il surf, lo sci alpinismo, lo snowboard e la mountain bike. Per le attività cardio, forza funzionale, yoga e pilates puoi anche visualizzare sullo schermo la corretta esecuzione dell’esercizio. Non manca un GPS ad alta precisione e tante mappe per le tue avventure in mezzo ai boschi.

Tutte queste funzioni sarebbero inutili senza un monitoraggio avanzato della salute. E anche sotto questo punto di vista il Garmin epix Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato. Puoi tenere sotto controllo in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, ogni mattina ricevi un report con una panoramica del sonno, del recupero dall’allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca e le condizioni meteorologiche.

Chiudiamo con le ultime funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio allo smartphone ricevi le notifiche dei messaggi in entrata direttamente sul polso, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dall’orologio. La batteria ha un’autonomia fino a 10 giorni.