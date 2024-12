Garmin epix Pro al minimo storico, il prezzo è crollato con l'offerta di Natale

Il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno degli ultimi modelli di smartwatch lanciati sul mercato dal produttore statunitense ed è progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Resistente alle intemperie e alle cadute, design elegante e moderno per indossarlo anche durante gli appuntamenti importanti. Un orologio completo e versatile e con caratteristiche che non trovi in altri smartwatch. Tutto questo lo rende unico e perfetto per essere regalato a Natale. A maggior ragione in questi giorni in cui è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Oltre a risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino, hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate. E per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Condizioni di acquisto eccezionali per uno smartwatch dotato di più di 30 app per lo sport e con sensori di ultima generazioni che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali e il tuo benessere. Insomma, l’orologio perfetto da regalare a Natale, soprattutto al prezzo a cui è disponibile oggi con la promo Amazon.

Garmin epix Pro seconda generazione

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Garmin epix Pro seconda generazione: prezzo e offerta Amazon

Da oggi il Garmin epix Pro di seconda generazione è in offerta su Amazon a un prezzo di 598,99 euro, con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare più di 250 euro. Per questo smartwatch si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo di tutto il web. La promo si arricchisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni ed è assicurata entro Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025: puoi acquistarlo oggi e regalarlo per Natale senza il timore di non poterlo restituire. Ma difficilmente resterete delusi da un orologio con queste caratteristiche.

Garmin epix Pro seconda generazione

Garmin epix Pro: funzionalità e caratteristiche

Garmin si conferma essere uno dei brand di riferimento per coloro che sono alla ricerca di smartwatch con caratteristiche e funzionalità uniche. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è un orologio progettato per la vita di tutti i giorni, ma anche per essere utilizzato in occasioni particolari, ad esempio durante le escursioni tra i boschi o mentre fai surf. Tutto questo è possibile grazie ai materiali utilizzati che lo rendono resistente alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla cassa è presente anche una torcia LED da utilizzare quando fuori si sta facendo buio e stai terminando la tua escursione.

Passando alle caratteristiche tecniche, la versione che troviamo oggi in offerta è la più piccola tra quelle disponibili. Schermo AMOLED con diagonale da 42 mm che lo rende compatto e maneggevole. A bordo trovi anche un chip GPS di ultima generazione che geolocalizza la tua posizione in pochissimi secondi. Non mancano diversi sistemi di mappe pensate appositamente per le attività all’aperto.

Come detto, lo smartwatch si adatta a qualsiasi utilizzo ed è pensato anche per gli amanti dello sport. A bordo trovi più di 30 app dedicate a diverse attività, tra cui lo snowboard, lo sci alpinismo, la mountain bike e il surf. Sullo schermo puoi anche vedere allenamenti animati a corpo libero che puoi riprodurre comodamente a casa. Per ogni attività raccoglie statistiche avanzate che mostrano i tuoi miglioramenti nel tempo.

A tutto questo devi aggiungere anche funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali e di benessere. Ogni mattino ricevi anche un report che ti mostra come hai riposato durante la notte, la variabilità della frequenza cardiaca e le condizioni meteo del giorno.

Nella vita di tutti i giorni, invece, puoi sfruttare la funzione Smart Notification che ti mostra le notifiche che ricevi sullo smartphone direttamente sul polso. L’app Garmin Pay, invece, ti permette di pagare la spesa al supermercato o il conto al ristorante semplicemente avvicinando l’orologio al POS. La batteria dura una decina di giorni.

Garmin epix Pro seconda generazione